POLÍTICA

Veja como votou cada senador na PL da Dosimetria

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 4 min
Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
O Projeto de Lei reduz as penas dos envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro segue para sanção presidencial
O Projeto de Lei reduz as penas dos envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro segue para sanção presidencial

O Senado Federal aprovou na noite da última quarta-feira (17) o projeto de lei conhecido como "PL da Dosimetria". Com 48 votos favoráveis e 25 contrários, o texto estabelece novos critérios para o cálculo de penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A proposta, que segue agora para sanção presidencial, altera o entendimento sobre a soma de condenações e beneficia diretamente sentenciados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Saiba como senador votou

•  Alan Rick (União Brasil-AC): Sim
•  Alessandro Vieira (MDB-SE): Sim
•  Ana Paula Lobato (PSB-MA): Não
•  Angelo Coronel (PSD-BA): Abstenção
•  Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): Sim
•  Augusta Brito (PT-SE): Não
•  Beto Faro (PT-PA): Não
•  Bruno Bonetti (PL-RJ): Sim
•  Carlos Portinho (PL-RJ): Sim
•  Carlos Viana (Podemos-MG): Afastado (licença saúde)
•  Chico Rodrigues (PSB-RR): Sim
•  Cid Gomes (PDT-CE): Sim
•  Ciro Nogueira (PP-PI): Sim
•  Cleitinho (Republicanos-MG): Sim
•  Confúcio Moura (MDB-RO): Não
•  Damares Alves (Republicanos-DF): Sim
•  Daniella Ribeiro (PSD-PB): Não
•  Davi Alcolumbre (União Brasil-AP): Presidente do Senado (voto de minerva, se necessário)
•  Dr. Hiran (PP-PR): Sim
•  Dra. Eudócia (PL-AL): Sim
•  Eduardo Braga (MDB-AM): Não compareceu
•  Eduardo Girão (Novo-CE): Sim
•  Eduardo Gomes (PL-TO): Sim
•  Efraim Filho (União Brasil-PB): Sim
•  Eliziane Gama (PSD-MA): Não compareceu
•  Esperidião Amin (PP-SC): Sim
•  Fabiano Contarato (PT-ES): Não
•  Fernando Dueire (MDB-PE): Não
•  Fernando Farias (MDB-AL): Não
•  Flávio Arns (PSB-PR): Sim
•  Flávio Bolsonaro (PL-RJ): Sim
•  Giordano (MDB-SP): Sim
•  Hamilton Mourão (Republicanos-RS): Sim
•  Humberto Costa (PT-PE): Não
•  Irajá (PSB-TO): Sim
•  Ivete da Silveira (MDB-SC): Sim
•  Izalci Lucas (PSDB-DF): Sim
•  Jader Barbalho (MDB-PA): Não
•  Jaime Bagattoli (PL-RO): Sim
•  Jaques Wagner (PT-BA): Não
•  Jayme Campos (União Brasil-MT): Sim
•  Jorge Kajuru (PSB-GO): Sim
•  Jorge Seif (PL-SC): Sim
•  Jussara Lima (PSD-PI): Não
•  Laércio Oliveira (PP-SE): Sim
•  Leila Barros (PDT-DF): Não
•  Lucas Barreto (PSD-AP): Sim
•  Luis Carlos Heinze (PP-RS): Não compareceu
•  Magno Malta (PL-ES): Sim
•  Mara Gabrilli (PSD-SP): Não
•  Marcelo Castro (MDB-PI): Não
•  Marcio Bittar (União Brasil-AC): Sim
•  Marcos do Val (Podemos-ES): Sim
•  Marcos Rogério (PL-RO): Sim
•  Mecias de Jesus (Republicanos-RR): Sim
•  Nelsinho Trad (PSD-MS): Sim
•  Omar Aziz (PSD-AM): Não compareceu
•  Oriovisto Guimarães (Podemos-PR): Sim
•  Otto Alencar (PSD-BA): Não
•  Paulo Paim (PT-RS): Não
•  Plínio Valério (PSDB-AM): Sim
•  Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO): Sim
•  Randolfe Rodrigues (PT-AP): Não
•  Renan Calheiros (MDB-AL): Não
•  Rodrigo Pacheco (PSD-MG): Sim
•  Rogerio Marinho (PL-RN): Sim
•  Rogério Carvalho (PT-SE): Não
•  Sergio Moro (União Brasil-PR): Sim
•  Sérgio Petecão (PSD-AC): Sim
•  Soraya Thronicke (Podemos-MS): Não
•  Styvenson Valentim (Podemos-RN): Sim
•  Teresa Leitão (PT-PE): Não
•  Tereza Cristina (PP-MS): Sim
•  Vanderlan Cardoso (PSD-GO): Sim
•  Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB): Não
•  Wellington Fagundes (PL-MT): Sim
•  Weverton (PDT-MA): Não compareceu
•  Wilder Morais (PL-GO): Sim
•  Zenaide Maia (PSD-RN): Não
•  Zequinha Marinho (Podemos-PA): Sim

Mudança no cálculo das penas


O ponto central do projeto é a substituição do concurso material pelo concurso formal no cálculo das sentenças.
•    Modelo anterior (concurso material): As penas de crimes distintos, como tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito, eram somadas integralmente. Sob essa regra, o ex-presidente Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos de prisão.
•    Novo modelo (concurso formal): O magistrado deve considerar apenas a pena do crime mais grave, aplicando um aumento que varia de $1/6$ até a metade do tempo total.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 


O relator da matéria, senador Esperidião Amin (PP-SC), incluiu uma emenda que restringe a aplicação desta norma exclusivamente aos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. A redução de penalidade não é aplicável a financiadores ou líderes do movimento.

Remição de pena e prisão domiciliar

O texto aprovado também regulamenta a remição de pena para detentos em regime de prisão domiciliar. O dispositivo visa padronizar a interpretação jurídica sobre o abatimento do tempo de condenação por meio de atividades educativas e laborais:
•    Trabalho: Redução de um dia de pena para cada três dias trabalhados.
•    Estudo: Abatimento de um dia para cada 12 horas de frequência escolar.
•    Leitura: Remição de quatro dias por livro lido, com limite de 12 obras por ano (máximo de 48 dias anuais).

A aprovação do PL da Dosimetria ocorreu como uma alternativa ao projeto de anistia total. Durante a votação, partidos como PL, Republicanos e PP deram apoio majoritário à proposta, enquanto bancadas do PT e do PSB registraram a maioria dos votos contrários. Parlamentares favoráveis argumentam que a medida busca a proporcionalidade das sentenças, enquanto opositores questionam a alteração de decisões já transitadas em julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

