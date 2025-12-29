O Brasil aparece entre os dez países com os níveis mais elevados de violência no planeta, segundo o mais recente Índice de Conflito divulgado pela organização internacional Armed Conflict Location & Event Data (Acled). O levantamento analisa a intensidade de conflitos armados e violência política em escala global e coloca o país na sétima posição, com classificação de conflito extremo.

Os dados consideram ocorrências registradas entre 1º de dezembro de 2024 e 28 de novembro de 2025, período em que a Acled monitorou quase em tempo real episódios de violência em mais de 240 países e territórios.

Como o ranking é calculado