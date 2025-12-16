Sra. Marina de Matos Pereira

Faleceu dia 16/12/2025 na cidade de Saltinho, aos 83 anos de idade. Era viúva do Sr. Benedito Pereira. Era filha do Sr. Sebastião de Matos e da Sra. Ana dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Claudinei Ap. Pereira casado com Mirian Diniz Vieira Pereira, Claudir Pereira casado com Adriana Spada Pereira, Altair Pereira casado com Angela C. MagliaroPereira, Mariete Pereira. Deixa 7 netos, 1 bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/12/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do VelórioMunicipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Renato Sergio Rocha Barbosa

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Miguel Barbosa e da Sra. Lasara Rocha, era casado com a Sra. Sandra Leandra de Almeida Barbosa; deixa o filho: Sergio Henrique de Almeida Barbosa, e o neto Heitor Alves Barbosa, demais familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.