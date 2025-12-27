Saiba como a Receita cruza dados financeiros, quais padrões geram alertas e como se proteger da malha fina ao usar o Pix com frequência

O Pix virou o queridinho dos brasileiros pela rapidez e simplicidade. Mas, com a popularização do sistema de pagamentos instantâneos, cresce também a preocupação dos contribuintes sobre o olhar atento da Receita Federal.

É importante esclarecer desde já: o Fisco não está caçando “Pix por Pix”, mas analisando o comportamento financeiro global de cada CPF, somando todas as transações bancárias — independentemente do canal utilizado.