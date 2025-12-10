Sra. Alice Esther Detoni
Faleceu dia 07/12/2025, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Isaltino Luiz Detoni e da Sra. Elvira Antonio Detoni. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 07/12/2025, tendo saído o féretro às 16:00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Angelina Bellato Casarini
Faleceu dia 06/12/2025 na cidade de Botucatu, aos 97 anos de idade e era viúva do Sr. Antenor Casarini. Era filha do Sr. Luiz Bellato e da Sra. Elvira Brondine, falecidos. Deixa os filhos: Antenor Vladinei Casarim casado com Maria Regina Franco Casarim; Sidnei Casarini, falecido foi casado com Maria Helena de Moraes Casarini. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e familiares. O seu corpo foi transladado em auto funebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 07/12/2025 as 14:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 08, seguindo para a referida necropole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos miliares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Antonia Dileta Beissman Fornazari
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Daniel Beissman e da Sra. Marta Borges Beissman, era casada com o Sr. Odair Fornazari; deixa os filhos: Elaine Aparecida Fornazari, falecida; Miriam Aparecida Fornazari; Rodrigo Fornazari e Leticia Aparecida Fornazari. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 13h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio de Almeida Mendes
Faleceu dia 05/12/2025, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Armando de Almeida Mendes e da Sra. Silvia de Jesus Mendes, era casado com a Sra. Olga de Almeida Mendes; deixa os filhos: Silvia Mendes Budicin e Roberto de Almeida Mendes. Deixa demais familiares e amigos. O Velório foi realizado dia 07/12/2025, das 10h00 às 11h00 no Memorial São Pedro, na cidade de São Pedro/SP, sala "02", sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonino Scarpari Mendes (Toninho Germano Estacionamento Bom Jesus)
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Benedicto Mendes Martins e da Sra. Leonela Scarpari Mendes, era casado com a Sra. Diva Maria Mendes; deixa os filhos: Marcos Mendes, casado com a Sra. Thalita Mendes; Marcio Mendes, casado com a Sra. Priscila Brigide e Maira Mendes Vieira, casada com o Sr. Marcio Vieira. Deixa os netos: Waleskc, Germaninho, Lucas, Sofia e Mali, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Carlos de Amaral Basilio
Faleceu dia 09/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Ionice Pereira da Silva. Era filho do Sr. Marcelino Joaquim Basilio e da Sra. Rosalva Ferreira de Amaral, falecidos. Deixa os filhos: Maria Celeste Souza Basilio casada com Diego da Silva Moura, Sergio Souza Basilio. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Celia Aparecida de Oliveira Franco
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 58 anos, filha do Sr. Miguel de Oliveira Franco, falecido e da Sra. Dirce dos Santos Franco; deixa o filho: Fabricio Oliveira Bernardes, e o neto: Arthur Valentim de Oliveira Bernardes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Parque São Pedro, na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Clodoaldo de Almeida Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 47 anos, filho do Sr. Severino Paulino da Silva e da Sra. Maria Elisabete de Almeida Silva, falecida, era casado com a Sra. Juliana Pereira da Silva; deixa os filhos: Jefferson Gustavo Duarte Silva; Ezequiel Nicolas de Almeida Silva; Mariah Eduarda Almeida Silva e Lorena Almeida Silva. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Daniel Balian Kulaif
Faleceu dia 09/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 29 anos de idade. Era filho do Sr. Francisco José Kulaif e da Sra. Arbek Antwan Dakran. Deixa os irmãos: Nazaré, Antonio e Lucas. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 09/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, das 10:00hs até as 15:45hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Sra. Geni Maria de Jesus
Faleceu dia 07/12/2025, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Berto de Aguiar e da Sra. Benedita Patrocinio de Jesus. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gilberto Buchio
Faleceu dia 07/12/2025, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Virgilio Buchio e da Sra. Angelina de Gaspari, era casado com a Sra. Maria Conceição Polizel Buchio; deixa as filhas: Rosangela Aparecida Polizel Buchio, casada com o Sr. Celso Pedroso de Moraes e Marisa Stela Polizel Buchio Ratti, casada com o Sr. Alexandre Vilanova Ratti. Deixa os netos: Lucas e Luciana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Isabel Martins Lopes Machuca
Faleceu dia 06/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Machuca Filho. Era filha do Sr. Cezario Martins Sabio e da Sra. Izabel Lopes, falecidos. Deixa os filhos: Maria Helena Machuca Fernandes casada com Edemir Antonio Fernandes, Catarina Izabel Machuca Previatti, Cezario Milton Machuca Martins casado com Juvenilda Canuto das Merces, José Orivaldo Machuca Martins casado com Elaine S. Machuca. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/12/2025 às 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Aparecido Soares
