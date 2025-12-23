Abaixo, reproduzo uma reflexão curiosa, interessante e sensível do amigo André Lacava Bailone, engenheiro agrônomo e diretor presidente da Vertigarden – Paisagismo Vertical:

"... sobre o estresse, farei uma analogia com as plantas. O estresse faz parte da vida de forma geral. Nas plantas, o estresse é muito importante: o primeiro é na fase de semente onde ela precisa germinar e pra isso é preciso quebrar a dormência da semente. Muitas vezes será necessário escarificá-la, raspá-la no chão ou numa lixa, pra tirar a casca que ela tem. Algumas vezes será necessário colocar a semente em água quente. Outras vezes é preciso deixá-la embebida em água “afogada” por um tempo. Tudo isso pra que o cotilédone possa sair lá de dentro e ela possa germinar, vir pra vida e se transformar numa planta, crescendo e virando uma árvore (como por exemplo, uma sequoia com cem metros de altura saída duma pequena sementinha). O estresse é importante pra isso.

Em outro momento é na fase de flor: quando a semente vira uma árvore e essa árvore se sente ameaçada por algum motivo, achando que vai morrer, está na hora dela dar flor. Então, é quebrada a dormência da gema pra que ela possa dar flor, porque através da flor ela vai fazer sexo e vai engravidar e vai soltar sementes. E com isso ela vai propagar espécie. Então, é muito importante um estresse também pra você poder florescer. Quando a planta dá flor, a cor da flor é a saia que ela vai pro forró! O cheiro da flor é o perfume que ela usa pra ir pro forró! É a maneira dela atrair os polinizadores pra que ela possa ter sementes e propagar a espécie em virtude de um mal que ela está sendo acometida. É a planta falando “gente, eu preciso me multiplicar frente a um estresse que está acontecendo comigo” (por exemplo, pode ser o frio intenso no caso de uma orquídea Cymbidium, pode ser um calor intenso, pode ser um tipo de adubo que você usa e que quebra essa dormência da gema), então, ela usa esse estresse ao seu favor.