A perda de olfato é frequentemente associada à Covid-19, mas o sintoma pode ter diversas causas. Em alguns casos, a alteração pode indicar condições de saúde que exigem investigação médica.

Saiba Mais:

Estudo aponta relação com Alzheimer

Uma pesquisa publicada na revista Nature Communications indica que alterações no olfato podem surgir nas fases iniciais da doença de Alzheimer, antes do aparecimento de falhas de memória.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Luís Maximiliano, em Munique, com análises em modelos animais e tecidos cerebrais humanos. Os resultados mostraram mudanças precoces nos circuitos cerebrais responsáveis pela interpretação dos cheiros durante o processo neurodegenerativo.

Causas mais comuns da perda de olfato