Faleceu dia 07/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Izolina Pinho Soares. Era filho do Sr. Argemiro Soares e da Sra. Ana Rosa falecidos. Deixa os filhos: Daiane Aparecida Soares, Dariane Cristina Soares casada com Jose Alexandre Filho, Valdeci Aparecido Soares casado com Tereza Gomes Soares, Valdinei Aparecido Soares casado com Adriana de Oliveira Soares, Paulo Rogerio Soares casado com Ana Paula da Silva Soares, Valdelice Aparecida Soares Franco casada com Luiz Carlos Franco. Deixa netos e bisnetos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/12/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, seguindo para a referida necropole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Leonilda Pavinatto Folegotto
Faleceu dia 06/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Folegotto. Era filha do Sr. Ricardo Pavinatto e da Sra. Maria Rodrigues Pavinatto, falecidos. Deixa as filhas: Eliandra Cristina Folegotto Fuzatto casada com Marco Antonio Fuzatto, Maria Angelina Folegotto Romero casada com Wagner Romero. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/12/2025 às 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05 , seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Menina: Lorena Ribeiro Barbosa
Faleceu dia 07/12/2025, nesta cidade, contava 01 ano, filha do Sr. Matheus Batista Barbosa e da Sra. Rebeca dos Reis Ribeiro. Deixa os irmãos: Yuri, Lavinia, Lis e os avós Valdecir Barbosa, Rita de Cassia Batista Barbosa, Wagner de Jesus Ribeiro, Eliane dos Reis Ribeiro. Deixa também tios, tias, primos, demais familiares e amigos. O Velório teve início anteontem, das 15h00 às 18h30 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, dando continuidade ontem no mesmo local das 07h30 às 08h30 e na sequência o féretro foi transladado para o Sepultamento às 09h30 para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lourdes Siedler Faria
Faleceu dia 08/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Sebastião Campos Faria Netto. Era filha do Sr. Jorge Siedler e da Sra. Izabel Moreno, falecidos. Deixa a filha: Maria Teresa Campos Faria Silva casada com Jose Osmar Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 08/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, das 10:30hs até as 13:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Carlos Bertaia
Faleceu dia 07/12/2025, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Alfredo Bertaia e da Sra. Eugenia Marchetti Bertaia. Deixa irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcio Jose Teixeira
Faleceu dia 07/12/2025 na cidade de Charqueada, aos 50 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Teodoro dos Santos. Era filho da Sra. Diva Sinezio Teixeira. Deixa os filhos: Ana Karolina Teodoro Teixeira, Ana Luiza Teodoro Teixeira, João Vitor Teodoro Teixeira e Vivian Rocha Teixeira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/12/2025 às 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Julia Romanini Da Silva
Faleceu dia 06/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. José da Silva. Era filha do Sr. Luiz Romanini e da Sra. Maria Arthuso Romanini, falecidos. Deixa as filhas: Daniele Aparecida da Silva Pagnan casada com José Silvestre Pagnan; Juliana Silva Provenzano casada com Carlos Alberto Provenzano. Deixa 02 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/12/2025 às 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Helena Lubian Agostinho
Faleceu dia 06/12/2025, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. José Lubian e da Sra. Maria Apparecida Mestre Lubian, era casada com o Sr. Luiz Carlos Agostinho; deixa os filhos: Carlos Rodrigo Agostinho, casado com a Sra. Erica Cristina Camolesi Agostinho e André Luis Agostinho, casado com a Sra. Carolina Zambon. Deixa os netos: Laura e Giovani, demais familiares e amigos. Seu sepultamento, foi realizado 07/12/2025 tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Estela Schiavuzzo Franco
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Antonio Schiavuzzo e da Sra. Francisca Silva Schiavuzzo, era viúva do Sr. Ariovaldo Franco; deixa os filhos: Luciane Cristina Franco, casada com o Sr. Edson Ramalho dos Santos; Katia Cilene Franco e Claudio Antonio Franco. Deixa a neta Daiane, a bisneta Helena, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Theresinha Cella Perozzi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Ermeti Cella e da Sra. Maria José do Amaral Cella, era viúva do Sr. Martinho Perozzi: deixa as filhas: Maria Elizabete Perozzi Sacchi, viúva do Sr. Sergio Sacchi; Silvia Regina Perozzi Tedesco, casada com o Sr. Nilton Miguel Tedesco e Maria Clara Perozzi. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Elide Bortoleto Fernandes
