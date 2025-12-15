Sra. Abigail de Lourdes Goiaro
Faleceu dia 13/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casada com João Alberto Moretti. Era filha do Sr. João Goiaro e da Sra. Ana da Conceição Polesi Goiaro, falecidos. Deixa a filha: Mariane Moretti Vieceli casada com Lucas Tiago Vieceli. Deixa a neta: Alicia, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 14/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, das 07:30hs até as 09:30hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Anezia de Mello
Faleceu dia 14/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 100 anos de idade. Era filha do Sr. Arthur de Melo e da Sra. Isabel Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Neuza Mello Duarte, Mauricio Mello de Souza casado com Nilda Meireles da Silva e Zilda Medeiros. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 14/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, das 16:00hs até as 18:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Darci Pinto Lima
Faleceu dia 13/12/2025, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. José Pinto Lima e da Sra. Percilia Ribeiro Vieira Pinto; deixa os filhos: Andreia dos Passos Lima Pereira, casada com o Sr. Valmir Doniseti Pereira; Anderson dos Passos Lima; Douglas dos Passos Lima, casado com a Sra. Iris Bruna Potequio; Vinicius dos Passos Lima, casado com a Sra. Stephanie Taina da Silva; Larissa dos Passos Lima e Leticia dos Passos Lima. Deixa os netos: Andre, Emmily, Luis Gustavo, Douglas, Heitor, Sophia, Davi, Mateo. Deixando também irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 15h00 às 17h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sra. Giselda Fioravanti Rambaldo
Faleceu dia 13/12/2025, na cidade de São Paulo/SP, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Affonso José Fioravanti e da Sra. Anna Aleoni Fioravanti, era viúva do Sr. Esio José Mantelatto. Deixa filhas, genros, netos e bisnetos. O velório ocorreu anteontem das 11h00 às 14h30 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Janete Maria Barbiere Sansão
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. José Barbiere e da Sra. Maria Corrente, era viúva do Sr. Durval Sansão; deixa a filha: Dina Jane Sansão Monteiro, casada com o Sr. Julio Cesar Monteiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 12h00 às 16h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Batista de Moura
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Luiz Batista de Moura e da Sra. Ana Rodrigues da Silva, era casado com a Sra. Maria de Lurdes Queroz de Moura; deixa os filhos: Sonia Maria de Moura Andriota, casada com o Sr. Manoel Andriota; João Carlos de Moura, falecido e Luciano Batista de Moura, falecido, deixando viúva a Sra. Aerica Cardoso de Moura. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professor: João Sarmento Pereira Neto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Eloi Alves da Silva e da Sra. Maria de Jesus Sampaio Silva. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João José Zanuzzi (Zinho do Bocce)
Faleceu dia 14/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade. Era filho do Sr. José Zanuzzi e da Sra. Antonia Ferraz, falecidos. Deixa irmã, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu 14/12/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Domingos Biason
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Guerino Biason e da Sra. Carolina Biason, era casado com a Sra. Doroterdes Nair Formaggio Biason; deixa os filhos: Reginaldo Formaggio Biason, casado com a Sra. Aurea Gomes Ferreira Biason; Valquiria Biason Custodio, viúva do Sr. Luis Henrique Custodio e Luciane Biason Vitti, casada com o Sr. Irvando Vitti. Deixa as netas: Giovana e Juliana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Rubens Schiavinatto
Faleceu dia 14/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade. Era filho do Sr. Praxedes Schiavinatto e da Sra. Olivia de Sousa Schiavinatto, falecidos. Deixa a filha Raquel. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/12/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Judith Sene Firmino
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Jose Alves Sene e da Sra. Josefina Amalia Visoto, era viúva do Sr. Luiz Firmino; deixa os filhos: Benedito Firmino; Jose Firmino; Ana Maria Firmino dos Santos; Dirce Firmino; Altair Firmino; Ailton Firmino; Lourdes Firmino, falecida e Gilce Firmino, falecida. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Lino Ribeiro
Faleceu dia 13/12/2025, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. João Felicio Ribeiro e da Sra. Francisca de Jesus. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcelino Pedro de Oliveira
Faleceu dia 14/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade. Era filho do Sr. Agripino Pedro de Oliveira e da Sra. Tereza Elias de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Ruan Leonardo Carreiro Pedro de Oliveira e Renan Carreiro Pedro de Oliveira familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Sartorio Longatto
Faleceu dia 15/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Armando Longatto. Era filha do Sr. Antonio Sartório e da Sra. Angelina Foltran, falecidos. Deixa os filhos: Maria Gessy Longatto Castelani viúva de Antonio José Castelani; Maria do Carmo Longatto; Elisabete Aparecida Longatto casada com Augusto Alfredo; Francisco João Longatto; Angela Margarida Longatto Zanata viúva de José Antonio Zanata; Sandra Luzia Longatto; André Armando Longatto. Deixa 10 netos, 12 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marina Celia Martins de Souza Geronimo
Faleceu dia 14/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era viúva do Sr. Nelson Geronimo. Era filha do Sr. Marcelino Candido de Souza e da Sra. Christova Santa Martins de Souza, falecidos. Deixa os filhos: Jó Geronimo; Jonas Geronimo; Jeferson Geronimo. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/12/2025 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Odair Aparecido Jose Antonio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Luiz Jose Antonio e da Sra. Olesia Aparecida Ferreira Antonio, era casado Vilma de Fatima Batista Barbosa. Deixa filhos, genros, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Olga Matteucci Cardoso Silva
Faleceu dia 14/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúva do Sr. José Luiz Bueno da Silva. Era filha do Sr. Alfredo Ferraz Cardoso e da Sra. Angelina Matteucci Cardoso, falecidos. Deixa os filhos: Viviane da Silva; Luis Gustavo da Silva casado com Luisa Sheila de Souza; Luis Henrique da Silva casado com Juliana Pedrilha Pollo da Silva. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 15/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, das 10:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Silvio Douglas Dias Bacheta
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. Egidio Bacheta e da Sra. Maria Isabel Dias Bacheta; deixa as filhas: Maria Eduarda Bacheta e Valentina da Silva Bacheta. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 13h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sirlei Kerche de Almeida Ribeiro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Jonas Kerche de Menezes e da Sra. Aparecida Oliveira Menezes, era viúva do Sr. Dagoberto de Almeida Ribeiro; deixa os filhos: Maria Cristina de Almeida Prado Ribeiro; Carlos Alberto de Almeida Prado Ribeiro; Carlos Eduardo de Almeida Prado Ribeiro; Andre Luis de Almeida Prado Ribeiro e Alessandra de Almeida Prado Ribeiro. Deixa nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sidinei Antonio Campion
Faleceu dia 13/12/2025, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Adilio Campion e da Sra. Angelina Trevisan Campion, era casado com a Sra. Maria Gomes Ferreira Campion; deixa os filhos: Patrícia Aparecida Campion Costa, casada com o Sr. Anderson Rogerio da Costa; Peterson Henrique Campion, casado com a Sra. Sara Camila Amaro Campion; Joana Paula Gomes Ferreira e Daniel Gomes Ferreira, casado com a Sra. Cybele Ravira Ferreira. Deixa netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.