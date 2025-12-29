Sr. Adilson Venancio de Assis
Faleceu dia 26/12/2025. nesta cidade, contava 51 anos, filho dos finados Sr. Antonio Venancio de Sousa e da Sra. Agostinha Ferreira de Assis, deixa os irmãos: Odair Venancio de Assis; Maria Aparecida de Sousa; Jose Maria de Sousa; José Geraldo de Sousa; Rosangela Venancio de Sousa; Creunice Ferreira de Sousa e Berenice Ferreira de Sousa, deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 27/12/2025, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Angela Maria Formaggio Fuzzato
Faleceu dia 27/12/2025, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Emilio Formaggio e da Sra. Tercilia Razera Formaggio, era casada com o Sr. Luiz Antonio Fuzzato. Deixa familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Aparecida Teixeira Palmieri
Faleceu anteontem, na cidade de Americana/SP, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Antonio Calixto Teixeira e da Sra. Jesuina Lubeli, era viúva do Sr. Eduardo Palmieri; deixa os filhos: Wildmar Antonio Palmieri, casado com a Sra. Marcia Aparecida Pires Palmieri; Darbylene Joseane Ferraz Santos, casada com o Sr. Michelson Ferraz Santos; Magali Aparecida Capeletti Palmieri, falecida e Margarete de Fatima Dalmasio Palmieri, casada com o Sr. Vitor Dalmasio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funeral
Menino: Arthur Miguel Lopes Pires
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 3 anos, filho do Sr. Valdomiro Alison Pires e da Sra. Milena Lopes Pinto. Deixa avós, tios, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Douglas Muniz
Faleceu dia 27/12/2025, nesta cidade, contava 33 anos, filho do Sr. Osvaldo Muniz e da Sra. Silvana Maschieto, falecida, era casado com a Sra. Talita Penha Lobato. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edna Aparecida Bigue Penati
Faleceu dia 27/12/2025, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Paulo Clemente Bigue e da Sra. Dirce da Rocha Lima Bigue, era casada com o Sr. Luis Antonio Zamunér, deixa os filhos: Paulo Eduardo Penati; Cristiane Penati Pimpinato casada com o Sr. Luiz Gustavo Pimpinato e Lais Bigue Quitzau Dias casada com o Sr. Daniel da Silva Dias. Deixa netos, familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funeral.
Sra. Carmelina Varalto Santo Andrea
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Cherubim Varalto e da Sra. Palmyra Cadenasce, era viúva do Sr. Armando Santo Andrea; deixa as filhas: Sueli; Vanda e Dalva Lais Santo Andrea Jorge de Moraes, casada com o Sr. Ricardo Jorge de Moraes. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Memorial São Pedro sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ilda Bullo buldrini
Faleceu dia 27/12/2025, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Pedro Bullo e da Sra. Rita da Silva, era viúva do Sr. Pedro Buldrini, deixa os filhos: Elisabete Aparecida Buldrini Libardi, casada com o Sr. Reginaldo Libardi; Sidnei Lazaro Buldrini, casado com a Sra. Divina Eliana Joos Buldrini e Nelson Jose Buldrini, falecido deixando viúva a Sra. Doraci Faganello Buldrini. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "06" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Izilda Purificação Gaspar dos Santos
Faleceu dia 29/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casada com o Sr. Vicente dos Santos. Era filha do Sr. Antonio Gaspar e da Sra. Celeste de Jesus Dias, falecidos. Deixa os filhos: Karla Gaspar dos Santos casada com Clovis Tadeu David e Renato Gaspar dos Santos casado com Renata dos Santos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 30/12/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Congonhas – sala D, seguindo para o Cemitério Congonhas em São Paulo. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Joaquim de Carvalho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Joaquim de Carvalho e da Sra. Herminia Gonçalves de Carvalho, era casado com a Sra. Celina Antonio Pinheiro de Carvalho; deixa os filhos: Adriana de Carvalho Elias, casada com o Sr. Eduardo Aparecido Elias; Josemil de Carvalho, casado com a Sra. Rosa da Silva Carvalho; Joaquim de Carvalho Filho; Alessandra de Carvalho Camara, casada com o Sr. Josnei Martins Camara e Gilson de Carvalho. Deixa netos demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funeral.
