Sr. Antonio Geraldo de Lima

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho do Sr. Antonio de Lima e da Sra. Maria Elisa Ribeiro, era casado com a Sra. Creusa de Oliveira Lima; deixa os filhos: Ezequiel de Lima, falecido; Debora de Oliveira Lima Capobianco; Dicla Meire de Lima Brito e Denise de Oliveira Lima. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Sidnei Móvio

Faleceu dia 13/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era viúvo da Sra. Doraci Paschoalina Francisco Móvio. Era filho do Sr. Benedito José Móvio e da Sra. Paschoalina Bagatello Móvio, falecidos. Deixa os filhos: Alexandre Henrique Móvio casado com Amanda Erlo; Tania Elisabete Móvio Bressam casada com Reginaldo Aparecido Bressam; Andrea de Fatima Móvio Stefani casada com Fernando Stefani; Rodrigo Sidney Móvio casado com Andreia Faria Móvio. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Celia Eleuterio Andrade

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha do Sr. Alceu Eleuterio, falecido e da Sra. Zoraide Barbosa Eleuterio, era casada com o Sr. Francisco de Sousa Andrade, deixa os filhos: Francisco de Sousa Andrade Junior e Leticia Eleuterio Andrade. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.