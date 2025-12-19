Sra. Angelina Aparecida de Campos Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Simão Assencio de Campos e da Sra. Olinda Scopin de Campos, era casada com o Sr. Antonio Paes da Silva Filho, deixa os filhos: Roberto Paes da Silva, casado com a Sra. Teresa Ribeiro; Valdir Aparecido da Silva, casado com a Sra. Sirlei Cruzatto Silva; Marcos Antonio Paes da Silva, casado com a Sra. Rosana Cristina C. Paes da Silva; Ricardo Paes da Silva, falecido, deixando viúva a Sra. Livia Maria e Rodrigo Paes da Silva, casado com a Sra. Amanda Ribeiro Rodrigues; Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sra. Cecilia Redigolo Bernasovsky
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Luiz Redigolo e da Sra. Theresa Redigolo, era viúva do Sr. Mikail Wlademir Bernasovsky. Deixa sobrinhos, sobrinhas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: João Pedro Rodrigues dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 17 anos, filho do Sr. Robson Pinheiro Rodrigues e da Sra. Camila da Costa Santos, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Irene de Oliveira Amaral Mello
Faleceu dia 19/12/2025 na cidade de Piracicaba aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Ferreira do Amaral Mello. Era filha do Sr. Acacio Oliveira e da Sra. Irene Cenedese de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Juliana Maria de Oliveira Amaral Mello, Luis Gustavo de Oliveira Amaral Mello casado com Maria Caroline Casagrande Amaral Mello, Ana Paula de Oliveira Amaral Mello casada com Nicole Roveratti, Ana Raquel de Oliveira Amaral Mello casada com Christian Chiaranda. Deixa neto e netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.