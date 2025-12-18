O Senado Federal aprovou na noite da última quarta-feira (17) o projeto de lei conhecido como "PL da Dosimetria". Com 48 votos favoráveis e 25 contrários, o texto estabelece novos critérios para o cálculo de penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A proposta, que segue agora para sanção presidencial, altera o entendimento sobre a soma de condenações e beneficia diretamente sentenciados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Saiba como senador votou

• Alan Rick (União Brasil-AC): Sim

• Alessandro Vieira (MDB-SE): Sim

• Ana Paula Lobato (PSB-MA): Não

• Angelo Coronel (PSD-BA): Abstenção

• Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): Sim

• Augusta Brito (PT-SE): Não

• Beto Faro (PT-PA): Não

• Bruno Bonetti (PL-RJ): Sim

• Carlos Portinho (PL-RJ): Sim

• Carlos Viana (Podemos-MG): Afastado (licença saúde)

• Chico Rodrigues (PSB-RR): Sim

• Cid Gomes (PDT-CE): Sim

• Ciro Nogueira (PP-PI): Sim

• Cleitinho (Republicanos-MG): Sim

• Confúcio Moura (MDB-RO): Não

• Damares Alves (Republicanos-DF): Sim

• Daniella Ribeiro (PSD-PB): Não

• Davi Alcolumbre (União Brasil-AP): Presidente do Senado (voto de minerva, se necessário)

• Dr. Hiran (PP-PR): Sim

• Dra. Eudócia (PL-AL): Sim

• Eduardo Braga (MDB-AM): Não compareceu

• Eduardo Girão (Novo-CE): Sim

• Eduardo Gomes (PL-TO): Sim

• Efraim Filho (União Brasil-PB): Sim

• Eliziane Gama (PSD-MA): Não compareceu

• Esperidião Amin (PP-SC): Sim

• Fabiano Contarato (PT-ES): Não

• Fernando Dueire (MDB-PE): Não

• Fernando Farias (MDB-AL): Não

• Flávio Arns (PSB-PR): Sim

• Flávio Bolsonaro (PL-RJ): Sim

• Giordano (MDB-SP): Sim

• Hamilton Mourão (Republicanos-RS): Sim

• Humberto Costa (PT-PE): Não

• Irajá (PSB-TO): Sim

• Ivete da Silveira (MDB-SC): Sim

• Izalci Lucas (PSDB-DF): Sim

• Jader Barbalho (MDB-PA): Não

• Jaime Bagattoli (PL-RO): Sim

• Jaques Wagner (PT-BA): Não

• Jayme Campos (União Brasil-MT): Sim

• Jorge Kajuru (PSB-GO): Sim

• Jorge Seif (PL-SC): Sim

• Jussara Lima (PSD-PI): Não

• Laércio Oliveira (PP-SE): Sim

• Leila Barros (PDT-DF): Não

• Lucas Barreto (PSD-AP): Sim

• Luis Carlos Heinze (PP-RS): Não compareceu

• Magno Malta (PL-ES): Sim

• Mara Gabrilli (PSD-SP): Não

• Marcelo Castro (MDB-PI): Não

• Marcio Bittar (União Brasil-AC): Sim

• Marcos do Val (Podemos-ES): Sim

• Marcos Rogério (PL-RO): Sim

• Mecias de Jesus (Republicanos-RR): Sim

• Nelsinho Trad (PSD-MS): Sim

• Omar Aziz (PSD-AM): Não compareceu

• Oriovisto Guimarães (Podemos-PR): Sim

• Otto Alencar (PSD-BA): Não

• Paulo Paim (PT-RS): Não

• Plínio Valério (PSDB-AM): Sim

• Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO): Sim

• Randolfe Rodrigues (PT-AP): Não

• Renan Calheiros (MDB-AL): Não

• Rodrigo Pacheco (PSD-MG): Sim

• Rogerio Marinho (PL-RN): Sim

• Rogério Carvalho (PT-SE): Não

• Sergio Moro (União Brasil-PR): Sim

• Sérgio Petecão (PSD-AC): Sim

• Soraya Thronicke (Podemos-MS): Não

• Styvenson Valentim (Podemos-RN): Sim

• Teresa Leitão (PT-PE): Não

• Tereza Cristina (PP-MS): Sim

• Vanderlan Cardoso (PSD-GO): Sim

• Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB): Não

• Wellington Fagundes (PL-MT): Sim

• Weverton (PDT-MA): Não compareceu

• Wilder Morais (PL-GO): Sim

• Zenaide Maia (PSD-RN): Não

• Zequinha Marinho (Podemos-PA): Sim

Mudança no cálculo das penas