O Persona de hoje destaca a piracicabana Luciana Geraldi, de 50 anos. Contadora, empreendedora e palestrante na área contábil, ela conta sua trajetória à frente da Nova Era Assessoria Contábil. "Aprendi cedo que estar à frente da gestão não é sobre mandar, é sobre assumir responsabilidade. Cada decisão deixa marcas na empresa, nas pessoas e no futuro que está sendo construído", diz ela. Veja trechos da entrevista concedida ao JP.
Visão empreendedora e 30 anos em evidência
"A história da Nova Era Assessoria Contábil sempre foi construída a partir de uma convicção muito clara: antes de existir um CNPJ, existe uma pessoa. Existe um sonho, uma família, uma história sendo construída. E isso nunca foi detalhe para nós sempre foi o ponto de partida.
Desde o início, minha visão empreendedora esteve ligada ao cuidado com o empresário como um todo. Não acreditamos em uma contabilidade distante, fria ou limitada ao cumprimento de obrigações. Nosso trabalho vai além da eficiência tributária. Ele envolve acolhimento, escuta, proximidade e responsabilidade com tudo o que aquele negócio representa na vida de quem empreende.
Ao longo desses anos, a Nova Era construiu uma atuação consistente e abrangente, atendendo desde pequenas empresas enquadradas no Simples Nacional até grandes organizações no Lucro Real, sempre com o mesmo nível de atenção, compromisso e seriedade. O porte da empresa muda, o regime tributário muda mas o cuidado, o respeito e a responsabilidade permanecem os mesmos.
Construímos relações baseadas em confiança. Estar próximo do cliente, entender o momento da empresa, orientar com clareza e caminhar junto sempre fez parte da nossa forma de atuar. Temos paixão pelo que fazemos e um compromisso genuíno em servir, porque sabemos o peso que é empreender no Brasil.
Nossa maior alegria e também nosso maior orgulho é ver nossos clientes e suas empresas prosperarem. Crescerem de forma organizada, sustentável e consciente. É isso que dá sentido à nossa trajetória e que mantém a Nova Era em evidência: cuidar de empresas sem nunca esquecer das pessoas que estão por trás delas".
Decisões que moldam o presente e preparam para o futuro
"O que realmente molda o futuro das empresas são as decisões que elas tomam hoje e a qualidade das informações que sustentam essas decisões. Não existe gestão consistente sem organização, sem dados confiáveis e sem clareza sobre a operação. Cada vez mais, as empresas percebem que não dá para decidir no achismo. É preciso entender custos, margens, processos e resultados. A empresa que não se organiza, que não conhece seus números e que não fortalece sua cultura interna perde capacidade de escolha e passa a apenas reagir ao que acontece.
Esse movimento se torna ainda mais relevante diante da Reforma Tributária, que se inicia de forma preparatória em 2026. O novo cenário amplia a necessidade de empresas que dominem seus números, compreendam sua operação e tenham informações corretas para tomar decisões no momento certo. Não será possível lidar com as mudanças sem controle, sem gestão e sem clareza.
Por isso, vejo um avanço importante: empresários investindo em tecnologia, em sistemas e em estrutura. Mas tecnologia sozinha não transforma empresa. Sistemas precisam de processos bem definidos e, principalmente, de pessoas preparadas para operar, interpretar e cuidar dessas informações no dia a dia. Fortalecer a cultura, desenvolver pessoas e compartilhar conhecimento se tornaram decisões estratégicas. Quando o time entende o negócio, participa das mudanças e tem clareza do seu papel, a empresa ganha consistência, segurança e capacidade de evoluir.
As decisões que preparam o futuro não são feitas com pressa. Elas são construídas com informação correta, organização e investimento contínuo em pessoas e tecnologia. É assim que empresas deixam de improvisar e passam a se estruturar para crescer de forma sustentável".
Inovação como cultura empresarial
"Para mim, inovação não é apenas tecnologia. Tecnologia é ferramenta. Inovação, de verdade, acontece quando ela vira cultura dentro da empresa. É a forma como as pessoas pensam, se posicionam, tomam decisões e lidam com mudanças no dia a dia. Construir uma cultura inovadora significa criar um ambiente onde aprender, melhorar processos e evoluir faz parte da rotina. Onde o time entende o porquê das mudanças, participa das decisões e percebe o impacto do seu trabalho no negócio. Quando a inovação vira cultura, ela deixa de ser um projeto pontual e passa a ser um comportamento constante.
Na Nova Era, sempre trabalhei para que essa cultura estivesse presente. Incentivamos o desenvolvimento das pessoas, a revisão contínua de processos e o uso consciente da tecnologia. Porque são as pessoas que sustentam os processos e fazem o sistema funcionar na prática.
Empresas que constroem essa cultura conseguem se adaptar com mais rapidez, tomar decisões melhores e atravessar cenários desafiadores com mais segurança. Na nova era que estamos vivendo, inovar não é mais uma escolha estratégica é parte da cultura de toda empresa que deseja continuar relevante."
Crescimento com propósito
"O crescimento da Nova Era sempre foi consequência da escuta atenta aos nossos clientes e da leitura das transformações do mercado. Nunca crescemos para “fazer mais do mesmo”, mas para atender melhor realidades que se tornaram mais complexas ao longo do tempo.
À medida que novos perfis de empresários surgiram e as demandas mudaram, entendemos que seria necessário ampliar a atuação sem perder a essência. Foi assim que criamos soluções específicas para diferentes momentos da jornada empresarial.
A Simplis Contabilidade Simplificada nasceu para atender profissionais autônomos e prestadores de serviços que passaram a atuar como pessoas jurídicas e precisam de orientação clara, organização e segurança para cumprir suas obrigações desde o início. Já a Nova Era Gestão Financeira surgiu para atender empresas que precisam de uma gestão financeira estruturada. Atuamos com BPO Financeiro, apoiando o empresário na organização do financeiro, na definição correta da precificação, no entendimento dos custos e das margens do negócio. Esse controle passa a ser fundamental diante da Reforma Tributária, onde decisões baseadas em números claros e informação correta deixam de ser diferencial e passam a ser condição para a sustentabilidade da empresa. Crescer com propósito, para nós, sempre significou evoluir junto com os clientes, criando soluções que façam sentido para a realidade de cada empresa e contribuam de forma concreta para o seu desenvolvimento."
A empresária à frente da gestão
"Aprendi cedo que estar à frente da gestão não é sobre mandar, é sobre assumir responsabilidade. Cada decisão deixa marcas na empresa, nas pessoas e no futuro que está sendo construído. Liderança, para mim, se constrói com o tempo, pelo exemplo e com humildade. É estar perto, ouvir, observar e criar estrutura para que a empresa funcione bem mesmo nos momentos difíceis. É preparar pessoas, sustentar decisões e seguir com clareza. E há algo que sempre esteve presente nessa caminhada: fé. Fé para seguir nos dias difíceis, para acreditar quando os resultados ainda não aparecem e para manter os valores mesmo quando o caminho parece mais longo. A fé sustenta, dá equilíbrio e lembra que nenhuma construção sólida acontece sem propósito. Gestão, no fim, é isso: um exercício diário de consciência, disciplina, humanidade e fé. E a escolha de fazer o que precisa ser feito com respeito, responsabilidade e propósito."
Contabilidade estratégica e visão de negócio
"Ao longo do tempo, aprendi que a contabilidade só cumpre seu papel quando ajuda o empresário a enxergar o negócio com clareza. Não se trata apenas de cumprir obrigações, mas de transformar informação em direção. Na Nova Era, sempre entendi que números contam histórias. Quando bem organizados, eles mostram caminhos, alertam riscos e sustentam decisões. Por isso, a contabilidade precisa estar conectada à realidade da empresa, à sua operação e aos objetivos do empresário. Atuar de forma estratégica é orientar escolhas dentro da lei, respeitando a legislação e buscando a melhor eficiência possível para cada realidade. Quando isso acontece, a contabilidade deixa de ser vista como custo e passa a ser reconhecida como apoio essencial para o crescimento consciente do negócio."
Antecipar cenários: NR-1 e Reforma Tributária
"Sempre acreditei que esperar a mudança chegar para agir é correr atrás do prejuízo. Antecipar cenários, para mim, sempre foi uma forma de cuidado com o empresário e com tudo o que ele construiu ao longo dos anos. Hoje, a NR-1 e a Reforma Tributária não são mais apenas discussões futuras. São legislações que já estão sendo implementadas e que exigem das empresas um novo nível de organização, planejamento e responsabilidade. Elas pedem processos mais claros, sistemas bem estruturados e informações confiáveis para que a gestão aconteça de forma segura. Diante disso, entendemos que não bastava apenas orientar à distância. Criamos um espaço preparado para receber empresários, clientes e também colaboradores das empresas, com o objetivo de traduzir um contexto complexo e técnico em algo mais acessível, leve e aplicável à realidade de cada negócio. Um ambiente de conversa, aprendizado e construção conjunta. Antecipar, aqui, não é gerar medo. É gerar entendimento. É permitir que empresas se organizem com antecedência, planejem seus processos, ajustem seus sistemas e preparem as pessoas que fazem tudo acontecer no dia a dia.
Esse sempre foi o papel que assumi como empresária contábil: orientar, esclarecer e preparar, para que mudanças importantes sejam enfrentadas com planejamento, estrutura e tranquilidade antes que se transformem em problemas."
Mulher empreendedora e liderança
"Como mulher empreendedora, aprendi que liderança se constrói com consistência, preparo e visão. O protagonismo feminino cresce quando ocupamos espaços com autoridade técnica, clareza estratégica e resultados sustentáveis. Hoje, liderar é também inspirar outras mulheres a entenderem que é possível crescer com elegância, firmeza e propósito."
Legado, método e a Nova Era
"Após 30 anos empreendendo, meu maior legado está na forma como ajudamos empresas a se organizarem respeitando sua essência, seu estágio e sua ambição. A Nova Era representa exatamente isso: um novo tempo onde o empresário assume seu papel na gestão e a empresa contábil atua como parceira estratégica, guiando decisões com método, visão e responsabilidade. O futuro não aceita improviso. Ele exige clareza, estratégia e personalização."