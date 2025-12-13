A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba, recebeu neste ano (até novembro), 1.157 medidas protetivas do Judiciário local. Em 2024, foram 887 medidas protetivas. Ou seja, sem contar o mês de dezembro, já houve um aumento significativo de quase 300 medidas protetivas em nossa cidade.

As equipes da Patrulha Maria da Penha e demais viaturas da GC efetuaram 79 flagrantes da Lei Maria da Penha, sendo 33 por violência doméstica e 46 por descumprimento de medida protetiva até novembro (número superior ao total de 60 prisões registradas em 2024). Além disso, foram realizadas 10.057 mil rondas preventivas e visitas de acompanhamento a mulheres com medidas protetivas.

Segundo a prefeitura, a atuação da GC é integrada com uma rede de apoio às mulheres, sendo a Delegacia de Defesa da Mulher, Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) - para abrigo e apoio psicossocial/sociojurídico, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), rede Escolar (Municipal e Estadual), Conselho Municipal da Mulher, Secretaria Municipal de Saúde (UPAs, UBS e PSF), Conselho Tutelar e Procuradoria da Mulher.