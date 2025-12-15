A primeira partida do XV no ano será no fim de semana de 11 de janeiro, na rodada de abertura do Campeonato Paulista Série A2. O Alvinegro Piracicabano enfrentará o São Bento, em Sorocaba, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O XV de Piracicaba oficializou a contratação de mais dois atletas para a temporada de 2026. Chegam ao Alvinegro o goleiro Filipe Costa, de 30 anos, com passagem pela Ferroviária, e o meio-campista Robson Duarte, de 32 anos, que recentemente conquistou o acesso para a Série B nacional com o Londrina. Com as novas adições, o Nhô Quim atinge a marca de oito reforços anunciados para o Paulistão A2.

Os demais atletas já confirmados pelo Nhô Quim são o goleiro Victor Golas (ex-Caxias); os laterais-direito Marlon (ex-Água Santa) e Luís Melo (ex-São José/SP); o lateral-esquerdo Gustavo Kuhn (ex-Água Santa); o zagueiro Lucas Balardin (ex-Botafogo/PB); e o volante Maurício Oliveira (ex-Atlético Tubarão).

Nascido em Rio Tinto, Paraíba, Filipe Costa foi formado nas categorias de base do Santos. Em sua carreira, ele acumula títulos estaduais e nacionais, como o Paulista Sub-23 Segunda Divisão (pela Portuguesa Santista em 2016 e pelo Primavera em 2018), o Campeonato Paulista Série A3 (Velo Clube, 2020) e o Campeonato Brasileiro Série C (Ituano, 2021). No Ituano, trabalhou com o atual gestor de futebol do XV, Beto Souza. O goleiro também defendeu as cores de Serra Talhada, Iraty, América/PE, Santo André, Betim, Marília e Treze.

O paranaense Robson Duarte iniciou sua trajetória nas categorias de base do Sertãozinho, em São Paulo. O atleta atuou por diversos clubes paulistas, incluindo América de São José do Rio Preto, Catanduvense, Inter de Bebedouro, Atlético Sorocaba e São Caetano. Em 2016, sagrou-se campeão do Paulistão A2 pelo Santo André. O currículo do meio-campista também registra passagens por URT/MG, Ituano, Água Santa, Anapolina, Goiás, Paraná, Sampaio Corrêa (com o título de Campeão Maranhense em 2020) e Amazonas, além de experiências internacionais na Coreia do Sul e na Indonésia.