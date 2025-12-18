Sra. Aparecida Ivani Staufaker
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Osvaldo Staufaker e da Sra. Dulvalina Pedrozo Staufaker. Deixa o filho Nikolas Gabriel Staufaker, o neto Bento Rosseto Staufaker, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Carlos Tabai
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Paulo Tabai e da Sra. Donsilia Gallucio Tabai, era casado com a Sra. Rosana Amaral Tabai; deixa os filhos: Fabio Augusto Tabai; Felippe Cesar Tabai e Ellen Cristina Tabai. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Cristiane Apolinario da Silva Lima
Faleceu dia 17/12/2025 na cidade de Piracicaba aos 41 anos de idade e era casada com o Sr. Paulo Lopes de Lima. Era filha do Sr. Edvaldo Apolinario da Silva e da Sra. Maria Renalva da Silva. Deixa Irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/12/2025 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marta Antonietti Garbosa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Fioravante Antonietti e da Sra. Julieta Duarte Novaes, era viúva do Sr. Laerte Antonio Garbosa; deixa as filhas: Mara Garbosa Rolim da Silveira, viúva do Sr. Clovis Rolim da Silveira e Marcia Garbosa Teixeira, casada com o Sr. Emanoel Davi Teixeira. Deixa genros, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Wagner Carreiro
Faleceu dia 18/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade. Era filho do Sr. Jose Carlos Carreiro e da Sra. Neide Teresinha Perez, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/12/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Zilda Vitti da Costa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Angelo Vitti e da Sra. Rosa Vitti, era viúva do Sr. Jose da Costa Filho; deixa os filhos: Jose da Costa Neto, casado com a Sra. Dionete Bueno de Lima Costa; Angelo Omir Costa, casado com a Sra. Cibele Oliveira Fulgencio Costa; Rosangela Maria Costa, casada com o Sr. Benedito Francisco Lovadine e Pedro Gilmar Costa, casado com a Sra. Edna Solange Rodrigues. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.