Sr. Jose Aparecido Trova
Faleceu dia 26/12/2025, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Francisco Trova e da Sra. Eudoxia Borges Trova, era casado com a Sra. Maria Nilva Borges Trova; deixa os filhos: Elisangela Aparecida Trova; Reginaldo Jose Trova e Alessandro Luiz Trova. Deixa noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 27/12/2025, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Memorial Cidade Jardim da cidade de Rio Claro/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Cadorin
Faleceu dia 27/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade era casado com a Sra. Olinda Castilho Cadorin. Era filho do Sr. Victorio Cadorin e da Sra. Catharina Bergamini, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/12/2025 às 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende - Sala 02 seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Lazaro Bergamin
Faleceu dia 27/12/2025, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Antonio Bergamin e da Sra. Helena Coracin Bergamin, era casado com a Sra. Maria José Grecco Bergamin; deixa os filhos: Samira Elena Rotta, casada com o Sr. Fabio Manoel Rocha; Debora Grecco Bergamin, casada com o Sr. Bruno Moniz Anibal; Denise Bergamin Broggio, casada com o Sr. Luis Alexandre Broggio; Angelica Grecco Bergamin Progette, casada com o Sr. Felipe Benedito Progette e Aparecida Samara Rotta Oliveira, casada com o Sr. Wagner Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 27/12/2025 tendo saído o féretro às 16h00 da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marcia Novais Da Silva
Faleceu dia 27/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 43 anos de idade e era casada com o Sr. Cicero Alves dos Reis. Era filha do Sr. Clovis Novais da Silva e da Sra. Maria de Lourdes da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Alax Gabriel da Silva Reis, Miguel Novais da Silva Reis e Marcelly Novais da Silva Reis. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/12/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Espedite dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. José Valentim e da Sra. Maria Luiza, era casada com o Sr. Elvirio Lourenço dos Santos. Deixa filhos, genro, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funeral.
Sra. Maria Novoleto
Faleceu dia 27/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade. Era filha do Sr. Moyses Novoleto e da Sra. Adelina Patrezzi, falecidos. Deixa os filhos: Vania Ferreira Pasqualin casada com Carlos Alberto Pasqualin, Jerri Adriani Ferreira casado Sheila Ramos Ferreira, Fabio Ferreira casado com Margarete Gomes, Evandro Ferreira casado com Joanelise Ferreira, deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/12/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Bento Francisco
Faleceu dia 26/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Gregorio Francisco. Era filha do Sr. Lazaro Bento de Oliveira e da Sra. Odila da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Alberto Francisco casado com Marise Margarete Erle Francisco, Ademir Francisco casado com Maria Lucia Nascimento dos Santos Francisco, Edenilson Francisco, Regina Celia Francisco casada Claudio, Lucileia Francisco, Paulo (falecido), José (falecido), Lucilene (falecido), Adilson (falecido). Deixa também netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/12/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria dos Santos Ferreira Castilhos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Francisco Inácio Ferreira e da Sra. Francisca dos Santos Ferreira, era casada com o Sr. José Francisco Castilhos; deixa o filho: Claudemir Ferreira Castilhos, casado com a Sra. Helena. Deixa os irmãos: Luiz Inácio Ferreira; Francisca Inácio Ferreira, Antonio Inácio Ferreira, Maria da Dores Ferreira, Cida dos Santos Ferreira, Fatima dos Santos Ferreira, Rosa dos Santos Ferreira, João Inácio Ferreira e Francisca dos Santos Ferreira. Deixa também os netos: Jhony, Davi e Saimon, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 13h00 às 17h30 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Doracy Baglioni Tobaldini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Francisco Baglioni e da Sra. Josephina Bonazza, era viúva do Sr. João Tobaldini; deixa os filhos: Tania Aparecida Tobaldini Braga, casada com o Sr. Abel Francisco Luiz Braga e José Francisco Tobaldini, casado com a Sra. Eliane Aparecida Arthur Tobaldini. Deixa os netos: Aline, Rafael, Matheus e Moises. Deixa também os bisnetos: Murilo e Lorena, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sra. Maria Helena Assumpção de Campos Lima
