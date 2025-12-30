Descarte inadequado de resíduos e óleo segue como principal causa das obstruções, aponta a Mirante.
Em 2025, a Mirante consolidou um ano marcado por eficiência operacional, tecnologia e ações sustentáveis. O volume de atendimentos relacionados à manutenção da rede coletora de esgoto cresceu, ultrapassando 9.300 ações, enquanto o ano anterior computou 8.700 ordens de desobstrução. Diante desse aumento, associado principalmente ao uso inadequado do sistema, a concessionária intensificou as medidas preventivas: as lavagens de rede subiram de 290 para cerca de 450 intervenções no período.
“A limpeza tem a função de remover tudo aquilo que impede a passagem do esgoto. Quando os resíduos são retirados, o fluxo volta a correr com mais liberdade. Na prática, isso significa um sistema mais seguro e com menor risco de extravasamentos”, explica Andrey de Souza, gerente de serviços da Mirante.
Durante as operações, as equipes encontraram desde gordura solidificada até objetos inesperados, como capacetes, tubos de televisor, talheres e pedaços de concreto. A orientação permanece a mesma: o descarte correto é indispensável para preservar a integridade das tubulações. Óleo de cozinha não deve ser despejado na pia — ele solidifica e cria barreiras na rede. Restos de comida, papel higiênico, cabelos e cotonetes também comprometem o escoamento, pois não se dissolvem e podem gerar bloqueios.
Água da chuva sobrecarregam tubulações de esgoto
Além dos resíduos, outro fator de atenção são as ligações irregulares de água pluvial na rede de esgoto. “A tubulação é projetada exclusivamente para receber o esgoto. Quando a água de chuva entra no sistema, ela pode causar sobrecarga. Esse volume deve ser direcionado para a rede pluvial pública, disponível para conexão nos imóveis”, reforça o gerente.
A operação do sistema foi apoiada, ao longo do ano, pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que manteve o monitoramento remoto e contínuo de poços de visita distribuídos por pontos estratégicos da cidade. Com sensores de nível, o CCO antecipou possíveis ocorrências e otimizou a atuação das estações de tratamento, garantindo maior eficiência.
“Nosso compromisso com Piracicaba está no trabalho diário das equipes nas ruas e nas ações preventivas que realizamos. Cada serviço executado, cada vistoria, é também uma ação de sustentabilidade, que contribui para a qualidade de vida dos piracicabanos e protege diretamente a bacia do Rio Piracicaba, preservando nossos mananciais”, destaca Josiane Santos, gerente executiva da Mirante.