A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) encaminhou uma carta institucional ao prefeito Hélio Zanatta e a todos os vereadores solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei Complementar nº 22/2025, que prevê a atualização da Planta Genérica de Valores — base utilizada para o cálculo do IPTU no município. A entidade demonstra preocupação com o encaminhamento da proposta à Câmara de Vereadores e defende que a análise seja postergada para 2026, com possível aplicação somente em 2027.

Nesta sexta-feira (12) acontece audiência pública na Câmara Municipal para tratar do assunto. O encontro promete polêmica.

O posicionamento foi construído após reunião realizada no dia 9 de dezembro com empresários de diversos setores. Segundo a Acipi, a postergação da votação é necessária para permitir um estudo técnico mais amplo e detalhado, além de possibilitar que todos os impactos sejam esclarecidos previamente, especialmente para famílias de menor renda e para o planejamento das empresas já estruturado para 2026.