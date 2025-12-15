Outro ponto previsto no plano é a realização de uma oferta pública de ações que pode chegar a até US$ 950 milhões. A operação será realizada em etapas e inclui a conversão de créditos de parte dos credores em participação acionária.

Analistas de mercado avaliam que a aprovação do plano aproxima a empresa do encerramento da recuperação judicial. O Bradesco BBI projeta que, ao final do processo, a companhia apresente um balanço com menor nível de endividamento, em função da conversão de dívidas em ações e de novos aportes de capital. Por outro lado, há expectativa de diluição da participação de acionistas minoritários devido à emissão de novos papéis.

A Azul entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos no fim de maio. A empresa informou que a escolha pelo sistema jurídico norte-americano ocorreu em razão da maior flexibilidade da legislação local e do fato de grande parte de seus credores e contratos estarem vinculados ao estado de Nova York.