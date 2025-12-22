Sr. Alan Luis Oliveira Elizeu
Faleceu dia 20/12/2025, nesta cidade, contava 32 anos, filho do Sr. Jose Benedito Elizeu e da Sra. Rosana Aparecida Oliveira Elizeu. Deixa o filho Davy Lucca Teixeira Elizeu, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ana dos Santos Camargo
Faleceu anteontem, na cidade de Leme/SP, contava 94 anos, filha dos finados Sr. João Teodoro dos Santos e da Sra. Ana Candida, era viúva do Sr. Joaquim Bueno de Camargo. Deixa filhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Antonio Luiz Dellai na cidade de Leme/SP, para o Cemitério São João Batista na cidade de Leme/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Argentina Ramos dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Eudraldo Pedro Pinto e da Sra. Sebastiana Mendes Ramos, era viúva do Sr. João Henrique dos Santos; deixa os filhos: Cristiano Mendes Santos, casado com a Sra. Vivian de Brito Ascare; Andreia dos Santos Rodrigues, casada com o Sr. Valdeci Rodrigues de Souza e Andre Ramos dos Santos, casado com a Sra. Terezinha Maria da Silva Santos. Deixa netos , bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Benedicta Nicodemo Jurado
Faleceu dia 22/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Abel Jurado. Era filha do Sr. Angelo Nicodemo e da Sra. Luiza Debei, falecidos. Deixa os filhos: Maikel Henrique Jurado casado com Taiany Basaglia Jurado, Sonia Heloize Jurado, Graceli Maria Jurado casado com Devair Rodrigues. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/12/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velorio da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Benedito Modesto de Paula Junior
Faleceu dia 21/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e era casado com Daila Maria Delicio Modesto de Paula. Era filho do Sr. Benedito Modesto de Paula e da Sra. Maria Cristina Modesto de Paula, falecidos. Deixa a filha: Julia Delicio Modesto de Paula, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial São Pedro – sala 1, seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Dirce Arthuzo Bortolam
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Angelo Arthuzo e da Sra. Antonio Pigozzo, era viúva do Sr. Laydener Antonio Bortolam; deixa a filha: Andrea Arthuzo Bortolam Cristofoletti, casada com o Sr. Paulo Roberto Cristofoletti. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem às 14h00 no Cemitério Municipal da Cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Fernanda Cristina Moreton Domingues
Faleceu dia 20/12/2025, nesta cidade, contava 49 anos, filha do Sr. Antonio Moreton Sobrinho e da Sra. Clarinda Moreton, era casada com o Sr. Sergio Tessari Domingues; deixa os filhos: Marcella Moreton Domingues e Gustavo Moreton Domingues. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Georgina Ramos de Carvalho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha da Sra. Angelina Maria Ramos, falecida, era viúva do Sr. Paulo de Carvalho. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Izaltino Nagode
Faleceu dia 20/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Eliane Alves Miranda Nagode, era filho do Sr. João Nagode e da Sra. Maria Serra Nagode, falecidos. Deixa os filhos: Vanessa Alves Miranda Nagode; Rafael Alves Miranda Nagode; Karina Nagode Braga; Henrique Miranda Nagode; Laura Miranda Nagode. Deixa netos, bisnetos, genros, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/12/2025 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Jurandir de Moura
Faleceu dia 20/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade, era filho do Sr. José Machado de Moura e da Sra. Maria Benedita de Souza Moura, falecidos. Deixa a filha Jessica de Moura e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 21/12/2025 as 10:30hs, no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jesuino Raimundo
Faleceu dia 20/12/2025, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Jose Raimundo e da Sra. Ana Soares Raimundo; deixa os filhos: Alessandro Junior Raimundo; Juliano Raimundo; Maicon Fernando Raimundo e Leticia Raimundo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Municipal de São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Joselina Polisel
