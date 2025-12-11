13 de dezembro de 2025
CÂMARA DOS DEPUTADOS

VEJA quem disse “não” ao projeto contra devedores bilionários

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputado Flávio Nogueira do PT de Alagoas foi um dos que votaram contra a proposta.
Deputado Flávio Nogueira do PT de Alagoas foi um dos que votaram contra a proposta.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (09), com 436 votos favoráveis, o projeto que cria regras mais rígidas para enquadrar e punir o chamado devedor contumaz — empresas que acumulam dívidas de forma planejada para obter vantagem competitiva. Mesmo com placar quase unânime, apenas dois deputados registraram voto contrário e, após o resultado, afirmaram que o posicionamento foi um equívoco.

Os parlamentares Flávio Nogueira (PT-PI) e Marx Beltrão (PP-AL) justificaram que houve confusão no momento da votação. Outros 74 deputados não participaram da deliberação.

Quem são os deputados que votaram contra?

Flávio Nogueira, médico e deputado federal pelo Piauí, afirmou que seu voto destoou da orientação do próprio partido. Aos 72 anos, o parlamentar tem experiência em áreas como Saúde, Segurança Pública e Relações Exteriores e está no segundo mandato consecutivo pelo PT. Ele relatou que, devido ao clima tenso da sessão — marcada por um episódio envolvendo Glauber Braga —, acreditou ter votado a favor da proposta.

Já Marx Beltrão, ex-ministro do Turismo e atualmente no terceiro mandato na Câmara, explicou que se confundiu ao registrar o voto no Infoleg, ferramenta usada pelos deputados. Quando percebeu, o sistema já havia encerrado a votação.

O que muda com o novo projeto?

O texto aprovado cria critérios objetivos para identificar empresas que adotam a inadimplência como modelo de negócio. Entre os parâmetros federais, entram na lista aquelas que:

  • acumulam dívidas superiores a R$ 15 milhões,
  • possuem débitos que ultrapassam 100% do patrimônio conhecido,
  • e apresentam reincidência injustificada na falta de pagamento de tributos.
  • Uma vez classificadas como devedoras contumazes, essas empresas poderão ser submetidas a medidas como:
  • impedimento de receber benefícios fiscais,
  • proibição de participar de licitações públicas,
  • restrições para pedir recuperação judicial,
  • possibilidade de ter o CNPJ declarado inapto.

O projeto também prevê abertura de processos específicos para cobrança tributária no âmbito federal. Segundo dados citados pelo relator do Senado, Efraim Filho (União-PB), cerca de 1,2 mil CNPJs se enquadram nesses critérios, somando R$ 200 bilhões em dívidas acumuladas na última década.

Benefícios para bons pagadores

Além de endurecer as punições para maus contribuintes, a proposta também cria uma categoria oficial de bons pagadores, oferecendo vantagens como:

  • atendimento simplificado pela Receita Federal,
  • flexibilização de exigências de garantias,
  • prioridade na regularização fiscal,
  • e execução de garantias apenas após decisão final da Justiça.

Para o relator na Câmara, Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), a medida corrige um cenário de “concorrência desleal”, no qual empresas que não pagam impostos conseguem reduzir artificialmente seus custos e prejudicam quem cumpre as obrigações tributárias. Aprovado pelos deputados, o texto segue agora para sanção presidencial.

