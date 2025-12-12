Essa pergunta é fundamental, porque muita gente vê a canetinha como protagonista e esquece que o corpo inteiro está em cena junto com ela.

Para quem usa esses medicamentos com orientação médica, o exercício não é um extra, é quase um antídoto contra um efeito colateral silencioso: perder peso errado. Já escrevi e falo muito sobre isso quando trato de obesidade sarcopênica, que é quando a pessoa emagrece, mas leva junto muita massa magra no processo. Ela até vê o número da balança cair, mas o que fica é um corpo com menos músculo, mais frágil, e um metabolismo mais lento. Quando o remédio é suspenso e os hábitos continuam os mesmos, o que costuma voltar não é o músculo que foi embora, é a gordura. Aí o organismo fica em desvantagem.

Por isso, para quem usa Ozempic, Mounjaro e afins, eu vejo o treino de força como peça obrigatória do roteiro. Musculação, treino funcional, exercícios com o próprio peso do corpo, pilates bem estruturado: qualquer um desses pode ser a base para preservar e, quando possível, ganhar massa muscular ao longo do processo de emagrecimento. É o músculo que ajuda a segurar o metabolismo, protege articulações, melhora a postura, dá autonomia no dia a dia. Sem ele, o remédio faz o papel dele na glicemia e no apetite, mas o corpo como sistema fica mais vulnerável.

Na prática, a adaptação da rotina de exercícios precisa considerar alguns pontos. Como esses medicamentos muitas vezes reduzem o apetite e podem causar enjoo ou mal-estar em algumas pessoas, não é o momento de inventar heroísmo em treinos. É importante começar de forma gradual, ajustar intensidade e volume, respeitar os dias em que o corpo está se adaptando mais ao remédio, evitar treinos muito intensos em jejum prolongado e sempre conversar com o médico sobre sintomas como tontura, fraqueza ou mal-estar durante o exercício, especialmente em quem também usa medicação para diabetes.