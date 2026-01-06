O mundo vive uma profunda transformação no mercado de trabalho. Seguindo essa tendência milhões de brasileiros encontraram na informalidade, no empreendedorismo individual e no trabalho autônomo uma forma legítima de sustento, renda e mobilidade social. São entregadores, prestadores de serviço, trabalhadores por aplicativo, pequenos comerciantes e profissionais liberais que movimentam a economia real todos os dias, muitas vezes sem qualquer rede de proteção ou incentivo adequado do Estado.

Esse contingente de trabalhadores não pede privilégios, mas condições justas para produzir, crescer e se formalizar. O excesso de impostos, taxas e burocracias acaba empurrando muitos para a informalidade permanente, afastando-os do mercado formal e reduzindo o potencial de crescimento da economia. Por isso, políticas públicas inteligentes devem olhar para esse público com pragmatismo, oferecendo estímulos reais em vez de punições disfarçadas de arrecadação.

É justamente por compreender essa realidade que defendemos políticas públicas que estimulem a iniciativa individual, reduzam entraves burocráticos e aliviem a carga tributária de quem trabalha por conta própria. Acreditamos no trabalho, no mérito e na liberdade econômica, e isso se traduz em ações concretas, não em discursos vazios. Incentivar quem produz é fortalecer a base da economia e ampliar oportunidades sem criar dependência do Estado.