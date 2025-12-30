Sr Aguinaldo Américo
Faleceu dia 29/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era filho do Sr. Joaquim João Américo e da Sra. Ana Maria Rodrigues Américo (falecida). Deixa as filhas: Ana Lívia Sanjuan Américo e Milena Fernanda Sanjuan Américo. O seu sepultamento ocorreu dia 30/12/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Alarico Benedito Delamutta
Faleceu dia 29/12/2025 na cidade de São José dos Campos, aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Neusa Aparecida Prado Delamutta. Era filho do Sr. Americo Delamutta e da Sra. Elvira Fioravante Delamutta, falecidos. Deixa as filhas: Caroline Delamutta e Cristiane Grasiela Delamutta. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ana Maria da Costa Horschutz
Faleceu dia 30/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Oswaldo Horschutz. Era filha do Sr. Eusebio Joaquim da Costa e da Sra. Maria Pedrolli da Costa, falecidos. Deixa as filhas: Patricia Horschutz Scotton casada com Laerte Antonio Scotton, Gabriela Horschutz Dorizzotto casada com Pedro Henrique Dorizzotto e Juliana Horschutz. Deixa 3 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Jose Rodrigues
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Bernardino Rodrigues Antunes e da Sra. Maria Ferreira Martins, era casado com a Sra. Palmira Alves Rodrigues, deixa os filhos: Tiago de Brito; Osana Alves Rodrigues de Almeida casada com o Sr. Gelson Pinto de Almeida; Elisangela Alves Rodrigues casada com o Sr. Antonio Marcos Alves Queiroz; Gisele Alves Rodrigues casada com o Sr. Regis Cristiano dos Santos e Katia Regina Rodrigues. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. A família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Divanil Aparecida Franco de Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Antonio Franco e da Sra. Maria Aparecida Franco, era casada com o Sr. José Antonio Ferraz de Campos, deixa as filhas: Daniela Ferraz de Campos Silva casada com o Sr. Rogerio Camarini da Silva; Marcela de Campos Acerbi casada com o Sr. Klaus Wagner Acerbi e Camila Ferraz de Campos casada com o Sr. Camilo José Soares. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "05" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Edson Porta (Nino Porta)
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Odair Cesário Porta e da Sra. Maria Luiza da Conceição, era casado com a Sra. Erica Cristiane Oliveira Porta; deixa os filhos: Leandro Oliveira Porta e Cristiane Kelly Oliveira Porta. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora de História e Ex-Vereadora: Sra. Esther Sylvestre da Rocha
Faleceu dia 28/12/2025, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Humberto Sylvestre e da Sra. Rosa Sylvestre, era viúva do Sr. Antonio Celso Castello Rocha; deixa os filhos: Antonio Celso Sylvestre, casado com a Sra. Maria Emilia Kos da Rocha e Fausto Sylvestre da Rocha, casado com a Sra. Ana Laura Grisotto Lacerda da Rocha. Deixa os netos: Isabele; Luca e Thomas, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 13h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Taranto
Faleceu dia 29/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era filho do Sr. Luiz Taranto e da Sra. Filomena Tartaglia, falecidos. Deixa os filhos: Fernando Cesar Taranto casado com Regina Celia Artur Taranto e Andrea Aparecida Taranto. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/12/2025 as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Sabino Alves
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Possidonio Sabino Alves e da Sra. Maria Silveria Domingues Alves, era casado com a Sra. Maria Madalena Alves; deixa os filhos: Angela Maria Alves, falecida, deixando viúvo o Sr. Alaor José Alves; Paulo José Alves, casado com a Sra. Silvia Correa Alves; Lucia Helena Alves, casada com o Sr. Reginaldo de Moura e Ana Cristina Alves Banov, casada com o Sr. Julio Banov. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. A família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Rodrigues Ferreira
Faleceu dia 30/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Lucilane de Mello Ferreira. Era filho do Sr. Antonio Rodrigues Ferreira e da Sra. Quintina Maria Ferreira, falecidos. Deixa os filhos: Ana Paula de Jesus Ferreira, Isabel Cristina de Jesus Braga, Vanessa de Jesus Ferreira, Franklin Emanoel de Jesus Ferreira. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/12/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Laurinda Barboza da Rosa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Luiz Severino Barboza e da Sra. Sebastiana Germano, era casada com o Sr. Nestor Rodrigues da Rosa; deixa a filha: Beatriz Aparecida da Rosa Ribeiro, casada com o Sr. Diogo Soares Ribeiro. Deixa demais familiares e amigos. Seu corpo foi tranladado ontem às 17h00, para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Custódio
Faleceu dia 30/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúvo da Sra. Regina Campion Custodio. Era filho do Sr. Francisco Custodio Filho e da Sra. Elvira Ruiz, falecidos. Deixa os filhos: Eliana Aparecida Custodio Menegatti casada com Dorival Menegatti, Regina Graciete Custodio Andreozzi viuva de Antonio Andreozzi, Luiz Henrique Custodio - falecido foi casado com Valquiria Biazon Custodio. Deixa netas, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Maria Lideia da Fonseca Araujo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. José Eymar Marques da Fonseca e da Sra. Ambrozina Aide Erthal da Fonseca, era viúva do Sr. Otaviano Souza de Araujo; deixa os filhos: Luis Otavio Fonseca de Araujo, casado com a Sra. Andrea Cristina Chinelatto Araujo; Luis Henrique Fonseca de Araujo, casado com a Sra. Monica Komatsu Araujo e Yara Regina Araujo Richter, casada com o Sr. Oswaldo Richter Filho. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 15h00 às 17h15 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h30 para a realização dos Momentos de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marlene Evangelista da Silva
Faleceu dia 29/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era filha do Sr. Manoel Evangelista da Silva e da Sra. Dirce Batagello, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/12/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Paulo Henrique de Medeiros
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 23 anos, filho do Sr. Paulo Disny de Medeiros, falecido, e da Sra. Nadir Santos de Medeiros, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 15h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.