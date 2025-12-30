Hoje a terapeuta ocupacional Alexandra de Cassia Adamoli Valério – CREFITO 3/1596 traz uma sua visão interessante e pertinente sobre a Terapia Ocupacional (TO) no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) que, segundo ela, é um verdadeiro ato de amor traduzido em cuidado. É o encontro entre o conhecimento técnico e a sensibilidade humana, onde cada pessoa é acolhida como é.

Para quem vive no espectro, o mundo pode ser barulhento, imprevisível e exigente demais. Pequenos estímulos podem causar grandes desconfortos, e tarefas simples do dia a dia podem se transformar em desafios imensos. É nesse cenário que a TO se torna abrigo, ponte e possibilidade.

O terapeuta ocupacional não enxerga apenas dificuldades. Enxerga histórias, sonhos e potencial. Através das atividades cotidianas a TO constrói caminhos para que a pessoa com TEA possa se expressar, se organizar e participar da vida de forma mais plena. Cada sessão é um espaço seguro, onde o tempo é respeitado e onde cada tentativa é valorizada. Um pequeno avanço pode representar uma grande vitória: um contato visual sustentado, um gesto funcional, uma nova forma de comunicação, um sorriso espontâneo.