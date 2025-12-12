Bruna da Silva Lira
Faleceu dia 12/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 32 anos de idade e era casada com o Sr. Jefferson Luis Ferraz Lira. Era filha da Sra. Cintia Mota da Silva. Deixa a filha: Vitoria da Silva Lira, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende -sala 2, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Daniel Alexsandro Rosa Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 23 anos, filho do Sr. José Antonio Santos, falecido e da Sra. Sandra Rosa dos Santos. Deixa as irmãs: Julia Rosa dos Santos e Daniele Rosa dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Izabel Barbosa da Silva Monteiro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Veridiano Lazaro da Silva e da Sra. Malvina Barbosa da Silva, era viúva do Sr. Antonio Claudio Monteiro; deixa os filhos: Alessandra Carla Monteiro de Souza, casada com o Sr. Eduardo de Souza; Vanessa Kely Monteiro de Moraes, casada com o Sr. Leandro Cesar Pinto de Moraes e Luciano Claudio Monteiro, casado com a Sra. Erika Maestro Monteiro. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Joaquim Mendes
Faleceu dia 11/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Vieira Mendes. Era filho do Sr. Raimundo Mendes de Oliveira e da Sra. Bertolina Rodrigues Oliveira, falecidos. Deixa as filhas: Maria Aparecida Vieira Mendes, Rita de Cassia Vieira Mendes casada com Luis Carlos Paulon. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/12/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Vila Rezende sala 03, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Leonilda Cesira Jacintho Alcarde
Faleceu dia 11/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Octavio Alcarde. Era filha do Sr. Luiz di Jacintho e da Sra. Catharina Sachs di Jacintho, falecidos. Deixa os filhos: Edson Alcarde casado com Maria Aparecida Franco Alcarde, Edivaldo Alcarde casado com Eliana de Fatima Gonçalves Alcarde, Edimilson Alcarde casado com Geni Bernadete da Costa Alcarde. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/12/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 04, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Luan Victor Pereira Trindade
Faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, contava 15 anos, filho do Sr. Rafael Faria Trindade e da Sra. Angela Maria Pereira Trindade. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/ SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Regina Arthur Marchi
Faleceu dia 12/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Orlando Marchi. Era filha do Sr. Reynaldo Arthur e da Sra. Rosa de Negri, falecidos. Deixa o filho: Odair Antonio Marchi casado com Luana Adelina Candida Lima Marchi. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/12/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosangela Mariano Prezzotto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Mariano e da Sra. Eva do Prado Mariano, era casada com o Sr. Marcos Antonio Prezzotto; deixa os filhos: Any Caroline Mariano Prezzotto, casada com Tathyane Galucci; Marcos Antonio Prezzotto Filho; Luis Henrique Prezzotto,casado com Bruna Garcia e Ana Paula Prezzotto, casada com Luiz Henrique de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Silvia Aparecida de Abreu
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo Santos de Abreu e da Sra. Orlanda Iovini Abreu; deixa os filhos: Fabiana Abreu da Silva Trevisan, casada com o Sr. Luciano Baltieri Trevisan; Moacir Antonio da Silva Junior, casado com a Sra. Lisete Reis da Silva; Thiago Abreu da Silva, casado com a Sra. Isabela Vasques Abreu e Fabio Rodrigo Abreu da Silva, falecido, deixando viúva a Sra. Katia Aparecida Martins da Silva. Deixa os netos: Larissa, Leonardo, Luan, Samuel, Luana, Erick, Victor e Vivian. Deixa também: irmão, sobrinhos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Vitorio Roque Presotto (Presottinho)
Faleceu dia 11/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Luzia Bueno Presotto. Era filho do Sr. Angelo Presotto e da Sra. Nair Garavelli Presotto, falecidos. Deixa os filhos: Rodrigo Fernando Presotto casado com Leticia Bezerra Faria e Paulo Rogerio Presotto. Deixa os netos, Mélia, Olívia e Cauê, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição – sala B, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Wilma Teixeira dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Antonio Teixeira dos Santos e da Sra. Angelina dos Santos Teixeira, era casada com o Sr. Avelino Sergio dos Santos; deixa os filhos: Luis Antonio de Siqueira Junior, casado com a Sra. Adricoel Maria Monaco Siqueira e Adriana Valeria Siqueira. Deixa os netos: Bruna Helena, Gustavo Henrique, Lara Maria. Deixa também irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 13h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.