Faleceu dia 07/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Wilson Fernandes. Era filha do Sr. Frederico Bortoleto e da Sra. Joana Packer, falecidos. Deixa as filhas: Sueli Fernandes Mendes viúva de Antonio Mendes de Moraes; Selma Iacovantuoni casada com Adilson Luiz Iacovantuoni; Sandra Fernandes Rodrigues casada com Alexandre Rodrigues. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/12/2025 às 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Advogado: Dr. Marcilio Maistro
Faleceu dia 06/12/2025, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Ernesto Maistro e da Sra. Anna Maria Bombach, era viúvo da Sra. Aurora Correa Lucas Maistro; deixa os filhos: Marcio Cesar Correa Maistro; Liliane Correa Maistro; Marcelo Correa Maistro e Marcos Roberto Correa Maistro. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 07/12/2025, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Marlon Cassemiro da Silva
Faleceu dia 07/12/2025, nesta cidade, contava 43 anos, filho do Sr. José Severino da Silva e da Sra. Delita Maria da Conceição. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mauricio Ferreira dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr. João Ferreira dos Santos, falecido e da Sra. Cicera Maria de Lourdes Santos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Miguel Tomaz da Silva
Faleceu dia 09/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era casado com a Sra. Fatima Eleni da Silva. Era filho do Sr. Eleuterio Tomaz da Silva e da Sra. Silvina Maria da Conceição, falecidos. Deixa o filho: Nicholas Tomaz da Silva, enteados, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/12/2025 às 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Natal Geraldo Tonucci
Faleceu dia 08/12/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 93 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Rodrigues Tonucci. Era filho do Sr. Santo Tonucci e da Sra. Antonia Montoani, falecidos. Deixa as filhas: Aparecida Bernadete Rodrigues Tonucci (falecida) e Daniela Heloisa Tonucci casada com Antonio Aparecido Furlam. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/12/2025 às 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras - sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Neusa Aparecida Pucci Pereira
Faleceu dia 07/12/2025, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Angelo Custódio Pucci e da Sra. Irene Muniz Pucci, era viúva do Sr. Luiz Carlos Pereira; deixa os filhos: Pamela Fernanda Pereira, casada com o Sr. Bruno Henrique da Silva; Pablo Rodrigo Pereira, casado com a Sra. Weslaine de Souza e Luiz Carlos Pereira, casado com a Sra. Kalise D'Aloisio Pereira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemiterio Municipal da cidade de Itirapina/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sra. Norma Batista de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha do Sr. Benedito Batista de Oliveira, falecido e da Sra. Guilnar Amelia de Oliveira, era casada com o Sr. Jose Dimas Angelis; deixa o filho Gabriel Oliveira Angelis, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ondina Hermenegildo de Souza
Faleceu dia 06/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casada com o Sr. Joaquim José do Amaral Filho. Era filha do Sr. Ovidio Hermenegildo de Souza e da Sra. Francisca Maria de Jesus, falecidos. Deixa as filhas: Patricia Souza do Amaral casada com Vitor Barbosa; Sandra Souza do Amaral; Eliana Souza do Amaral. Deixa os netos: Heitor; Gabriel; Leticia e Henrique, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/12/2025 às 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Sonia Maria de Moraes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Lazaro Jorge de Moraes e da Sra. Lurdes Tartari de Moraes; deixa os filhos: Fernanda de Moraes Nunes e Alexandre de Moraes Nunes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valdir Ambrosano
Faleceu dia 07/12/2025, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Erothides Ambrosano e da Sra. Therezinha de Jesus de Oliveira Ambrosano, era casado com a Sra. Ivani Ribeiro Ambrosano; deixa os filhos: Luis Erothides Ambrosano e Maria Claudia Ambrosano. Deixa o neto Leonardo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 07/12/2025, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valdomiro da Costa
Faleceu dia 09/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Frasseto da Costa. Era filho do Sr. Adão da Costa e da Sra. Irene Joana Giubbina, falecidos. Deixa o filho: Wladimir da Costa casado com Luciane Maria do Carmo Motta Costa. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição sala B, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Vera Maria Melges Cardinalli Choairy
Faleceu dia 06/12/2025, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Luiz Cardinalli e da Sra. Alcina Paula Melges Cardinalli, era viúva do Sr. Issam Chafic Choairy; deixa os filhos: Ana Cristina Cardinalli Choairy, casada com o Sr. Marcelo Maki; Roberto Choairy e Chafic Choairy, casado com a Sra. Adelene Carvalho Choairy. Deixa os netos: Isabel, Pedro, Layla e Luiz, demais familiares e amigos. O velório ocorreu dia 06/12/2025 das 15h00 às 16h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.