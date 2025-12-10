Sra. Alice Esther Detoni

Faleceu dia 07/12/2025, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Isaltino Luiz Detoni e da Sra. Elvira Antonio Detoni. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 07/12/2025, tendo saído o féretro às 16:00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Angelina Bellato Casarini

Faleceu dia 06/12/2025 na cidade de Botucatu, aos 97 anos de idade e era viúva do Sr. Antenor Casarini. Era filha do Sr. Luiz Bellato e da Sra. Elvira Brondine, falecidos. Deixa os filhos: Antenor Vladinei Casarim casado com Maria Regina Franco Casarim; Sidnei Casarini, falecido foi casado com Maria Helena de Moraes Casarini. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e familiares. O seu corpo foi transladado em auto funebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 07/12/2025 as 14:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 08, seguindo para a referida necropole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos miliares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Antonia Dileta Beissman Fornazari

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Daniel Beissman e da Sra. Marta Borges Beissman, era casada com o Sr. Odair Fornazari; deixa os filhos: Elaine Aparecida Fornazari, falecida; Miriam Aparecida Fornazari; Rodrigo Fornazari e Leticia Aparecida Fornazari. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 13h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.