Ao findar mais um ano de trabalho legislativo, sinto a necessidade de fazer mais do que uma simples prestação de contas. Quero registrar um manifesto de esperança no futuro, construído a partir do trabalho sério, do diálogo permanente e do compromisso com as pessoas que confiam em nosso mandato. A política só faz sentido quando transforma realidades e aponta caminhos possíveis para uma sociedade mais justa.
Muito além de projetos apresentados, emendas destinadas ou recursos conquistados, permanece um legado de ações voltadas ao desenvolvimento humano, social e econômico dos municípios paulistas. Cada iniciativa, cada articulação e cada decisão tomada ao longo deste ano tiveram como objetivo fortalecer cidades, gerar oportunidades, ampliar direitos e melhorar a vida da população, especialmente de quem mais precisa da presença do poder público.
Cada vez mais compreendo meu mandato como uma missão. Uma missão que se traduz em instrumento a serviço do municipalismo e da integração regional.
Defender os municípios, respeitar suas realidades, ouvir suas demandas e garantir condições para que possam planejar o futuro com autonomia sempre foi e continuará sendo o eixo central da minha atuação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Tenho orgulho de me considerar um verdadeiro deputado distrital. Represento uma região formada por cerca de um milhão e quinhentos mil cidadãos, paulistas que merecem minha atenção prioritária. Sou piracicabano, nascido e criado nesta terra, e carrego comigo o compromisso de honrar minhas origens, conhecendo de perto os desafios, as vocações e as potencialidades da nossa região.
Essa, porém, é apenas uma das dimensões do meu trabalho. Também atuo como deputado de causas estaduais, atento aos grandes temas que impactam todo o Estado de São Paulo. Ter sido relator do Orçamento paulista em quatro oportunidades e exercer a liderança do meu partido na Assembleia Legislativa ampliaram minha responsabilidade e participação nas discussões macroeconômicas e sociais, permitindo contribuir diretamente para decisões estratégicas que moldam o presente e o futuro do nosso estado.
Acredito que a boa política se constrói com responsabilidade fiscal, sensibilidade social e planejamento de longo prazo. É esse equilíbrio que buscamos diariamente, conciliando desenvolvimento econômico com justiça social, eficiência administrativa com cuidado com as pessoas, sempre respeitando o dinheiro público e fortalecendo as instituições democráticas.
Este encerramento de ciclo reforça minha convicção de que o serviço público deve ser exercido com humildade, responsabilidade e espírito coletivo. Nada se constrói sozinho. Cada resultado alcançado é fruto da confiança da população, do apoio da família, da parceria com lideranças locais e do trabalho incansável de uma equipe comprometida com o bem comum. Seguimos adiante, com serenidade, fé no trabalho e compromisso renovado com São Paulo e com cada município que represento.
Concluir este ano é também reafirmar compromissos. O trabalho legislativo exige constância, escuta e coragem para tomar decisões que muitas vezes não são simples, mas necessárias. Seguiremos atuando com seriedade, equilíbrio e visão de longo prazo, certos de que cada passo dado hoje deve contribuir para um Estado mais eficiente, justo e preparado para os desafios que virão.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.