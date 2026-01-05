Sra. Angelina Bernhard

Faleceu dia 02/01/2026, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pratti e da Sra. Genoepha Zaffani Pratti, era viúva do Sr. Ademar Bernhard, deixa os filhos: Sandra Maria Bernhard casada com o Sr. Julio Guimaraes; Claudio Luis Bernhard casado com a Sra. Vanessa Gonçalves Soares Bernhard e Dr. Ademar Bernhard Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 03/01/2026, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda" para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Claudio da Silva

Faleceu dia 03/01/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Alice Buscariol da Silva. Era filho da Sra. Maria Silva, falecida. Deixa os filhos: Claudemir Aparecido da Silva casado com Eva Maria Basso da Silva, Claudionor Aparecido da Silva casado com Hosana Aparecida Rodrigues da Silva, Claudio Antonio da Silva casado com Fernanda Sturion da Silva. Deixa 4 netos, 4 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/01/2026 as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Benedito Celso Braga

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Antonio Braga e da Sra. Maria Augusta da Silva, era casado com a Sra. Maria do Carmo Nicolau Braga; deixa os filhos: Rodrigo Fernando Braga, casado com a Sra. Priscila Aparecida Tomaz Braga e Celso Eduardo Braga, falecido . Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.