Faleceu dia 12/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 32 anos de idade e era casada com o Sr. Jefferson Luis Ferraz Lira. Era filha da Sra. Cintia Mota da Silva. Deixa a filha: Vitoria da Silva Lira, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende -sala 2, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 23 anos, filho do Sr. José Antonio Santos, falecido e da Sra. Sandra Rosa dos Santos. Deixa as irmãs: Julia Rosa dos Santos e Daniele Rosa dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Izabel Barbosa da Silva Monteiro

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Veridiano Lazaro da Silva e da Sra. Malvina Barbosa da Silva, era viúva do Sr. Antonio Claudio Monteiro; deixa os filhos: Alessandra Carla Monteiro de Souza, casada com o Sr. Eduardo de Souza; Vanessa Kely Monteiro de Moraes, casada com o Sr. Leandro Cesar Pinto de Moraes e Luciano Claudio Monteiro, casado com a Sra. Erika Maestro Monteiro. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.