O novo ano que se inicia traz muitos desafios para os piracicabanos, que, logicamente, têm a esperança dias melhores e prósperos. Pensando nisso, o JP ouviu cinco pessoas influentes da cidade, de áreas diferentes de atuação, para saber de suas perspectivas e planos para 2026. Todos são unânimes em afirmar que será um tempo de muito trabalho, mas com enormes possibilidades de haver muitos avanços em relação a 2025.

Neste novo ano, um dos grandes eventos serão as eleições gerais (presidente da república, governador, senador e deputados federal e estadual), que poderão trazer mudanças significativas no cenário político nacional. Em nível local, uma marca histórica: os 120 anos da Banda Operária. Além disso, há outras situações importantes, como a nova SAF do XV, que, enfim, sairá do papel, além dos avanços sociais e econômicos que Piracicaba necessita.

Para o engenheiro Pedro Mizutani, as perspectivas no Brasil apontam para um cenário de crescimento econômico moderado, com desafios fiscais e oportunidades em setores como agronegócio e infraestrutura. “Projeções indicam PIB em torno de 1,8% a 2%, inflação controlada perto de 4% e possível queda na Selic para cerca de 12,50%, reduzindo a carga de juros para as empresas e pessoas físicas e ao mesmo tempo favorecendo investimentos cautelosos”, analisa.