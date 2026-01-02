Sr. Anderson Jose Carpin
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho do Sr. Jose Nelson Carpin, falecido, e da Sra. Joaquina da Silva Carpin, era casado com a Sra. Patricia Luzia Parolina, deixa os filhos: Diego Jose Carpin; Lucas Diogo Carpin e Anderson Diovani Carpin. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Anália Novaes Benetton
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Haroldo Pires Novaes e da Sra. Isabel Henandes, era viúva do Sr. Adhmar Benetton; deixa os filhos: Adhmar Benetton Junior, casado com Selma Salto Benetton; Maria Lina Flora Novaes Benetton; Maria Elisabete Benetton; Maria Analia Benetton, casada com Monica Boso de Mattos; Luiz Haroldo Benetton, casado com Andrea Benetton; Silvana Valeria Benetton e Isabel Cristina Benetton, casada com Sandro Passariello. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Sartori
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Pio Sartori e da Sra. Sebastiana Delgado, era casado com a Sra. Lucilla Zolino Sartori; deixa os filhos: Sonia R Sartori; Suzeley R Sartori Santos; Silvana A Sartori Sarto; Siumara S Sartori Doná e Sidney A Sartori. Deixa também netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Jorge da Cruz
Faleceu dia 31/12/2025, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Julio Benedicto da Cruz e da Sra. Alice Galdino da Cruz. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Osvaldo Pressutto
Faleceu dia 30/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Dolores Vitti Pressutto. Era filho do Sr. Damiano Pressutto e da Sra. Maria Noemia Longato Pressutto, falecidos. Deixa as filhas: Luciana Pressuto Silveira e Adriana Vitti Pressutto de Mello. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/12/2025 as 13:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Edson Vitor Fava
Faleceu dia 30/12/2025, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Domingos Victor Fava e da Sra. Amabele Maria Sturari Fava, era casado com a Sra. Maria Auxiliadora Ramalho Fava, deixa as filhas: Bruna Regina Ramalho Fava, casada com o Sr. Rodrigo Froner e Regiane Ramalho Fava, casada com o Sr. Fabricio dos Santos Lopes. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 31/12/2025, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante" para o Cemitério Municipal de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elenita Vieira Araujo de Souza
Faleceu dia 30/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casada com o Sr. Sergio Ramos de Souza. Era filha do Sr. Jose Rodrigues Araujo e da Sra. Cacilda Vieira Araujo, falecidos. Deixa os filhos: Flavia Regina de Souza Alves casada com Fernando Vieira, Juliana Ramos de Souza Marissa casada com Marcio Benedito Marissa, Luana Carolina de Souza Arruda casada com Felipe Arruda Pereira, Carina de Souza Cavalcante casada com Juan Nolasco Cavalcante. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/01/2026 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Geraldo Aurelio Borges
Faleceu dia 31/12/2025,na cidade de São Pedro/SP, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Jose Borges e da Sra. Nair Pegorari Borges; deixa os filhos: Renato Borges; Julio Cesar Borges; Vanessa Borges; Sergio Aurelio Borges e Vanusa Aline Borges dos Santos. Deixa também netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 31/12/2025, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gilvan Marcos Pereira Schultz
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Mauricio Schultz e da Sra. Leny Pereira Schultz, era casado com a Sra. Nilce Correa Schultz, deixa os filhos: Danilo Correa Schultz e Melaynne Schultz, casada com o Sr. Andre dos Santos Magalhães. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 13h40 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização dos Momentos de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Taranto
Faleceu dia 29/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Antonia Brambila Sanjuan Taranto. Era filho do Sr. Luiz Taranto e da Sra. Filomena Tartaglia, falecidos. Deixa os filhos: Fernando Cesar Taranto casado com Regina Celia Artur Taranto e Andrea Aparecida Taranto. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/12/2025 as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Onofre Gonçalves Camargo
Faleceu dia 01/01/2026 na cidade de Lins, aos 75 anos de idade e era viúvo da Sra. Elaine Maria Perdigão Camargo. Era filho do Sr. Onofre Gonçalves Camargo e da Sra. Ermantina Bianco Gonçalves Camargo, falecidos. Deixa os filhos: Fabiano Jose Gonçalves Camargo, Higor Augusto Camargo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amios. O seu sepultamento ocorreu dia 02/01/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Judith Concessa Ribeiro de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Sabino Ribeiro e da Sra. Maria Sartori Ribeiro, era viúva do Sr. Roque Messias de Oliveira; deixa os filhos: Francisco Messias de Oliveira, viúvo da Sra. Edna Palouro de Oliveira; Sandra Regina de Oliveira; Roque Wilson de Oliveira, casado com a Sra. Angela Guerreiro de Oliveira; Judite Auxiliadora de Oliveira e Geraldo Rodolfo de Oliveira, falecido, deixando viúva a Sra. Marlene do Carmo Antunes Franco. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leonilda Aparecida da Silva Pedronetti
