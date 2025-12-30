Descarte inadequado de resíduos e óleo segue como principal causa das obstruções, aponta a Mirante.

Em 2025, a Mirante consolidou um ano marcado por eficiência operacional, tecnologia e ações sustentáveis. O volume de atendimentos relacionados à manutenção da rede coletora de esgoto cresceu, ultrapassando 9.300 ações, enquanto o ano anterior computou 8.700 ordens de desobstrução. Diante desse aumento, associado principalmente ao uso inadequado do sistema, a concessionária intensificou as medidas preventivas: as lavagens de rede subiram de 290 para cerca de 450 intervenções no período.

“A limpeza tem a função de remover tudo aquilo que impede a passagem do esgoto. Quando os resíduos são retirados, o fluxo volta a correr com mais liberdade. Na prática, isso significa um sistema mais seguro e com menor risco de extravasamentos”, explica Andrey de Souza, gerente de serviços da Mirante.