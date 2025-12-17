Sr. Ademir De Almeida

Faleceu dia 17/12/2025 na cidade de Praia Grande aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Joana Maria de Jesus Almeida. Era filho do Sr. João Batista de Almeida e da Sra. Antonia Furtado de Almeida. Deixa os filhos: Ademir de Almeida Junior casado com Maria Roseli Alves de Jesus Almeida e Rodrigo de Almeida casado com Ana Clara Souza de Oliveira. Deixa os netos: Rodrigo de Almeida Junior, Antônio Leonel de Almeida, Heitor Oliveira de Almeida e Pamela Adriana de Almeida, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerai

Jovem: Ana Caroline Duarte Soares

Faleceu dia 16/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 31 anos de idade e era filha do Sr. Ailton Soares e da Sra. Ana Conceição Duarte Soares. Deixa a filha: Ana Laura Duarte. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/12/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro, seguindo para o Cemitério Municipal. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Professora: Sra. Anna Candida Liva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha da Sra. Izabel Rodrigues, falecida, era viúva do Sr. Hugo Liva; deixa os filhos: Hugo Liva Junior, casado com a Sra. Marcia Viviane Ferrazzo Liva; Helena Liva Ribeiro Braga, casada com o Sr. Duilio Ribeiro Braga; Renata Liva e Maria de Lourdes Liva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.