Faleceu dia 26/12/2025, na cidade de Bauru/SP, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Celso Teixeira de Assumpção e da sra. Brazilia Arruda Assumpção, era viúva do Sr. João Baptista de Campos Lima; deixa os filhos: Adriana Assumpção de Campos Lima Mondelli e Antonio Fernando Assumpção de Campos Lima, falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 27/12/2025, às 14h00 no Cemitério Municipal da cidade de Tietê/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Nadir Defacio da Silva
Faleceu dia 26/12/2025, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Felicio Defacio e da Sra. Palmira Grechi, era viúva do Sr. José Rodrigues da Silva, deixa os filhos: José Edivaldo Rodrigues da Silva casado com a Sra. Margarete Teresinha da Silva; Hellen Thais Rodrigues da Silva e Isabel Cristina Rodrigues Soledade, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 27/12/2025, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nevio Rigolin
Faleceu dia 29/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúvo da Sra. Rosemari Rigolin. Era filho do Sr. Agnelo Luis Rigolin e da Sra. Anastacia Isse Rigolin, falecidos. Deixa os filhos: Adriana Rigolin, e, Leandro Rigolin casado com Thaiane Defalco. Deixa 1 neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Cidade de Salto, seguindo para o Cemitério da Saudade de Salto. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Olivio Vieira Ramos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Manoel Vieira Ramos e da Sra. Dempina Ramos Nogueira, era casado com a Sra. Vanda Maria Giusti Ramos, deixa os filhos: Giovane Giusti Ramos; Gerusa Ramos da Silva e Giane Ramos Sarto. Deixa genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Orlanda Vicentina Da Silva
Faleceu dia 26/12/2025 na cidade de São Paulo, aos 83 anos de idade. Era filha do Sr. Luiz Roberto da Silva e da Sra. Mariana de Oliveira, falecidos. Deixa a irmã Maria Augusta da Silva Matos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/12/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ricardo Donizete Ribeiro
Faleceu dia 27/12/2025, nesta cidade, contava 47 anos, filho do Sr. Donizeti de Jesus Ribeiro e da Sra. Rosangela de Oliveira Bonfim, deixa os filhos: Acauan Wesley Souza Ribeiro e Kaue Leonardo Souza Ribeiro. Deixa a neta: Maite Helena Ribeiro. demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Severina dos Ramos Botelho da Silva
Faleceu anteontem, na cidade de Limeira/SP, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Aluisio Ferreira da Silva e da Sra. Maria da Fé Botelho da Silva, deixa os filhos: Andre Luis Botelho da Silva, casado com a Sra. Ana e Fernanda Botelho Casada com o Sr. Jeison de Moraes Grange. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Terezinha Edna Coura
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Carlos Guidolim e da Sra. Elvira Nicolai; deixa os filhos: Janaina Fernandes Coura e Rodrigo Fernandes Coura. Deixa netos, netas , bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz, na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Thereza Apparecida Zulin Everaldo
Faleceu dia 26/12/2025, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Umberto Zulin e da Sra. Anna Bergamo, era viúva do Sr. Martim Everaldo Netto, deixa os filhos: Wilson Jose Zulin Everaldo; Ana Regina Zulin Everaldo; Silvana Maria Everaldo; Claudia Everaldo e Flavia Fernanda Zulin Everaldo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu no dia 27/12/2025 das 13h00 às 18h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valdeci Luiz Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Ilidio Luiz Campos e da Sra. Davina Maria de Campos, era casado com a Sra. Maria do Carmo dos Reis Campos, deixa os filhos: Celia Maria Campos casada com o Sr. Bruno Rover; Sirley Maria Campos; Sirlene Maria Campos; Tania Maria Campos casada com o Sr. Celso dos Santos; Vanderley Luiz Campos casado com a Sra. Fabiana Cintia Araqui e Alessandra Maria Campos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funeral