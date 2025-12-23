Com regras diferentes, mas sem deixar o luxo e glamour, opção proporciona experiência única para viajantes em diversas empresas do segmento; Confira.
Os cassinos em navios de cruzeiro têm um charme próprio e atraem desde pessoas que buscam apenas diversão até celebridades que desejam apostar em alto-mar, sem abrir mão do clima leve e descontraído que faz parte da experiência a bordo.
Entre uma escala e outra, o cassino se transforma em ponto de encontro noturno, com luzes, sons de caça-níqueis, mesas cheias e aquela sensação de ‘cidade flutuante’ que nunca dorme.
A atmosfera de luxo e entretenimento é marca registrada dos grandes cruzeiros, e não é surpresa que muitos viajantes já chegam ao navio com experiência em cassinos online, prontos para testar a sorte em alto-mar. Pratique o jogo seguro.
Melhores cruzeiros com cassinos para quem quer jogar no mar
A lista dos melhores cruzeiros com cassinos reúne verdadeiros gigantes dos mares, que investem pesado em áreas de jogo amplas, variedade de slots e mesas, ambientes para fumantes e não fumantes e programas de recompensas que garantem benefícios a bordo.
Confira alguns dos navios que mais chamam atenção quando o assunto é cassino em cruzeiros.
Icon of the Seas
Lançado em janeiro de 2024 e considerado atualmente o maior cruzeiro do mundo, o Icon of the Seas (Royal Caribbean) impressiona pelo porte e pela estrutura de 20 decks e áreas temáticas.
Para quem gosta de jogar, o grande destaque é o Deck 4, onde está localizada a maior área de cassino em alto-mar, dividida em cinco seções de mesas, sala high-limit, espaços para fumantes e não fumantes e bar completo, criando um ambiente de jogo robusto e bem segmentado.
Utopia of the Seas
Também da Royal Caribbean e da classe Oasis, o Utopia of the Seas se diferencia por abrigar dois Casino Royale a bordo, somando 371 caça-níqueis e uma oferta completa de mesas, blackjack, roleta, dados, bacará e pôquer.
Além do cassino principal no centro do navio, há o Golden Room na proa, um salão para não fumantes com máquinas e mesas selecionadas, e a experiência ainda inclui acesso exclusivo à ilha CocoCay, nas Bahamas.
Sun Princess
O Sun Princess (Princess Cruises) abriga o maior e mais moderno cassino da companhia, com quase 9.000 pés quadrados, teto alto e proposta audiovisual interativa.
São 227 slots, 13 mesas ao vivo, área high-limit e a popular “Buffalo Zone”, focada em títulos da Aristocrat, reforçando um perfil bem voltado aos fãs de caça-níqueis.
Wonder of the Seas
Entre os maiores navios do mundo, o Wonder of the Seas, da Royal Caribbean, combina uma oferta gigantesca de lazer com uma experiência de cassino igualmente forte.
O navio possui dois cassinos separados para fumantes e não fumantes, com 358 máquinas e 31 mesas de jogos ao vivo (blackjack, craps, roleta, pôquer caribenho etc.), além do programa Club Royale, que recompensa jogadores com pontos trocáveis por benefícios a bordo e até cruzeiros gratuitos.
Mardi Gras
O Mardi Gras, da Carnival Cruise Line, combina adrenalina e cassino premium: além da famosa montanha-russa em alto-mar, o navio oferece um dos cassinos mais sofisticados do oceano, com opções para iniciantes (aulas com a equipe) e para quem prefere apostas altas ou baixas nas mesas clássicas.
Há também uma área de entretenimento separada para não fumantes, e o Carnival Players Club garante recompensas como bebidas grátis conforme o volume de jogo.
Como funcionam os cassinos em cruzeiros: regras, horários e limitações
Em geral, os cassinos permanecem fechados enquanto o navio está atracado e só começam a operar quando a embarcação entra em águas internacionais. O padrão mais comum é iniciar as operações no fim da tarde ou início da noite nos dias de navegação, seguir até a madrugada e, em dias totalmente ‘no mar’, começar mais cedo.
Outra limitação importante é a idade mínima para jogar, que varia conforme a companhia e o itinerário. Em viagens internacionais, várias linhas permitem jogo a partir de 18 anos, mas quando o itinerário envolve portos dos Estados Unidos ou regiões específicas (como Alasca), é comum a regra subir para 21 anos.
Algumas companhias deixam isso bem explícito nas políticas a bordo, então vale checar antes de embarcar para evitar frustração.
Por trás disso tudo estão as nuances legais e operacionais do jogo no mar. O cassino segue as leis do país cuja bandeira o navio carrega e, quando está em porto, também deve respeitar a legislação local, por isso, fecha e reabre assim que sair da costa.