No Brasil de nossos tempos, o que está havendo é uma ruína moral imensa. Os Poderes de Estado, em todos os níveis, estão encharcados de corrupção. O pior é que as novas gerações se vão formando – ou melhor, se deformando – com a mentalidade de achar tudo isso inevitável e normal. Livros de escola impingem nas mentes juvenis a ideia de que sempre foi assim mesmo, que já no passado havia corrupção e que só não rouba quem é bobo. Antes, os ladrões roubavam, mas às escondidas, porque tinham vergonha de serem ladrões. Hoje, os ladrões roubam às escâncaras, e quem tem vergonha é o homem honesto, porque ser honesto é sinônimo de ser bobo. Antes, havia hipocrisia: homens que roubavam tomavam ares de pessoas honestas, de varões probos. A hipocrisia é, sem dúvida, algo muito ruim, algo muito feio e censurável. Mas a hipocrisia é, segundo um autor francês, a homenagem que o vício presta à virtude. Hoje, não há mais hipocrisia, porque o vício já não envergonha. O hipócrita se transformou no cínico, e cínico jactancioso, seguro de sua impunidade e ufano de sua esperteza! Não é difícil compreender a profunda queda moral, o verdadeiro abismo que essa mudança representa.

Uma noção que precisa ficar bem clara é que a tendência à corrupção é uma tendência permanente no espírito humano, em todas as épocas, sob todos os regimes políticos. Cada indivíduo ama a si próprio e ama os próximos na medida em que lhe são próximos. Ou seja, ama a sua família, mais do que a seu vizinho, ama a seu vizinho mais do que a uma pessoa que more em outra cidade, ama um compatriota seu mais do que um estrangeiro etc. É próprio de cada indivíduo procurar o seu bem individual, que se prolonga na sua família, nos seus amigos mais próximos,

depois nos menos próximos. Essa procura do bem individual, de si, é boa, é justa. Sem esse legítimo amor próprio, no melhor sentido do termo, não há estímulo para o trabalho, para o progresso, para o autoaperfeiçoamento. É claro que pode haver hipertrofia, excesso nesse amor próprio, que se transforma em egoísmo. O mandamento é “Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”, mas a tendência má de todo homem é colocar-se em primeiro lugar, acima dos outros e acima mesmo de Deus.

Além do bem individual, há também o bem comum, o bem da sociedade como um todo. O bem comum não é a mera soma dos bens individuais, como pretende certa escola liberal. Ainda que todo mundo procure o próprio bem individual retamente e dentro das medidas razoáveis, mesmo assim o bem comum ficará abandonado. S. Tomás de Aquino, comentando a Política, de Aristóteles, explica que os dois bens, o individual e o comum, não são da mesma natureza, mas diferem profundamente na sua natureza. E diz que, mesmo que não tivesse havido pecado original e os homens todos fossem retos e santos, ainda assim seria preciso haver governo e haver autoridade, porque cada indivíduo procuraria seu bem individual, mas a sociedade, no conjunto, precisaria ter alguém que cuidasse dela.