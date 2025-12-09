O processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vai mudar para milhões de brasileiros. O governo lançou, nesta terça-feira (09), uma versão ampliada da Carteira Digital de Trânsito (CDT), que passa a concentrar as novas regras do programa CNH do Brasil. O anúncio foi feito durante cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Com a atualização, o curso teórico passa a ser oferecido online e gratuitamente pelo próprio Ministério dos Transportes. Todo o conteúdo estará disponível na plataforma, permitindo que o candidato estude de onde quiser — mas quem preferir pode continuar fazendo as aulas de forma presencial em autoescolas ou instituições autorizadas.