Abaixo, reproduzo uma reflexão curiosa, interessante e sensível do amigo André Lacava Bailone, engenheiro agrônomo e diretor presidente da Vertigarden – Paisagismo Vertical:
"... sobre o estresse, farei uma analogia com as plantas. O estresse faz parte da vida de forma geral. Nas plantas, o estresse é muito importante: o primeiro é na fase de semente onde ela precisa germinar e pra isso é preciso quebrar a dormência da semente. Muitas vezes será necessário escarificá-la, raspá-la no chão ou numa lixa, pra tirar a casca que ela tem. Algumas vezes será necessário colocar a semente em água quente. Outras vezes é preciso deixá-la embebida em água “afogada” por um tempo. Tudo isso pra que o cotilédone possa sair lá de dentro e ela possa germinar, vir pra vida e se transformar numa planta, crescendo e virando uma árvore (como por exemplo, uma sequoia com cem metros de altura saída duma pequena sementinha). O estresse é importante pra isso.
Em outro momento é na fase de flor: quando a semente vira uma árvore e essa árvore se sente ameaçada por algum motivo, achando que vai morrer, está na hora dela dar flor. Então, é quebrada a dormência da gema pra que ela possa dar flor, porque através da flor ela vai fazer sexo e vai engravidar e vai soltar sementes. E com isso ela vai propagar espécie. Então, é muito importante um estresse também pra você poder florescer. Quando a planta dá flor, a cor da flor é a saia que ela vai pro forró! O cheiro da flor é o perfume que ela usa pra ir pro forró! É a maneira dela atrair os polinizadores pra que ela possa ter sementes e propagar a espécie em virtude de um mal que ela está sendo acometida. É a planta falando “gente, eu preciso me multiplicar frente a um estresse que está acontecendo comigo” (por exemplo, pode ser o frio intenso no caso de uma orquídea Cymbidium, pode ser um calor intenso, pode ser um tipo de adubo que você usa e que quebra essa dormência da gema), então, ela usa esse estresse ao seu favor.
Pra quem está se sentindo muito estressado nesse final de ano em virtude de muitas coisas que a gente anda vivendo, saiba que o estresse vem pra fazer você crescer” (André Bailone).
Estresse e Suas Repercussões
“A mente humana, engenhosamente moldada para a adaptação, é capaz de suportar tempestades emocionais. Mas quando o desgaste se torna rotina, até o mais sofisticado dos sistemas cede ao peso invisível da exaustão psíquica. O estresse é uma condição que provoca alterações no organismo, afetando tanto a saúde mental quanto física.
O corpo humano, em sua extraordinária complexidade biológica, revela uma resiliência impressionante. No entanto, essa mesma resiliência parece falhar ao confrontar um inimigo tão silencioso e persistente: o estresse. Quando a mente é incessantemente invadida por demandas, ansiedades e pressões que ultrapassam os limites da adaptação, o organismo inicia um processo de desgaste gradual cujos efeitos são tanto visíveis quanto invisíveis.
Vários cenários contribuem para o aumento descontrolado do estresse, o que, por sua vez, está associado ao desenvolvimento de diversas patologias físicas e psicológicas, tais como hipertensão, doenças cardiovasculares, distúrbios do sono, síndrome de Burnout, dores musculares, alterações no sistema imunológico, além de transtornos de ansiedade e depressão.
O que começa como uma resposta adaptativa ao perigo torna-se uma reação descontrolada, cujas consequências reverberam de maneira devastadora tanto para o corpo quanto para a mente” (Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences)