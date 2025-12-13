A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba, recebeu neste ano (até novembro), 1.157 medidas protetivas do Judiciário local. Em 2024, foram 887 medidas protetivas. Ou seja, sem contar o mês de dezembro, já houve um aumento significativo de quase 300 medidas protetivas em nossa cidade.
As equipes da Patrulha Maria da Penha e demais viaturas da GC efetuaram 79 flagrantes da Lei Maria da Penha, sendo 33 por violência doméstica e 46 por descumprimento de medida protetiva até novembro (número superior ao total de 60 prisões registradas em 2024). Além disso, foram realizadas 10.057 mil rondas preventivas e visitas de acompanhamento a mulheres com medidas protetivas.
Segundo a prefeitura, a atuação da GC é integrada com uma rede de apoio às mulheres, sendo a Delegacia de Defesa da Mulher, Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) - para abrigo e apoio psicossocial/sociojurídico, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), rede Escolar (Municipal e Estadual), Conselho Municipal da Mulher, Secretaria Municipal de Saúde (UPAs, UBS e PSF), Conselho Tutelar e Procuradoria da Mulher.
Diversas ações são desenvolvidas como forma de prevenção, incluindo participação ativa das equipes da Patrulha Maria da Penha em campanhas de conscientização, palestras e orientação em escolas, empresas e setores público/privado.
Para as mulheres com medida protetiva, é oferecido o serviço de rondas periódicas (24 horas), com visitas preventivas regulares à residência, locais de trabalho (e outros que a vítima indicar) para fiscalizar o cumprimento das medidas.
Além dessas visitas, há o dispositivo do botão de pânico, aplicativo SENTRY SOS, para o acionamento rápido e direto em caso de risco, para todas as mulheres com medidas protetivas que queiram utilizar a ferramenta em seu celular.
No Brasil, pelo menos 10 mulheres são assassinadas todos os dias, segundo o Atlas da Violência de 2025. E nas mesmas 24 horas, 13 são vítimas de algum tipo de violência no país, segundo a Rede de Observatórios de Segurança.
SERVIÇO
As mulheres que estejam enfrentando situação de violência podem procurar ajuda pelos canais de apoio: Patrulha Maria da Penha: (19) 99794-8864; Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba: 153 (plantão 24h); Delegacia da Mulher: (19) 3433-7022 (plantão 24h); Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM): (19) 3374-7499 ou Central de Atendimento à Mulher: 180 (24h).