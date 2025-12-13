A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) definiu o calendário do ano letivo de 2026. No próximo ano, as aulas na rede estadual terão início no dia 2 de fevereiro. O término está previsto para 18 de dezembro. Oficialmente, o último dia letivo foi nesta sexta-feira (12) e as férias escolares começam na próxima segunda-feira (15).
De acordo com a Seduc, o encerramento do primeiro semestre será em 6 de julho. Já as férias do meio do ano dos estudantes estão agendadas para o período entre 7 e 23 de julho. A partir de 24 de julho, os alunos voltam às aulas para o segundo semestre.
Todas as unidades escolares devem garantir, no mínimo, os 200 dias letivos previstos na LDB (Lei de Diretrizes e Bases). Se o calendário for alterado por qualquer motivo, as atividades suspensas podem ser realizadas em dias alternativos, como sábado, durante o recesso escolar ou nas férias. Nesses casos, a decisão deve ser discutida pelo conselho escolar e homologada pela direção e diretoria de ensino. Cada unidade de ensino tem autonomia para definir a melhor data de reposição.
MATRÍCULAS
Alunos que hoje estudam em escolas particulares e em outros estados ou querem retornar às salas de aula devem ficar atentos ao período de matrículas. A partir de 5 de janeiro, os interessados devem procurar uma das 5.000 escolas estaduais ou nas unidades do Poupatempo.
Outra opção é o pré-cadastro online na SED (Secretaria Escolar Digital) https://sed.educacao.sp.gov.br/ em “Inscrição para rede pública” na home. É preciso preencher o formulário com nome completo e e-mail. Na sequência, o sistema dará prosseguimento à pré-inscrição na unidade mais próxima do endereço indicado. Quem já está na rede paulista em 2025 tem a vaga garantida e renovada automaticamente para o próximo ano.
MERENDA
Durante as férias escolares deste ano, algumas escolas estaduais de São Paulo vão abrir as portas para oferecer almoço aos estudantes durante as férias escolares. As refeições serão oferecidas entre os dias 5 e 30 de janeiro.
Porém, o prazo para responsáveis registrar o interesse na alimentação terminou na última sexta-feira (12). Durante o mês de janeiro, os estudantes poderão frequentar as unidades de ensino entre as 11h e 13h30, horário marcado para o almoço.
Veja a organização da Seduc-SP por bimestre do ano letivo de 2026:
Etapa Data
Período de matrículas A partir de 5 de janeiro
Início das aulas 2 de fevereiro
Fim do 2º bimestre 6 de julho
Férias do meio do ano 7 a 23 de julho
Retorno às aulas 24 de julho
Fim do ano letivo 18 de dezembro
Matrículas novos estudantes a partir de 5 de janeiro