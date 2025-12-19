Sra. Angelina Aparecida de Campos Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Simão Assencio de Campos e da Sra. Olinda Scopin de Campos, era casada com o Sr. Antonio Paes da Silva Filho, deixa os filhos: Roberto Paes da Silva, casado com a Sra. Teresa Ribeiro; Valdir Aparecido da Silva, casado com a Sra. Sirlei Cruzatto Silva; Marcos Antonio Paes da Silva, casado com a Sra. Rosana Cristina C. Paes da Silva; Ricardo Paes da Silva, falecido, deixando viúva a Sra. Livia Maria e Rodrigo Paes da Silva, casado com a Sra. Amanda Ribeiro Rodrigues; Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Professora: Sra. Cecilia Redigolo Bernasovsky

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Luiz Redigolo e da Sra. Theresa Redigolo, era viúva do Sr. Mikail Wlademir Bernasovsky. Deixa sobrinhos, sobrinhas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Jovem: João Pedro Rodrigues dos Santos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 17 anos, filho do Sr. Robson Pinheiro Rodrigues e da Sra. Camila da Costa Santos, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.