Faleceu anteontem, na cidade de Iracemápolis/SP, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Benedito da Silva e da Sra. Maria do Carmo da Silva, era viúva do Sr. Sergio Luiz Pedronetti; deixa os filhos: Patricia Cristina Pedronetti; Luciana Aparecida Pedronetti; Mariana Pedronetti, falecida e Matheus Henrique Guedes da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 do Velório do Cemitério Municipal de Iracemápolis/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Liosvaldo de Oliveira Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. José Vicente dos Santos e da Sra. Maria Aurea de Oliveira, era casado com a Sra. Celia Aparecida Cezarino de Oliveira Santos; deixa os filhos: Celia Aline Cezarino de Oliveira Santos e Liosvaldo de Oliveira Santos Junior, casado com a Sra. Luciane Cristina Metler Cancilieri de Oliveira Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Carlos Rechitta
Faleceu dia 30/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Augusta Bistratini Rechitta. Era filho do Sr. Jose Rechitta Sra. Eliza Bueno de Souza, falecidos. Deixa a filha: Erika Rejane Rechitta, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/01/2026 as 15:00hs, no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria das Dores Costa Ramalho
Faleceu dia 31/12/2025, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Satil da Costa Freire e da Sra. Eva Nunes Ferreira, era viúva do Sr. Eugenio Pinto Ramalho, deixa os filhos: Orlando Pinto Ramalho, casado com a Sra. Vanilza Martins Ramalho; Anita da Costa Freire; Jose Onofre da Costa Freire, falecido, deixando viúva a Sra. Maria Salete Nunes de Couto e Antonio da Costa Freire, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Jose Teixeira dos Santos
Faleceu dia 30/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era viúva do Sr. Givaldo Fernandes dos Santos. Era filha do Sr. Laurindo de Almeida Teixeira e da Sra. Maria Garcia Teixeira, falecidos. Deixa dos filhos: Cristiano Reis dos Santos, Flaviano dos Santos, Geovane dos Santos, falecido. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/12/2025 as 13:30hs, no Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marmery Rosa Ruiz
Faleceu dia 31/12/2025, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Anizio Ferreira Rosa e da Sra. Anita Siqueira Rosa, era viúva do Sr. Jose Ruiz; deixa os filhos: Antonio Ruiz Neto casado com a Sra. Jaqueline Rossi Ruiz; Jose Roberto Ruiz casado com a Sra. Roseli Cristina Gil Ruiz; Neide Ruiz Forte, viúva do Sr. Severino Cruz Forte; Dirceu Ruiz, falecido, deixando viúva a Sra. Antonia Nazare Pizol Ruiz; Anita Rosa Ruiz, viúva do Sr. Adijaime Leite; Marlene Ruiz e Sonia Ruiz Milan casada com o Sr. Ronaldo Gilberto Milan. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Miguel Arcanjo Nogueira Mendonça
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho do Sr. Lino Nogueira Soares, falecido, e da Sra. Herondina Mendonça dos Santos, era casado com a Sra. Rosane Rodrigues de Oliveira; deixa os filhos: Jorge Luis Prado Mendonça; Fernanda Mendonça Srair, casada com o Sr. Antonio José Srair Neto e Priscilla Regina Mendonça. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ricarda Leandra dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Domingos Ferreira da Silva e da Sra. Leodovina Leandra dos Santos, era casada com o Sr. Antonio Pereira de Jesus; deixa os filhos: Sebastião Pereira da Silva, casado com a Sra. Valderez Julião Pessoa Silva; Mariano Pereira dos Santos, casado com a Sra. Lucimara Aparecida Camargo Pereira dos Santos e Adão Pereira dos Santos, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Venancio Reginaldo da Costa
Faleceu dia 30/12/2025 na cidade de Santa Barbara d’Oeste, aos 96 anos de idade e era viúvo da Sra. Josefa Francisca Costa dos Santos. Era filho do Sr. Reginaldo Angelo da Costa e da Sra. Maria Celestina da Costa, falecidos. Deixa os filhos: Maria do Socorro Lima, Ana Reginalda Costa Oliveira, Jose Venancio Reginaldo dos Santos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/12/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Yoshii Sugano Otsuki
Faleceu dia 31/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade e era viúva do Sr. Masao Otsuk. Era filha do Sr. Hayashi Sugano e da Sra. Yosgiyo Sugano, falecidos. Deixa os filhos: Kiyono Otsuk Mori casada com Nivaldo Mori; Yoshiko Otsuk Hyonemoto casada com Sergio Tokio Hyonemoto; Satie Otsuk Ohara casada com Yassuo Ohara; Massami Otsuk, já falecido que foi casado com Ivani Rozar Otsuk, já falecida; Kinue Otsuk Nouchi casada com Takeyassu Nouchi; Massaji Otsuk, já falecido que foi casado com Elisete Nunes Otsuk. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/01/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.