Sr. Ademir De Almeida
Faleceu dia 17/12/2025 na cidade de Praia Grande aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Joana Maria de Jesus Almeida. Era filho do Sr. João Batista de Almeida e da Sra. Antonia Furtado de Almeida. Deixa os filhos: Ademir de Almeida Junior casado com Maria Roseli Alves de Jesus Almeida e Rodrigo de Almeida casado com Ana Clara Souza de Oliveira. Deixa os netos: Rodrigo de Almeida Junior, Antônio Leonel de Almeida, Heitor Oliveira de Almeida e Pamela Adriana de Almeida, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerai
Jovem: Ana Caroline Duarte Soares
Faleceu dia 16/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 31 anos de idade e era filha do Sr. Ailton Soares e da Sra. Ana Conceição Duarte Soares. Deixa a filha: Ana Laura Duarte. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/12/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro, seguindo para o Cemitério Municipal. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Anna Candida Liva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha da Sra. Izabel Rodrigues, falecida, era viúva do Sr. Hugo Liva; deixa os filhos: Hugo Liva Junior, casado com a Sra. Marcia Viviane Ferrazzo Liva; Helena Liva Ribeiro Braga, casada com o Sr. Duilio Ribeiro Braga; Renata Liva e Maria de Lourdes Liva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Aryenes Therezinha de Carvalho Bartholomeu
Faleceu dia 17/12/2025, na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. João Bartholomeu. Era filha do Sr. Arthur de Carvalho e da Sra. Innocencia Corazza de Carvalho, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Augusto de Carvalho Bartholomeu viúvo de Lavinia Maria Pacheco Bacchi Bartholomeu; Cynthia de Carvalho Bartholomeu Bruno casada com Orivaldo Bruno; Alexandra de Carvalho Bartholomeu Romano casada com Vitor Romano. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/12/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elvicia Braga De Lacerda Pavani
Faleceu dia 17/12/2025 na cidade de Aguas de São Pedro, aos 83 anos de idade era viúva do Sr. José Antonio Pavani. Era filha do Sr. Tarcisio Ozario de Lacerda e da Sra. Luiza Braga de Lacerda. Deixa os filhos: Alexandre Lacerda Pavani casado com Renata Maia Pacheco e Marjorie Pavani de Oliveira casada com Mauro Rodrigues Henrique de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O velório ocorre hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, das 10:30hs até as 13:30hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Geni Alves Munhoz
Faleceu dia 17/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade era casada com o Sr. Luiz Carlos Gimenes Munhoz. Era filha do Sr. Benedito Alves dos Santos e da Sra. Dolores Sanches, falecidos. Deixa os filhos: Carla de Cassia dos Santos Matias casada com Julio Cesar de Campos; Gerson Luis Gimenes Munhoz casado com Marcelo Amaral Bernini, Maria Eduarda Gimenes Munhoz, Elisangela Rejane Gimenes Munhoz e Wagner Ederson Gimenes Munhoz. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30 saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A. seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Gilmar da Silva Passos
Faleceu dia 16/12/2025, na cidade de Santos/SP, contava 50 anos, filho do Sr. Joanizio dos Santos Passos, falecido e da Sra. Rita Matias da Silva Passos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 11h00 no Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Jeronimo da Silva Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. João Jeronimo da Silva e da Sra. Otilia Miguel Bastos da Silva, era casado com a Sra. Adevanira Gonçalves da Silva; deixa os filhos: Gisleide Rosa Linhares Migray; Nilton Jeronimo da Silva e Nelson Jose Castanho da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Sivaldo Pereira
Faleceu dia 16/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era casado com a Sra. Margareth da Conceição Lima Pereira. Era filho do Sr. Silvino Luiz Pereira, falecido e da Sra. Maria Conceição Pereira. Deixa os filhos: Juliano Luiz Pereira; Tatiana Conceição Pereira Leão; Daiane Conceição Pereira; Jonathan Luiz Pereira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/12/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro, seguindo para o Cemitério Parque São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Cecilia Menegheti
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Argemiro Menegheti e da Sra. Maria Marina Montebelo. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório de Saltinho para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paulo Guimarães
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Mario Guimarães e da Sra. Maria Panis, era casado com a Sra. Tereza de Fatima Freitas Guimarães; deixa as filhas: Giselle Guimarães, casada com o Sr. Rodger Salvatierra; Gracielle Guimarães, casada com o Sr. Rogerio Santos; Luciane Guimarães, casada com o Sr. Renato Jose Torres e Viviane Guimarães, casada com o Sr. Alexandre de Almeida Conceição. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 12h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 12h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sonia Benedita Queller Piovesan
Faleceu dia 17/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade era casada com o Sr. Edison Luiz Piovesan. Era filha do Sr. Manoel Queller, falecido e da Sra. Benedicta Maria Prospero Queller. Deixa as filhas: Marilise Piovesan casada com Nilzo Cominetti Junior, Mariele Fernanda Piovesan Ruiz casada com Gabriel Somilho Ruiz. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:30 saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.