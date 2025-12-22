Sr. Alan Luis Oliveira Elizeu

Faleceu dia 20/12/2025, nesta cidade, contava 32 anos, filho do Sr. Jose Benedito Elizeu e da Sra. Rosana Aparecida Oliveira Elizeu. Deixa o filho Davy Lucca Teixeira Elizeu, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Ana dos Santos Camargo

Faleceu anteontem, na cidade de Leme/SP, contava 94 anos, filha dos finados Sr. João Teodoro dos Santos e da Sra. Ana Candida, era viúva do Sr. Joaquim Bueno de Camargo. Deixa filhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Antonio Luiz Dellai na cidade de Leme/SP, para o Cemitério São João Batista na cidade de Leme/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Argentina Ramos dos Santos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Eudraldo Pedro Pinto e da Sra. Sebastiana Mendes Ramos, era viúva do Sr. João Henrique dos Santos; deixa os filhos: Cristiano Mendes Santos, casado com a Sra. Vivian de Brito Ascare; Andreia dos Santos Rodrigues, casada com o Sr. Valdeci Rodrigues de Souza e Andre Ramos dos Santos, casado com a Sra. Terezinha Maria da Silva Santos. Deixa netos , bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.