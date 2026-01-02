A Simplis Contabilidade Simplificada nasceu para atender profissionais autônomos e prestadores de serviços que passaram a atuar como pessoas jurídicas e precisam de orientação clara, organização e segurança para cumprir suas obrigações desde o início. Já a Nova Era Gestão Financeira surgiu para atender empresas que precisam de uma gestão financeira estruturada. Atuamos com BPO Financeiro, apoiando o empresário na organização do financeiro, na definição correta da precificação, no entendimento dos custos e das margens do negócio. Esse controle passa a ser fundamental diante da Reforma Tributária, onde decisões baseadas em números claros e informação correta deixam de ser diferencial e passam a ser condição para a sustentabilidade da empresa. Crescer com propósito, para nós, sempre significou evoluir junto com os clientes, criando soluções que façam sentido para a realidade de cada empresa e contribuam de forma concreta para o seu desenvolvimento."

A empresária à frente da gestão

"Aprendi cedo que estar à frente da gestão não é sobre mandar, é sobre assumir responsabilidade. Cada decisão deixa marcas na empresa, nas pessoas e no futuro que está sendo construído. Liderança, para mim, se constrói com o tempo, pelo exemplo e com humildade. É estar perto, ouvir, observar e criar estrutura para que a empresa funcione bem mesmo nos momentos difíceis. É preparar pessoas, sustentar decisões e seguir com clareza. E há algo que sempre esteve presente nessa caminhada: fé. Fé para seguir nos dias difíceis, para acreditar quando os resultados ainda não aparecem e para manter os valores mesmo quando o caminho parece mais longo. A fé sustenta, dá equilíbrio e lembra que nenhuma construção sólida acontece sem propósito. Gestão, no fim, é isso: um exercício diário de consciência, disciplina, humanidade e fé. E a escolha de fazer o que precisa ser feito com respeito, responsabilidade e propósito."

Contabilidade estratégica e visão de negócio

"Ao longo do tempo, aprendi que a contabilidade só cumpre seu papel quando ajuda o empresário a enxergar o negócio com clareza. Não se trata apenas de cumprir obrigações, mas de transformar informação em direção. Na Nova Era, sempre entendi que números contam histórias. Quando bem organizados, eles mostram caminhos, alertam riscos e sustentam decisões. Por isso, a contabilidade precisa estar conectada à realidade da empresa, à sua operação e aos objetivos do empresário. Atuar de forma estratégica é orientar escolhas dentro da lei, respeitando a legislação e buscando a melhor eficiência possível para cada realidade. Quando isso acontece, a contabilidade deixa de ser vista como custo e passa a ser reconhecida como apoio essencial para o crescimento consciente do negócio."