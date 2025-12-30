O tráfego nas rodovias que passam por Piracicaba deve aumentar durante o período de Ano Novo. De acordo com informações publicadas no portal da Eixo-SP, concessionária responsável pelas rodovias Geraldo de Barros (SP-304), Hermínio Petrin (SP-308), Irineu Penteado (SP-191) e Washington Luís (SP-310), cerca de 2,2 milhões de veículos devem circular pelas 12 rodovias administradas pela empresa, no trecho entre Piracicaba e Panorama.

O volume previsto representa um aumento de aproximadamente 40% em relação ao tráfego registrado em fins de semana regulares.