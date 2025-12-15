Sra. Abigail de Lourdes Goiaro

Faleceu dia 13/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casada com João Alberto Moretti. Era filha do Sr. João Goiaro e da Sra. Ana da Conceição Polesi Goiaro, falecidos. Deixa a filha: Mariane Moretti Vieceli casada com Lucas Tiago Vieceli. Deixa a neta: Alicia, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 14/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, das 07:30hs até as 09:30hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Anezia de Mello

Faleceu dia 14/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 100 anos de idade. Era filha do Sr. Arthur de Melo e da Sra. Isabel Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Neuza Mello Duarte, Mauricio Mello de Souza casado com Nilda Meireles da Silva e Zilda Medeiros. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 14/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, das 16:00hs até as 18:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Darci Pinto Lima

Faleceu dia 13/12/2025, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. José Pinto Lima e da Sra. Percilia Ribeiro Vieira Pinto; deixa os filhos: Andreia dos Passos Lima Pereira, casada com o Sr. Valmir Doniseti Pereira; Anderson dos Passos Lima; Douglas dos Passos Lima, casado com a Sra. Iris Bruna Potequio; Vinicius dos Passos Lima, casado com a Sra. Stephanie Taina da Silva; Larissa dos Passos Lima e Leticia dos Passos Lima. Deixa os netos: Andre, Emmily, Luis Gustavo, Douglas, Heitor, Sophia, Davi, Mateo. Deixando também irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 15h00 às 17h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais