Os parlamentares Flávio Nogueira (PT-PI) e Marx Beltrão (PP-AL) justificaram que houve confusão no momento da votação. Outros 74 deputados não participaram da deliberação.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (09), com 436 votos favoráveis, o projeto que cria regras mais rígidas para enquadrar e punir o chamado devedor contumaz — empresas que acumulam dívidas de forma planejada para obter vantagem competitiva. Mesmo com placar quase unânime, apenas dois deputados registraram voto contrário e, após o resultado, afirmaram que o posicionamento foi um equívoco.

Flávio Nogueira, médico e deputado federal pelo Piauí, afirmou que seu voto destoou da orientação do próprio partido. Aos 72 anos, o parlamentar tem experiência em áreas como Saúde, Segurança Pública e Relações Exteriores e está no segundo mandato consecutivo pelo PT. Ele relatou que, devido ao clima tenso da sessão — marcada por um episódio envolvendo Glauber Braga —, acreditou ter votado a favor da proposta.

Já Marx Beltrão, ex-ministro do Turismo e atualmente no terceiro mandato na Câmara, explicou que se confundiu ao registrar o voto no Infoleg, ferramenta usada pelos deputados. Quando percebeu, o sistema já havia encerrado a votação.

O que muda com o novo projeto?

O texto aprovado cria critérios objetivos para identificar empresas que adotam a inadimplência como modelo de negócio. Entre os parâmetros federais, entram na lista aquelas que: