Sra. Angelina Bernhard
Faleceu dia 02/01/2026, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pratti e da Sra. Genoepha Zaffani Pratti, era viúva do Sr. Ademar Bernhard, deixa os filhos: Sandra Maria Bernhard casada com o Sr. Julio Guimaraes; Claudio Luis Bernhard casado com a Sra. Vanessa Gonçalves Soares Bernhard e Dr. Ademar Bernhard Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 03/01/2026, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda" para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Claudio da Silva
Faleceu dia 03/01/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Alice Buscariol da Silva. Era filho da Sra. Maria Silva, falecida. Deixa os filhos: Claudemir Aparecido da Silva casado com Eva Maria Basso da Silva, Claudionor Aparecido da Silva casado com Hosana Aparecida Rodrigues da Silva, Claudio Antonio da Silva casado com Fernanda Sturion da Silva. Deixa 4 netos, 4 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/01/2026 as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Benedito Celso Braga
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Antonio Braga e da Sra. Maria Augusta da Silva, era casado com a Sra. Maria do Carmo Nicolau Braga; deixa os filhos: Rodrigo Fernando Braga, casado com a Sra. Priscila Aparecida Tomaz Braga e Celso Eduardo Braga, falecido . Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Camila Virginia Wenceslau
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Antonio Jose da Silveira Wenceslau e da Sra. Virginia Paulino Wenceslau, era casada com Franciele Fernanda Rolla. Deixa a enteada: Julia Ynara Rolla de Paula Lima. Deixa também os irmãos: Maria Luiza Wenceslau Leite; Antonio Jose Aparecido Wenceslau; Gustavo Angelo Wenceslau e Marcelo Henrique Wenceslau, sobrinhos, demais familiares e amigos.O velório ocorreu ontem das 10h00 às 13h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização dos Momentos de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Devanir Schiavinatto
Faleceu dia 03/01/2025 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era filho do Sr. Constante Schiavinatto e da Sra. Neide Maria Norri Schiavinatto, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/01/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 2, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Dr. Hilario Pavani
Faleceu dia 03/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Marina Antonio de Francisco Pavani. Era filho do Sr. João Pavani e da Sra. Joana Pupin, falecidos. Deixa a filha: Luciana Cristina Pavani Nolla casada com Luis Fernando Nolla. Deixa os netos: Heitor Pavani Nolla e Murilo Pavani Nolla. O seu sepultamento ocorreu dia 03/01/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade -sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ismael Cordeiro
Faleceu dia 02/01/2026, nesta cidade, contava 34 anos, filho da Sra. Maria de Lourdes Cordeiro; deixa as filhas: Emilly e Manuela, deixa familiares e amigos. O Velório iniciou-se no dia 03/01/2026, das 08h00 às 11h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sendo trasladado o corpo para a Cidade de Capelinha - MG, retornando ao velório no dia 04/01/2026 no Domicílio da Família, dando sequência às 16h00 o sepultamento no Cemitério Municipal da Cidade de Capelinha - MG. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jacyra Soares Correa da Silva
Faleceu dia 03/01/2026, nesta cidade contava 87 anos, filha dos finados Sr. José Soares Correa e da Sra. Benedita Rodrigues Soares, era viúva do Sr. Lazaro da Silva; deixa os filhos: Maria Ines da Silva; Katia Adriana da Silva; Fernanda da Silva; Juliano da Silva; Nilza Benedita da Silva; Vera Lucia da Silva; José Roberto da Silva; Dorival da Silva, falecido e Luis da Silva, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16:00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leila Aparecida Moraes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. Jonas Candido de Moraes e da Sra. Maria Lourdes Martins Moraes; deixa os filhos: Marcel Moraes de Lima e Marcela Moraes de Lima, casada com o Sr. Bruno Henrique Archilia. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lucia Helena Assis Moura
Faleceu dia 02/01/2026, nesta cidade, contava 64 anos, filha da Sra. Maria Jose de Assis Zeferino, era casada com o Sr. Moreno Silva Moura; deixa as filhas: Julia Assis Moura; Camila de Assis Lopes e Fernanda de Assis Lopes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 03/01/2026, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Roberto Travaglini
Faleceu dia 04/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era viúvo da Sra. Teresinha Sgarbiero Travaglini. Era filho do Sr. Luiz Travaglini e da Sra. Maria Dirce dos Santos Travaglini. Deixa a filha: Maria Gabriele Travaglini. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/01/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Marcos Sena da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 35 anos, filho do Sr. Helio Barbosa da Silva e da Sra. Clarice Sena da Silva. Deixa a filha: Monalisa Oliveira da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Terezinha Artur Fortini
Faleceu dia 02/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casada com o Sr. Décio Vicente Fortini. Era filha do Sr. Luiz Artur e da Sra. Veronica Montebelo Artur, falecidos. Deixa os filhos: Iara Solange Fortini Trevizan casada João Gilmar Trevizan e Nelson Fortini (falecido). Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/01/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Conceição Dias de Oliveira
Faleceu dia 03/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Germino Cardoso de Oliveira. Era filha do Sr. Justino Carlos Dias e da Sra. Idalina Conceição Dias, falecidos. Deixa os filhos: Elizete, Moises, Lindiná, Eleonice, Jaira, Adair. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/01/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Nilla Malevitch de Almeida
Faleceu dia 04/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Pedro de Almeida. Era filha do Sr. Basil Malevitch e da Sra. Olga Gavrilow Malevitch, falecidos. Deixa os filhos: Marcio Moises de Almeida e Mauricio Aarao de Almeida casado com Lucinara Martins de Araujo Almeida. Deixa netas, binesta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/01/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Roque de Oliveira Monteiro
Faleceu dia 02/01/2026, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Francisco Oliveira Monteiro e da Sra. Rita Aurora de Oliveira, era viúvo da Sra. Ruth dos Santos Monteiro, deixa os filhos: Vera Lucia Monteiro; Heloisa Aparecida de Oliveira Monteiro Krahenbuhl, viúva do Sr. Pedro Paulo Valvano Krahenbuhl; Carlos Alberto de Oliveira Monteiro; Luis Antonio de Oliveira Monteiro casado com a Sra. Juliana Aparecida Galvão Monteiro. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 03/01/2026, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sergio Silva Domingues
Faleceu dia 03/01/2026 na cidade de São Pedro, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Lourdes Domingues. Era filho do Sr. Gonçalino Domingues e da Sra. Benedita Silva Domingues, falecidos. Deixa os filhos: Debora Domingues e Renato Domingues casado com Cristiane Pacheco Silva. Deixa o neto: Yohan Pacheco Silva Domingues e bisneta Sophia, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/01/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo para a referida necropole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Silvia Regina Scarassati
Faleceu dia 03/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casada com o Sr. Reinaldo Paiva. Era filha do Sr. Antonio Scarassati e da Sra. Flora Messias Scarassati, falecidos. Deixa os filhos: Guilherme Scarassati Martins, Marianne Scarassati Martins. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/01/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Profª Silvia Cristina Facco
Faleceu dia 04/01/2025 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Facco e da Sra. Maria Terezinha Facco. Deixa irmãs, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/01/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vilma Aparecida Normiglio de Freitas
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Jose Normiglio e da Sra. Georgina Valerio Normiglio, era casada com o Sr. Joaquim Amado de Freitas; deixa os filhos: Rafael Amado de Freitas, casado com a Sra. Camila Prudente Ferreira de Freitas; Luciano de Freitas, casado com a Sra. Maria Cristina Printis; Adriana Aparecida de Freitas e Franciele Caroline de Freitas. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.