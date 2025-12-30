Sr Aguinaldo Américo

Faleceu dia 29/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era filho do Sr. Joaquim João Américo e da Sra. Ana Maria Rodrigues Américo (falecida). Deixa as filhas: Ana Lívia Sanjuan Américo e Milena Fernanda Sanjuan Américo. O seu sepultamento ocorreu dia 30/12/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Alarico Benedito Delamutta

Faleceu dia 29/12/2025 na cidade de São José dos Campos, aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Neusa Aparecida Prado Delamutta. Era filho do Sr. Americo Delamutta e da Sra. Elvira Fioravante Delamutta, falecidos. Deixa as filhas: Caroline Delamutta e Cristiane Grasiela Delamutta. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Ana Maria da Costa Horschutz

Faleceu dia 30/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Oswaldo Horschutz. Era filha do Sr. Eusebio Joaquim da Costa e da Sra. Maria Pedrolli da Costa, falecidos. Deixa as filhas: Patricia Horschutz Scotton casada com Laerte Antonio Scotton, Gabriela Horschutz Dorizzotto casada com Pedro Henrique Dorizzotto e Juliana Horschutz. Deixa 3 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.