O novo ano que se inicia traz muitos desafios para os piracicabanos, que, logicamente, têm a esperança dias melhores e prósperos. Pensando nisso, o JP ouviu cinco pessoas influentes da cidade, de áreas diferentes de atuação, para saber de suas perspectivas e planos para 2026. Todos são unânimes em afirmar que será um tempo de muito trabalho, mas com enormes possibilidades de haver muitos avanços em relação a 2025.
Neste novo ano, um dos grandes eventos serão as eleições gerais (presidente da república, governador, senador e deputados federal e estadual), que poderão trazer mudanças significativas no cenário político nacional. Em nível local, uma marca histórica: os 120 anos da Banda Operária. Além disso, há outras situações importantes, como a nova SAF do XV, que, enfim, sairá do papel, além dos avanços sociais e econômicos que Piracicaba necessita.
Para o engenheiro Pedro Mizutani, as perspectivas no Brasil apontam para um cenário de crescimento econômico moderado, com desafios fiscais e oportunidades em setores como agronegócio e infraestrutura. “Projeções indicam PIB em torno de 1,8% a 2%, inflação controlada perto de 4% e possível queda na Selic para cerca de 12,50%, reduzindo a carga de juros para as empresas e pessoas físicas e ao mesmo tempo favorecendo investimentos cautelosos”, analisa.
“O orçamento de 2026 tem gastos elevados, com risco de déficit persistente e crescimento abaixo do potencial. Controle de juros altos e contas públicas é crucial para atrair investidores estrangeiros. Teremos ainda o início da implementação da reforma tributária que trará enormes desafios de adaptação para as empresas”, acrescenta Mizutani.
O engenheiro, que é reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação no setor sucroenergético, entende que Piracicaba se prepara para um 2026 promissor, impulsionado por investimentos em infraestrutura, fortalecimento do agronegócio e avanços na inovação tecnológica. “Podemos apontar para um cenário de otimismo moderado, com o PIB municipal projetado para crescer entre 3% e 4%, acima da média nacional, graças ao nosso polo industrial, agroindústria, startups de agritech e comercio”, afirma.
Mizutani, que também atua firmemente no setor cultural, na divulgação da cultura japonesa em Piracicaba e região, declara que o calendário de 2026 “promete brilhar”. “A Festa do Milho, o Festival do Circo, a Festa do Peão, o Festival de Cultura Japonesa, além de muitos outros eventos culturais. Piracicaba olha para frente com confiança. Que 2026 traga prosperidade para nossa cidade, nosso estado e para nosso país”.
Não somente a Cultura, mas o Turismo de Piracicaba também deve avançar na visão de Luis Fernando Magossi, o Gordo do Barco, 63 anos. “Com certeza o turismo vai melhorar. Vamos torcer para que as medidas a serem tomadas no Turismo, que já estão previstas, se efetive e vai ser um ano muito legal. Eu torço para isso”, opina o Gordo do Barco, que é um dos representantes do Instituto Beira-Rio.
MAIS E MELHOR
Para o vereador Felipe Gema (Republicanos), Piracicaba deve seguir avançando principalmente nas políticas sociais, com ênfase no esporte, sua área de atuação, mas também em áreas carentes como saúde e educação. “Iremos continuar lutando junto às associações esportivas das mais diversas modalidades, para que se organizem e se solidifiquem cada vez mais na sociedade”, diz.
“Vamos trabalhar junto ao executivo por melhorias e ampliação das praças esportivas existentes e buscar novos espaços para a prática de esportes, tanto para o lazer quanto para treinamento e competições. Pois o esporte é ferramenta indispensável na qualidade de vida, saúde, educação e segurança”, conta o vereador, que também é conselheiro do XV e está muito otimista com a nova proposta de SAF do clube.
Sobre esse assunto, aliás, o presidente do Alvinegro, Matheus Bonassi, está muito animado de que seja um dos melhores anos da história do clube da camisa zebrada. “A perspectiva que 2026 seja muito bom para nosso XV de Piracicaba. Afinal, estaremos disputando a série D do campeonato Brasileiro, além de ter agora uma SAF em execução, onde teremos investimentos tanto na área esportiva e estrutural do XV”, afirma.
120 ANOS
Para o maestro Jonatas Dionísio, 44 anos, que comanda a Banda União Operária, 2026 se apresenta ambíguo, “pois entraremos em ano eleitoral com a aplicação também da reforma tributária e possivelmente uma reforma nas leis trabalhistas, como jornada de trabalho 6x1, e a cultura nessa ambiguidade ou indecisões sofre aguardando definições e tudo mais”.
“Em contrapartida, temos uma ótima administração pública no quesito cultural de Piracicaba e as secretarias de Cultura e Turismo têm promovido inúmeras oportunidades para a classe artística de Piracicaba e, consequentemente, promovendo assim cultura em alto nível, algo que, a meu ver, é lícito, pois Piracicaba é uma cidade com potencial artístico muito elevado”, analisa.
O maestro conta também que outro fato histórico que irá ocorrer na cultura da cidade neste novo ciclo. “A Banda União Operária, que é patrimônio histórico do município, completa 120 anos em 2026”, disse Dionísio, ao lembrar ainda da busca por captação de recursos, já que há a aprovação pela lei Rouanet para fomentar concertos musicais totalmente gratuitos no município.
“O que é uma grande oportunidade cultural no município através de recursos federais e importantíssimo para a continuidade desse fomento cultural com recursos que não sai dos cofres públicos de Piracicaba”, declarou.