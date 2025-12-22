A tecnologia já é considerada estratégica para a adaptação das marcas ao novo cenário regulatório e avança rapidamente no meio acadêmico e empresarial.

A proibição de testes em animais para cosméticos no Brasil começa a produzir impactos práticos na indústria. Com a sanção da Lei 15.183, em julho deste ano, empresas do setor passaram a intensificar investimentos em métodos alternativos capazes de garantir segurança, eficácia e conformidade legal. Entre as soluções que ganham protagonismo está a pele humana equivalente, um modelo desenvolvido em laboratório que reproduz as principais características da pele real.

Em Curitiba, uma cooperação entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Fundação da UFPR (Funpar) e a empresa brasileira Creamy Skincare está desenvolvendo um modelo próprio de pele humana artificial voltado a testes de cosméticos. O trabalho é conduzido no Laboratório de Bioensaios de Segurança e Eficácia de Produtos Cosméticos (Labsec), vinculado ao Departamento de Farmácia da UFPR.

O projeto busca substituir ensaios tradicionais de permeação cutânea, oferecendo uma alternativa científica alinhada às exigências éticas e legais atuais.

Como a pele artificial é produzida

O processo começa a partir de pele humana descartada em cirurgias, fornecida pelo Hospital Nossa Senhora das Graças. A partir desse material, células são isoladas, cultivadas e multiplicadas em laboratório até atingirem quantidade suficiente para uso em testes ou armazenamento em bancos celulares.