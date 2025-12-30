O governo do presidente Lula vem dando passos importantes do sentido da distribuição de renda e justiça tributária, no contexto da redução das desigualdades no nosso país, certamente um dos nossos mais graves problemas.

Assim, fez aprovar no Congresso Nacional e sancionou a lei que isenta do Imposto de Renda todos aqueles que ganham até R$ 5 mil mensais, aumentando os descontos para quem recebe até R$ 7.350,00. Para milhões de brasileiros, isto representará uma economia mensal que no final do ano, já em 2026, representará o equivalente a um 14° salário. Este dinheiro entrará na economia, fazendo girar o comércio local, os serviços, fará aumentar o consumo de produtos, com geração de emprego e renda.

Lula também isentou do pagamento de energia elétrica com consumo de até 80 kw/mês, famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, sem falar nos diversos programas sociais, entre eles o bolsa-família, o pé-de-meia – que disponibiliza uma bolsa para estimular os estudantes a permanecerem no ensino médio -, o Gás do Povo, Minha Casa Minha Vida. Todos eles utilizam o dinheiro arrecadado com impostos em benefício da população, sobretudo a que mais precisa.