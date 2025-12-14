Sr. Antonio Geraldo de Lima
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho do Sr. Antonio de Lima e da Sra. Maria Elisa Ribeiro, era casado com a Sra. Creusa de Oliveira Lima; deixa os filhos: Ezequiel de Lima, falecido; Debora de Oliveira Lima Capobianco; Dicla Meire de Lima Brito e Denise de Oliveira Lima. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Sidnei Móvio
Faleceu dia 13/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era viúvo da Sra. Doraci Paschoalina Francisco Móvio. Era filho do Sr. Benedito José Móvio e da Sra. Paschoalina Bagatello Móvio, falecidos. Deixa os filhos: Alexandre Henrique Móvio casado com Amanda Erlo; Tania Elisabete Móvio Bressam casada com Reginaldo Aparecido Bressam; Andrea de Fatima Móvio Stefani casada com Fernando Stefani; Rodrigo Sidney Móvio casado com Andreia Faria Móvio. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Celia Eleuterio Andrade
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha do Sr. Alceu Eleuterio, falecido e da Sra. Zoraide Barbosa Eleuterio, era casada com o Sr. Francisco de Sousa Andrade, deixa os filhos: Francisco de Sousa Andrade Junior e Leticia Eleuterio Andrade. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Delmiro Donizeti Conte
Faleceu dia 13/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúvo da Sra. Marilene Aparecida Rosa de Oliveira Conte. Era filho do Sr. Domingos Conte e da Sra. Ruth Bassinelli Conte, falecidos. Deixa os filhos: Ana Lucia Conte casada com Thiago Rozatte Trujillo; Paulo Henrique Conte. Deixa o neto: Davi, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Ivan da Costa Sousa
Faleceu dia 12/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 32 anos de idade. Era filho do Sr. José Geraldo de Sousa e da Sra. Jussara Teresa da Costa Sousa. Deixa o filho: Bernardo Alves Sousa. Familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/12/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Empresário: Sr. Liborio Jonas Goldschmidt
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Raphael Goldschmidt Filho e da Sra. Carmelina Silveira Santos Goldschmidt, era casado com a Sra. Eunice Camargo Muniz; deixa os filhos: Edson Jonas Goldschmidt, casado com a Sra. Silvia Bassan Goldschmidt; Marcos Libório Goldschmidt, casado com a Dra. Liliana Harder Goldschmidt e Jonas Camargo Goldschmidt. Deixa os netos: Gabriela, Rafael e Ana Tereza, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 13h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Menina: Mariah Pereira Panaia
Faleceu anteontem, nesta cidade, filha do Sr. Anderson Panaia Junior e da Sra. Talita Gonçalves Pereira Panaia. Deixa demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Paulina Bortoleto de França
Faleceu dia 12/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. José Francisco de França. Era filho do Sr. João Bortoleto e da Sra. Aurora Pupin, falecidos. Deixa os filhos: Rosangela Aparecida de França; Julio Rodrigo de França, falecido; Francisco José de França; Rosemeire Aparecida de França; Roseli Aparecida de França. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/12/2025 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Salvador Antônio Sbravatti
Faleceu dia 13/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Marli Domene Sbravatti. Era filho do Sr. Romualdo Sbravatti e da Sra. Francisca Ângulo Sbravatti, falecidos. Deixa os filhos: Samir Sbravatti casado com Lucimara Moreira Sbravatti; Samara Sbravatti Gialorenço casada Wagner Gialorenço; Sandra Sbravatti. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala - Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vicentina Virgulino Augusto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Avelino Jose dos Santos e da Sra. Olimpia Bernardo de Sousa, era viúva do Sr. Benedito Virgulino Augusto; deixa os filhos: Aparecida Nelci Virgulino, casada com o Sr. Arcelino Jose da Silva; Elias Virgulino, casado com a Sra. Iracema; Edno Virgulino, In Memorian; Edna Virgulino, casada com o Sr. Almir Sousa; Nadir Virgulino, In Memorian; Helio Virgulino, casado com a Sra. Marluci; Zenite Rosario Virgulino, casada com o Sr. Luiz Rodrigues e Gonçalo Virgulino, casado com a Sra. Cristina. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.