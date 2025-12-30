Ao findar mais um ano de trabalho legislativo, sinto a necessidade de fazer mais do que uma simples prestação de contas. Quero registrar um manifesto de esperança no futuro, construído a partir do trabalho sério, do diálogo permanente e do compromisso com as pessoas que confiam em nosso mandato. A política só faz sentido quando transforma realidades e aponta caminhos possíveis para uma sociedade mais justa.

Muito além de projetos apresentados, emendas destinadas ou recursos conquistados, permanece um legado de ações voltadas ao desenvolvimento humano, social e econômico dos municípios paulistas. Cada iniciativa, cada articulação e cada decisão tomada ao longo deste ano tiveram como objetivo fortalecer cidades, gerar oportunidades, ampliar direitos e melhorar a vida da população, especialmente de quem mais precisa da presença do poder público.

Cada vez mais compreendo meu mandato como uma missão. Uma missão que se traduz em instrumento a serviço do municipalismo e da integração regional.