Os resultados foram obtidos por atletas de diferentes categorias de peso. Alan Delon garantiu o bronze na divisão até 80 kg, enquanto Samuel Santos alcançou a mesma posição nos 70 kg. Completaram o quadro de medalhas Marcos Thierry, na categoria 60 kg, e Leandro Medeiros, nos 55 kg. O atleta Emanuel Guerreiro, que competiu nos 65 kg, encerrou sua participação nas quartas de final.

A delegação piracicabana encerrou sua participação no boxe com a conquista de quatro pódios na última quinta-feira (18), durante a 87ª edição dos Jogos Abertos do Interior, realizada em Ribeirão Preto.

A equipe representa a SELAM Top Boxe/Grêmio Desportivo do Cecap e é coordenada pelo treinador Marlon Pedroso, com auxílio técnico de Max William.

Ao Jornal de Piracicaba, Marlon destacou o desempenho dos atletas que representaram Piracicaba, apesar das conquistas o treinador ressaltou uma decepção ao não chegar às finais: “Meu sentimento é uma mistura de orgulho e gratidão pelos atletas por terem lutado com muita garra, determinação e comprometimento; eles deram tudo de si nos combates. Foram muito guerreiros. E, ao mesmo tempo, sinto uma tristeza por não termos chegado às finais”, disse.

“Como treinador eu sabia que todos tinham condições de chegar na final, mas fomos surpreendido”, completou.