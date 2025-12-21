Sr. Edison Wilson Gonzalez

Faleceu dia 19/12/2025 na cidade de Piracicaba aos 60 anos de idade e era viúvo da Sra. Marta de Almeida Gonzalez. Era filho do Sr. Agenor Gonzalez, falecido e da Sra. Josefina Feliciano Gonzalez. Deixa o filho: Samuel de Almeida Gonzalez, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/12/2025 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Francisco Soares Barbosa

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Benedito Soares Barbosa e da Sra. Izabel de Almeida Barbosa, era casado com a Sra. Maria do Amparo Ramos Barbosa; deixa os filhos: Marina Soares Barbosa, Francisco Elias Barbosa, casado com a Sra. Patricia da Silva Barbosa e Francine Maria Soares Barbosa, casada com o Sr. Thiago. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. João Carlos Leoni

Faleceu dia 19/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Silvia Regina de Almeida Leoni. Era filho do Sr. João Leoni e da Sra. Venina Gaiza do Amaral, falecidos. Deixa os filhos: Erick de Almeida Leoni casado com Fabiana Guerreiro Leoni, Rodrigo de Almeida Leoni. Deixa neta, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição -sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.