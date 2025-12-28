Morreu neste domingo (28), aos 88 anos, a professora e ex-vereadora de Piracicaba (SP) Esther Rocha. A causa da morte não foi informada.

Eleita em 1992, a professora atuou como vereadora de Piracicaba entre 1993 e 1996.

O velório da ex-parlamentar, ex-secretária de Administração de Piracicaba e ex-assessora de gabinete ocorrerá de 8h às 13h de segunda-feira (29), no Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba.