Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Osvaldo Staufaker e da Sra. Dulvalina Pedrozo Staufaker. Deixa o filho Nikolas Gabriel Staufaker, o neto Bento Rosseto Staufaker, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Paulo Tabai e da Sra. Donsilia Gallucio Tabai, era casado com a Sra. Rosana Amaral Tabai; deixa os filhos: Fabio Augusto Tabai; Felippe Cesar Tabai e Ellen Cristina Tabai. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Cristiane Apolinario da Silva Lima

Faleceu dia 17/12/2025 na cidade de Piracicaba aos 41 anos de idade e era casada com o Sr. Paulo Lopes de Lima. Era filha do Sr. Edvaldo Apolinario da Silva e da Sra. Maria Renalva da Silva. Deixa Irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/12/2025 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.