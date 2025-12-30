O feriado de Ano Novo nesta quinta-feira (01) altera a rotina da cidade. Uma das mudanças acontecerá no funcionamento dos serviços públicos, já que os dias 31, quarta, e 02, sexta-feira, serão pontos facultativos, estabelecido por meio de decreto municipal.
Dessa forma, o Centro Cívico, as secretarias e autarquias municipais de Piracicaba não terão expediente nesta quarta-feira (31), na quinta-feira (1º) e na sexta-feira (02), com retorno do atendimento normal a partir das 8h da próxima segunda-feira (05). Durante o período, todos os serviços emergenciais serão mantidos.
VEJA MAIS:
A Prefeitura, a Câmara Municipal e o Ipasp permanecem fechados nesses dias. O Poupatempo Municipal não terá atendimento nesta quarta-feira (31), na quinta-feira (1º) e na sexta-feira (02). Já o Poupatempo Estadual ficará fechado nesta quarta-feira (31), na quinta-feira (1º) e no sábado (03), com funcionamento normal apenas na sexta-feira (02).
Serviços públicos e funcionamento da cidade
O transporte público coletivo seguirá horário de domingo na quinta-feira (1º) e, nesta quarta-feira (31), na sexta-feira (02) e no sábado (03), operará com tabela de sábado. A Loja Pira Mobilidade funcionará somente no sábado (03), das 7h às 13h, e os horários podem ser consultados no site da concessionária. A coleta de lixo domiciliar não será realizada na quinta-feira (1º). O comércio de rua e os corredores comerciais funcionam nesta quarta-feira (31), das 9h às 15h, e permanecem fechados na quinta-feira (1º) e na sexta-feira (02).
Nos shoppings, nesta quarta-feira (31), as lojas e a praça de alimentação funcionam das 10h às 16h, e na quinta-feira (1º) as lojas e quiosques estarão fechados. Os bancos não terão atendimento nesta quarta-feira (31) e na quinta-feira (1º), retomando o funcionamento normal na sexta-feira (02).
Na área da saúde, os serviços de emergência funcionarão normalmente, com UPAs e a Central de Ortopedia e Traumatologia operando 24 horas, assim como o Samu, pelo telefone 192. Já as UBSs, CRABs e USFs permanecem fechadas nesta quarta-feira (31), na quinta-feira (1º) e na sexta-feira (02).
Na assistência social, não haverá atendimento nos Cras, Creas, Centro Pop, Cadastro Único e no Serviço Especializado em Abordagem Social nesses mesmos dias.
Em relação ao abastecimento, nesta quarta-feira (31) ocorre o Especial de Festas no Varejão Municipal Paulista, das 7h às 12h, enquanto os varejões Central Vespertino e Vila Sônia I não funcionam, e na quinta-feira (1º) não haverá funcionamento de varejões municipais.
O Varejão da Vila Rezende, tradicionalmente realizado às quintas-feiras, será antecipado para esta quarta-feira (31), das 6h às 11h. Já na sexta-feira (02), apenas o Varejão Municipal Alvorada funcionará, das 14h às 19h30, e as feiras livres da Vila Boyes e Santa Cruz não ocorrerão.
O Mercado Municipal funciona nesta quarta-feira (31), das 6h às 14h; na quinta-feira (1º), das 6h às 12h, em caráter facultativo; e na sexta-feira (02), das 6h às 12h.
Lazer, cultura e turismo no feriado
O Zoológico Municipal e o Paraíso da Criança permanecem fechados nesta quarta-feira (31) e na quinta-feira (1º), com reabertura na sexta-feira (02), quando o Zoo funciona das 9h às 16h e o Paraíso da Criança das 9h às 20h.
Os parques públicos permanecem abertos, com funcionamento do Parque da Rua do Porto das 6h às 21h30, do Parque do Piracicamirim e do Monte Líbano das 6h às 21h e do Parque do Engenho Central das 6h às 22h.
Já a Estação da Paulista ficará fechada nesta quarta-feira (31) e na quinta-feira (1º), retomando o horário habitual na sexta-feira (02).
Na área cultural, o Museu da Água ficará fechado nesta quarta-feira (31) e na quinta-feira (1º), reabrindo na sexta-feira (02), das 9h às 17h, enquanto o Aquário Municipal permanecerá fechado.
A sede da Secretaria Municipal de Cultura, os centros culturais Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa – Zazá, além do Armazém 8A, fecham na terça-feira (30) e retomam as atividades na próxima segunda-feira (05). A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra e a Casa do Povoador fecham na terça-feira (30) e reabrem no sábado (03).
Os teatros Dr. Losso Netto e Erotídes de Campos permanecem fechados, assim como a Biblioteca Pública Municipal, que retorna na próxima segunda-feira (05). O Museu Prudente de Moraes e o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba fecham nesta quarta-feira (31) e reabrem na sexta-feira (02).
As atrações turísticas funcionam aos sábados, domingos e feriados, com o Elevador Turístico do Alto do Mirante das 10h às 18h, o pedalinho e o passeio de barco das 9h às 18h, a Feira de Artesanato da Rua do Porto das 10h às 17h e a Casa do Artesão do Engenho Central das 10h às 18h. O Complexo Gastronômico da Rua do Porto permanece aberto. Em caso de emergência, os serviços seguem disponíveis 24 horas, incluindo Pelotão Ambiental, Defesa Civil, Polícias Militar, Civil e Rodoviária, Guarda Civil, Corpo de Bombeiros e a CPFL.