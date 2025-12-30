O tráfego nas rodovias que passam por Piracicaba deve aumentar durante o período de Ano Novo. De acordo com informações publicadas no portal da Eixo-SP, concessionária responsável pelas rodovias Geraldo de Barros (SP-304), Hermínio Petrin (SP-308), Irineu Penteado (SP-191) e Washington Luís (SP-310), cerca de 2,2 milhões de veículos devem circular pelas 12 rodovias administradas pela empresa, no trecho entre Piracicaba e Panorama.
O volume previsto representa um aumento de aproximadamente 40% em relação ao tráfego registrado em fins de semana regulares.
Já a concessionária Via Colinas, responsável pela administração da rodovia SP-127, que passa por Piracicaba, Saltinho (SP) e Rio das Pedras (SP), estima a circulação de cerca de 80 mil automóveis em todo o trecho durante o mesmo período.
Segundo as concessionárias, os horários de maior movimento nas rodovias serão:
- quarta-feira, 24 de dezembro, e terça-feira, 30 de dezembro, das 18h às 0h;
- quinta-feira, 25 de dezembro, e quarta-feira, 31 de dezembro, das 6h às 12h;
- domingos, 28 de dezembro e 4 de janeiro, das 12h às 22h.
As concessionárias orientam os motoristas a programarem as viagens com antecedência e a verificarem as condições das rodovias antes de sair.