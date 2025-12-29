Sr. Adilson Venancio de Assis

Faleceu dia 26/12/2025. nesta cidade, contava 51 anos, filho dos finados Sr. Antonio Venancio de Sousa e da Sra. Agostinha Ferreira de Assis, deixa os irmãos: Odair Venancio de Assis; Maria Aparecida de Sousa; Jose Maria de Sousa; José Geraldo de Sousa; Rosangela Venancio de Sousa; Creunice Ferreira de Sousa e Berenice Ferreira de Sousa, deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 27/12/2025, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Angela Maria Formaggio Fuzzato

Faleceu dia 27/12/2025, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Emilio Formaggio e da Sra. Tercilia Razera Formaggio, era casada com o Sr. Luiz Antonio Fuzzato. Deixa familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Aparecida Teixeira Palmieri

Faleceu anteontem, na cidade de Americana/SP, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Antonio Calixto Teixeira e da Sra. Jesuina Lubeli, era viúva do Sr. Eduardo Palmieri; deixa os filhos: Wildmar Antonio Palmieri, casado com a Sra. Marcia Aparecida Pires Palmieri; Darbylene Joseane Ferraz Santos, casada com o Sr. Michelson Ferraz Santos; Magali Aparecida Capeletti Palmieri, falecida e Margarete de Fatima Dalmasio Palmieri, casada com o Sr. Vitor Dalmasio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funeral