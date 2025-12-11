Menina: Antonella Siqueira do Nascimento

Faleceu ontem, nesta cidade, filha do Sr. Wesley Nascimento de Deus e da Sra. Camila Mores Martins de Siqueira. Deixa irmã, avós, demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Marcello Martins de Andrade

Faleceu dia 08/12/2025, na cidade de Jijoca de Jericoacoara/CE, contava 52 anos, filho do Sr. Atilio Martins de Andrade e da Sra. Jorgina Maria do Espirito Santo Andrade, falecida, era casado com a Sra. Tatiana Cristina Almeida Farias de Andrade; deixa os filhos: Matheus Martins de Andrade, casado com a Sra. Maria Erlania da Silva e Thiago Martins de Andrade. Deixa a neta: Agatha Silva de Andrade, irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria dos Anjos Fedrizi Garcia

Faleceu dia 11/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era casada com o Sr. Sebastião Garcia. Era filha do Sr. Francisco Orides Fedrizi, falecido e da Sra. Mercedes Cuevas Fedrizi. Deixa os filhos: Roselis Cristiane Garcia casada com André Luiz Nogueira; Rafael Cristiano Garcia casado com Cicera Lima Garcia; Rogério Aparecido Garcia casado com Franciele Fernanda Cardoso Garcia. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.