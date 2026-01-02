Sr. Anderson Jose Carpin

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho do Sr. Jose Nelson Carpin, falecido, e da Sra. Joaquina da Silva Carpin, era casado com a Sra. Patricia Luzia Parolina, deixa os filhos: Diego Jose Carpin; Lucas Diogo Carpin e Anderson Diovani Carpin. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Anália Novaes Benetton

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Haroldo Pires Novaes e da Sra. Isabel Henandes, era viúva do Sr. Adhmar Benetton; deixa os filhos: Adhmar Benetton Junior, casado com Selma Salto Benetton; Maria Lina Flora Novaes Benetton; Maria Elisabete Benetton; Maria Analia Benetton, casada com Monica Boso de Mattos; Luiz Haroldo Benetton, casado com Andrea Benetton; Silvana Valeria Benetton e Isabel Cristina Benetton, casada com Sandro Passariello. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Sartori

Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Pio Sartori e da Sra. Sebastiana Delgado, era casado com a Sra. Lucilla Zolino Sartori; deixa os filhos: Sonia R Sartori; Suzeley R Sartori Santos; Silvana A Sartori Sarto; Siumara S Sartori Doná e Sidney A Sartori. Deixa também netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.