Menina: Antonella Siqueira do Nascimento
Faleceu ontem, nesta cidade, filha do Sr. Wesley Nascimento de Deus e da Sra. Camila Mores Martins de Siqueira. Deixa irmã, avós, demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcello Martins de Andrade
Faleceu dia 08/12/2025, na cidade de Jijoca de Jericoacoara/CE, contava 52 anos, filho do Sr. Atilio Martins de Andrade e da Sra. Jorgina Maria do Espirito Santo Andrade, falecida, era casado com a Sra. Tatiana Cristina Almeida Farias de Andrade; deixa os filhos: Matheus Martins de Andrade, casado com a Sra. Maria Erlania da Silva e Thiago Martins de Andrade. Deixa a neta: Agatha Silva de Andrade, irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria dos Anjos Fedrizi Garcia
Faleceu dia 11/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era casada com o Sr. Sebastião Garcia. Era filha do Sr. Francisco Orides Fedrizi, falecido e da Sra. Mercedes Cuevas Fedrizi. Deixa os filhos: Roselis Cristiane Garcia casada com André Luiz Nogueira; Rafael Cristiano Garcia casado com Cicera Lima Garcia; Rogério Aparecido Garcia casado com Franciele Fernanda Cardoso Garcia. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Diva Fornazaro Garcia
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Antonio Fornazaro e da Sra. Adelia Sabogin, era viúva do Sr. Jaime Antonio Garcia; deixa os filhos: Carla Cristian Garcia; Cassia Andrea Garcia, casada com o Sr. Julio Cesar Teles Alicrin e Cassio Adiel Garcia. Deixa netas, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Otávio de Lima Gomes
Faleceu dia 10/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Adelaide Benedito da Silva Gomes. Era filho do Sr. Sebastião Pereira Gomes e da Sra. Almerita de Lima Jesus, falecidos. Deixa as filhas: Claudia Gomes Marinho de Azevedo casada com Ricardo Luiz Marinho de Azevedo, Carla Pereira Gomes, e, Silvia Pereira Gomes Andrade casada com Fernando Daniel Mota de Andrade. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição sala - A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosangela Mariano Prezzotto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Mariano e da Sra. Eva do Prado Mariano, era casada com o Sr. Marcos Antonio Prezzotto; deixa os filhos: Any Caroline Mariano Prezzotto, casada com Tathyane Galucci; Marcos Antonio Prezzotto Filho; Luis Henrique Prezzotto,casado com Bruna Garcia e Ana Paula Prezzotto, casada com Luiz Henrique de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Sr. Sebastião Antão Lopes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Francisco Mizael e da Sra. Conceição Rosa dos Reis, era viúvo da Sra. Maria Duarte Lopes; deixa os filhos: Juliana Duarte Lopes; Edson Duarte Lopes, casado com a Sra. Daiana Rodrigues do Carmo Lopes; Marcos Duarte Lopes, casado com a Sra. Ingrid Raiane de Araujo Bueno Lopes e Meire Cristina Lopes de Goes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Theresinha de Almeida Prado
Faleceu dia 10/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade e era viúva do Sr. Osmar Ferraz de Almeida Prado. Era filha do Sr. Manoel Rodrigues Lourenço e da Sra. Maria Elisa Bandeira, falecidos. Deixa os filhos: Ana Teresa de Almeida Prado; Osmar de Almeida Prado; Vera Lucia de Almeida Prado; Maria Elisa Correa da Cunha; Maria Fernanda de Almeida Prado; Sofia de Almeida Prado. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 11/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, das 10:00hs até as 17:00hs. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vera Lucia Bortoloto
Faleceu dia 10/12/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 63 anos de idade e filha do Sr. Antonio Bortoloto e da Sra. Alzira Motta Bortolotto, falecidos. Deixa os filhos Edemilson Rodrigo Bortoloto casado com Gisele Cristin Anselmo, e Cláudia Franciele Bortoloto de Miranda. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/12/2025 as 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.