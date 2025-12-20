O Persona deste domingo (21) traz como destaque o empresário Kalu Bergamo, da Louis Belafre. Ele conta como nasceu a tradicional marca, 40 anos atrás, e os desafios enfrentados até agora. “Muitas decisões nasceram da escuta no dia a dia da loja — conversas simples, pedidos recorrentes e observação do comportamento do cliente. Assim, a marca foi evoluindo com o tempo, sem perder aquilo que sempre a caracterizou: proximidade, cuidado e a certeza de oferecer ao cliente uma escolha segura”, conta ele.

Veja a entrevista:

1) Como nasceu a marca em Piracicaba há 40 anos e quais foram os principais desafios de empreender no setor de vestuário no interior paulista naquela época?

A Louis Belafre nasceu em Piracicaba em um período em que o consumo de vestuário no interior era muito diferente do atual. Na época, a venda de tecidos e retalhos era predominante, e grande parte das roupas era feita sob medida por costureiras locais. A marca surge desse contexto, a partir da percepção de que havia espaço para oferecer roupas prontas com qualidade, bom caimento e acabamento cuidadoso.

Empreender naquele cenário exigia visão e persistência. O mercado era mais restrito, o acesso a fornecedores e informações era limitado, as tendências demoravam a chegar e a produção demandava investimento e aprendizado constante. Além disso, a sazonalidade do comércio era intensa, o que tornava cada decisão ainda mais estratégica. Foi assim, com trabalho contínuo e atenção aos detalhes, que a marca construiu sua reputação ao longo do tempo.

2) De que forma o relacionamento com o público local influenciou a identidade da marca e as decisões de criação ao longo dessas quatro décadas?

O relacionamento próximo com o público de Piracicaba sempre foi um dos pilares da Louis Belafre. A convivência diária com o cliente ensinou, ao longo dos anos, o valor do atendimento atento, da confiança e da constância. Esse contato direto ajudou a marca a definir seu caminho, priorizando roupas com bom caimento, tecidos de qualidade e um estilo que une elegância e praticidade.

Muitas decisões nasceram da escuta no dia a dia da loja — conversas simples, pedidos recorrentes e observação do comportamento do cliente. Assim, a marca foi evoluindo com o tempo, sem perder aquilo que sempre a caracterizou: proximidade, cuidado e a certeza de oferecer ao cliente uma escolha segura.