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Angelo Polisel e da Sra. Pierina Camossi; deixa os filhos: Oriovaldo Messias Torrezan, casado com a Sra. Sonia Valverde Torrezan; Osvaldo Madinor Torrezan; Josenilde Maria Torrezan Bueno, casada com o Sr. José Miguel Bueno e Wanderson Torrezan, casado com a Sra. Sarita Raquel Botene Augusti Torrezan. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Laurindo Maestro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Primo Maestro e da Sra. Francisca Pires, era casado com a Sra. Janeti Françoso Maestro; deixa os filhos: Primo Maestro Neto, casado com a Sra. Rosana Cristina Cancian Maestro; Daniel Maestro e Priscila Maestro, casada com o Sr. Thiago Elias Galvão. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Lineu Peixoto dos Santos Junior
Faleceu dia 21/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 47 anos de idade e era casado com a Thais Fernanda de Oliveira Matias. Era filho do Sr. Lineu Peixoto dos Santos e da Sra. Celia Aparecida Van de Velde Peixoto, falecida. Deixa os filhos: Julia Peixoto Pompeu e Lineu Peixoto dos Santos Neto. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/12/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Maria Eduarda de Oliveira Corder
Faleceu dia 21/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 18 anos de idade. Era filha do Sr. Rafael Corder e da Sra. Thais Fernanda de Oliveira Matias, falecida. Deixa o filho Davi, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/12/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Olga Fuzato Pinson
Faleceu dia 21/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Ulisses Pinson. Era filha do Sr. Helio Fuzato e da Sra. Antonia Lavandosky Fuzato, falecidos. Deixa os filhos: Elio Pinson casado com Joselene Maria da Silva e Marcelo Pinson casado com Cintia Cristina Tabay Pinson. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocerreu dia 22/12/2025 às 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 2, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Oswaldo Calderan
Faleceu dia 22/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade, viúvo 1ª núpcias da Sra. Antonia Ivanes Calderan e 2ª núpcias casado com a Sra. Roseli Cirino Franco. Era filho do Sr. Jose Calderan e da Sra. Santa Angelosi Calderan, falecidos. Deixa os filhos: Roseli Aparecida Calderan Longatto casada com Francisco de Assis Longatto Junior, Oswaldo Calderan Junior casado com Maristela Piovesan Calderan e Diego Felipe Franco Calderan casado com Maria Angelica Degaspari Clemente. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/12/2025 às 17:00hs saindo a urna mortuária deste Velório, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosa Pavan Trevisan
Faleceu dia 22/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Trevisan. Era filha do Sr. Alberto Pavan e da Sra. Maria Bombo, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Ronaldo Trevisan casado com Elide Aparecida Zatarin Trevisan, Miriam Terezinha Trevisan casada com Jesus Semler e Jose Alberto Trevisan, falecido. Deixa netos, Bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/12/2025 às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição- sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Paulo Cesar Viana
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. João Theodoro Viana e da Sra. Brasilina Marques Viana, era casado com a Sra. Olga Fonseca Santos Viana; deixa a filha: Nadia Cristina Viana. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 14h00 às 17h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h15 para a realização dos Momentos de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Thais Fernanda de Oliveira Matias
Faleceu dia 21/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 41 anos de idade e era casada com Lineu Peixoto dos Santos Junior. Era filha do Sr. Ataide Gregorio Matias e da Sra. Raquel de Oliveira. Deixa a filha Maria Luiza e Maria Eduarda, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/12/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vera de Oliveira Campos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Arlindo de Oliveira Campos e da Sra. Gertrudes da Silva Oliveira. Deixa o irmão Nilton de Oliveira Campos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal do Bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vera Lucia Buch
Faleceu dia 20/12/2025, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Aliton Buch e da Sra. Maria de Lourdes Grossi Buch, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Vitor Zoega Martins Fonseca
Faleceu dia 21/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 30 anos de idade e era casado com o Sra. Debora Bacchim Augusti. Era filho do Sr. José Eduardo Fonseca e da Sra. Rosana Zoega Martins da Silva Fonseca. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 22/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, das 08:30hs até as 15:30hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.