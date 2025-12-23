A confusão começa cedo, cedo mesmo. Daquelas que nascem inocentes, sem maldade nenhuma. Alguém pergunta, com a melhor das intenções: Como muda pé de café?

E o outro, meio surdo, meio distraído, meio com fome, entende: Como? Muda? Pede café?

Pronto. Um queria plantar, o outro já levantou da cadeira procurando açúcar, colher e um coador. E assim nasce um dos maiores clássicos da comunicação humana: ninguém está errado, mas ninguém se entende.