Um sistema atmosférico de grande impacto está previsto para se desenvolver entre domingo (7) e segunda-feira (8), com potencial para provocar condições severas de tempo em diversas regiões do Brasil.

A formação de um ciclone extratropical profundo deve ocorrer sobre o Rio Grande do Sul, com influência possível também em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.

De acordo com o meteorologista Luiz Fernando Nachtigall, da MetSul, o fenômeno não se trata de um evento comum.