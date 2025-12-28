29 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
LUTO

Morre aos 88 anos a ex-vereadora de Piracicaba Esther Rocha


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Morreu neste domingo (28), aos 88 anos, a professora e ex-vereadora de Piracicaba (SP) Esther Rocha
Morreu neste domingo (28), aos 88 anos, a professora e ex-vereadora de Piracicaba (SP) Esther Rocha

Morreu neste domingo (28), aos 88 anos, a professora e ex-vereadora de Piracicaba (SP) Esther Rocha. A causa da morte não foi informada.

Eleita em 1992, a professora atuou como vereadora de Piracicaba entre 1993 e 1996.

O velório da ex-parlamentar, ex-secretária de Administração de Piracicaba e ex-assessora de gabinete ocorrerá de 8h às 13h de segunda-feira (29), no Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba.

Em 2023, Esther Sylvestre da Rocha recebeu o título máximo concedido pela Câmara a uma personalidade. Foi condecorada com a "Medalha de Mérito Legislativo", em cerimônia marcada pela emoção. Autora da homenagem, a vereadora Rai de Almeida (PT) não conteve as lágrimas diante da gratidão manifestada por Esther, figura histórica do Partido dos Trabalhadores e com longa contribuição nos governos da sigla em Piracicaba

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários