A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) definiu o calendário do ano letivo de 2026. No próximo ano, as aulas na rede estadual terão início no dia 2 de fevereiro. O término está previsto para 18 de dezembro. Oficialmente, o último dia letivo foi nesta sexta-feira (12) e as férias escolares começam na próxima segunda-feira (15).

De acordo com a Seduc, o encerramento do primeiro semestre será em 6 de julho. Já as férias do meio do ano dos estudantes estão agendadas para o período entre 7 e 23 de julho. A partir de 24 de julho, os alunos voltam às aulas para o segundo semestre.

Todas as unidades escolares devem garantir, no mínimo, os 200 dias letivos previstos na LDB (Lei de Diretrizes e Bases). Se o calendário for alterado por qualquer motivo, as atividades suspensas podem ser realizadas em dias alternativos, como sábado, durante o recesso escolar ou nas férias. Nesses casos, a decisão deve ser discutida pelo conselho escolar e homologada pela direção e diretoria de ensino. Cada unidade de ensino tem autonomia para definir a melhor data de reposição.