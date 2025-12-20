O Persona deste domingo (21) traz como destaque o empresário Kalu Bergamo, da Louis Belafre. Ele conta como nasceu a tradicional marca, 40 anos atrás, e os desafios enfrentados até agora. “Muitas decisões nasceram da escuta no dia a dia da loja — conversas simples, pedidos recorrentes e observação do comportamento do cliente. Assim, a marca foi evoluindo com o tempo, sem perder aquilo que sempre a caracterizou: proximidade, cuidado e a certeza de oferecer ao cliente uma escolha segura”, conta ele.
Veja a entrevista:
1) Como nasceu a marca em Piracicaba há 40 anos e quais foram os principais desafios de empreender no setor de vestuário no interior paulista naquela época?
A Louis Belafre nasceu em Piracicaba em um período em que o consumo de vestuário no interior era muito diferente do atual. Na época, a venda de tecidos e retalhos era predominante, e grande parte das roupas era feita sob medida por costureiras locais. A marca surge desse contexto, a partir da percepção de que havia espaço para oferecer roupas prontas com qualidade, bom caimento e acabamento cuidadoso.
Empreender naquele cenário exigia visão e persistência. O mercado era mais restrito, o acesso a fornecedores e informações era limitado, as tendências demoravam a chegar e a produção demandava investimento e aprendizado constante. Além disso, a sazonalidade do comércio era intensa, o que tornava cada decisão ainda mais estratégica. Foi assim, com trabalho contínuo e atenção aos detalhes, que a marca construiu sua reputação ao longo do tempo.
2) De que forma o relacionamento com o público local influenciou a identidade da marca e as decisões de criação ao longo dessas quatro décadas?
O relacionamento próximo com o público de Piracicaba sempre foi um dos pilares da Louis Belafre. A convivência diária com o cliente ensinou, ao longo dos anos, o valor do atendimento atento, da confiança e da constância. Esse contato direto ajudou a marca a definir seu caminho, priorizando roupas com bom caimento, tecidos de qualidade e um estilo que une elegância e praticidade.
3) Quais transformações no comércio local (especialmente fora do shopping) mais impactaram a matriz e a filial ao longo do tempo?
A principal mudança foi o comportamento de compra: antes, o comércio de rua era o centro natural; com o tempo vieram concorrência mais profissionalizada, novas marcas, o impacto de shopping, e depois a virada digital com redes sociais e WhatsApp.
Fora do shopping, o que mais impactou as lojas foi:
• a necessidade de criar motivo para o cliente ir até a loja (experiência, curadoria, atendimento, novidades);
• a mudança no fluxo urbano (estacionamento, segurança, conveniência);
• e a aceleração do consumo (cliente comparando preço e estilo muito mais rápido).
Isso forçou a empresa a ficar mais ágil, mais presente e mais conectada com a rotina do cliente.
4) Como a opção por confecção própria contribuiu para a fidelização do cliente e para a sustentabilidade do negócio em um mercado local?
A confecção própria sempre foi um pilar importante para a Louis Belafre, pois permite manter um padrão consistente de qualidade e identidade ao longo do tempo. Esse cuidado com o produto cria reconhecimento e confiança, fatores fundamentais para a fidelização do cliente em um mercado local.
Além disso, ter uma confecção ligada à marca fortalece sua autonomia criativa e garante coerência entre proposta, produto e entrega. Em um negócio com foco no público da própria cidade, essa consistência é essencial para sustentar a marca, atravessar diferentes momentos do mercado e manter uma relação duradoura com seus clientes.
5) Entre os 40 anos, quais momentos foram mais emblemáticos para a consolidação da marca em Piracicaba?
Alguns marcos que representam bem essa construção:
• o momento em que a marca deixou de ser “uma loja” e passou a ser referência para o cliente que buscava qualidade, caimento e identidade;
• a fase de fortalecimento do mix (camisaria, polos, camisetas, calças, bermudas e acessórios - produtos bem feitos), quando o público passou a voltar com frequência;
• a expansão e organização em mais de um ponto, consolidando matriz e filial como parte do cotidiano da cidade;
• e, mais recentemente, a modernização de imagem e comunicação, mantendo a essência, mas dialogando com o presente.
No fundo, o mais emblemático é a continuidade: atravessar décadas mantendo clientes, reputação e consistência.
6) Hoje a sucessão está nas mãos das filhas. Como essa transição tem sido conduzida e quais valores a nova geração busca preservar ou renovar?
A transição vem sendo feita com responsabilidade e respeito à história. O processo não é “troca de chave” de um dia para o outro: é construção. As filhas assumem com olhar contemporâneo — mais gestão, mais dados, mais comunicação — mas preservando os pilares: qualidade, atendimento e confiança.
O que se renova é a forma de apresentar e operar: marketing, relacionamento digital, agilidade comercial, experiência de loja. O que se preserva é a essência: vestir bem, entregar padrão e tratar o cliente pelo nome, com cuidado real.
7) Mantendo o foco no público local, quais são os principais desafios e oportunidades para os próximos anos em Piracicaba?
O desafio é claro: o cliente está mais exigente, mais comparador e com mais opções. Então a marca precisa seguir oferecendo algo que não se copia fácil: curadoria, produto com assinatura, atendimento e relacionamento.
Ao mesmo tempo, a oportunidade é enorme, porque Piracicaba valoriza marcas com história e presença. Existe espaço para fortalecer:
• o atendimento como diferencial competitivo;
• lançamentos mais certeiros ;
• relacionamento via WhatsApp e conteúdo, mantendo a proximidade;
• e a força da confecção própria para criar produtos exclusivos com identidade local.
O futuro, para nós, é crescer com consistência, mantendo raiz na cidade, mas com mentalidade cada vez mais atual.