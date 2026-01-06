Nas últimas semanas, os meios de comunicação vêm estampando grande número de notícias sobre casos de violência contra mulheres e de feminicídios. Lamentavelmente esta é uma realidade presente no Brasil há muitas décadas, mas a concentração de casos em pouco tempo assusta. E alerta: a sociedade não pode ficar omissa, muito menos as autoridades, os agentes públicos, formadores e formadoras de opinião, homens e mulheres que valorizam a vida.

Talvez o caso mais dolorosamente impactante ocorrido recentemente tenha sido o de Caso Tainara Souza Santos, uma mulher de 31 anos que foi perseguida, atropelada e arrastada por mais de um quilômetro por um carro dirigido por seu ex-companheiro na Marginal Tietê, na Zona Leste de São Paulo, em 29 de novembro. Tainara precisou amputar as duas pernas, teve que se submeter a diversas cirurgias, e não resistiu: morreu 25 dias após o bárbaro crime.

Há outros casos igualmente chocantes e não seria possível citar todos eles. De acordo com reportagem da Agência Brasil, “Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) revelam que entre janeiro e outubro de 2025 foram registrados 53 casos de feminicídio na capital paulista. Este é o maior índice anual desde 2018 (início da série histórica), mesmo sem contabilizar ainda os dados de novembro e dezembro.