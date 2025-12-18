O projeto social Tatame da Comunidade, localizado no bairro Tupi, em Piracicaba, atingiu a marca de 50 crianças e adolescentes atendidos com aulas de jiu-jitsu. A iniciativa surgiu da mobilização de moradores locais para ocupar o espaço do Varejão do Peória, que anteriormente não possuía atividades programadas, visando oferecer uma alternativa de esporte e lazer na própria região.
A proposta foi idealizada por Letícia Andrade, que identificou a ausência de projetos sociais acessíveis no bairro após se mudar de Bauru para Piracicaba. Devido aos custos de deslocamento e mensalidades em academias privadas, a comunidade organizou eventos beneficentes, como uma feijoada, para custear a compra dos tatames necessários para a prática da modalidade.
“Ao chegar ao bairro Tupi, percebi a falta de projetos sociais voltados às crianças. Observava diariamente muitas delas brincando no campo e um espaço importante da comunidade, o Varejão do Peória, sem nenhuma utilização. Ao mesmo tempo, o alto custo de transporte e mensalidades para levar meus filhos a projetos em bairros mais distantes tornava essa alternativa inviável para muitas famílias”, disse ao JP.
A estruturação técnica contou com a colaboração da Academia Chafogo e do instrutor Sidelei, que assumiu a orientação das aulas. O projeto social é recente, tendo iniciado em setembro deste ano, atualmente, atende o público na faixa etária entre 4 e 18 anos, mediante uma contribuição mensal de R$ 40,00, valor destinado à manutenção das atividades.
O treinamento que ocorrem no Varejão do Peória, cedido pela organização do bairro. No entanto, os responsáveis pelo projeto pleiteiam junto à administração municipal a reforma dos banheiros e melhorias estruturais no local para adequar o atendimento aos alunos.
“Precisamos de uma estrutura melhor, não temos banheiro para as crianças usarem, várias vezes já foram no mato. Precisamos de mais tatames porque não estamos conseguindo matricular mais crianças”, relatou Letícia.
Projeto além do esporte
Apesar das dificuldades, a organizadora destaca o principal objetivo do projeto: “Mais do que ensinar uma arte marcial, o projeto busca formar cidadãos, trabalhando valores como respeito, disciplina, responsabilidade e autoestima, impactando positivamente a vida das crianças, de suas famílias e de toda a comunidade”.
A coordenação do projeto mantém diálogo com as famílias para monitorar o impacto das aulas no comportamento e desempenho escolar dos participantes, visando consolidar a iniciativa como um centro de formação cidadã no bairro Tupi. Para mais informações, o telefone para contato é: (19) 99185-8797.