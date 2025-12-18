A proposta foi idealizada por Letícia Andrade, que identificou a ausência de projetos sociais acessíveis no bairro após se mudar de Bauru para Piracicaba. Devido aos custos de deslocamento e mensalidades em academias privadas, a comunidade organizou eventos beneficentes, como uma feijoada, para custear a compra dos tatames necessários para a prática da modalidade.

O projeto social Tatame da Comunidade, localizado no bairro Tupi, em Piracicaba, atingiu a marca de 50 crianças e adolescentes atendidos com aulas de jiu-jitsu. A iniciativa surgiu da mobilização de moradores locais para ocupar o espaço do Varejão do Peória, que anteriormente não possuía atividades programadas, visando oferecer uma alternativa de esporte e lazer na própria região.

“Ao chegar ao bairro Tupi, percebi a falta de projetos sociais voltados às crianças. Observava diariamente muitas delas brincando no campo e um espaço importante da comunidade, o Varejão do Peória, sem nenhuma utilização. Ao mesmo tempo, o alto custo de transporte e mensalidades para levar meus filhos a projetos em bairros mais distantes tornava essa alternativa inviável para muitas famílias”, disse ao JP.

A estruturação técnica contou com a colaboração da Academia Chafogo e do instrutor Sidelei, que assumiu a orientação das aulas. O projeto social é recente, tendo iniciado em setembro deste ano, atualmente, atende o público na faixa etária entre 4 e 18 anos, mediante uma contribuição mensal de R$ 40,00, valor destinado à manutenção das atividades.

O treinamento que ocorrem no Varejão do Peória, cedido pela organização do bairro. No entanto, os responsáveis pelo projeto pleiteiam junto à administração municipal a reforma dos banheiros e melhorias estruturais no local para adequar o atendimento aos alunos.