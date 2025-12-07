A empresária piracicabana Lia Morais, com 35 anos de atuação na educação e forte presença no setor de eventos, é o destaque da seção Persona de hoje.
Referência em empreendedorismo e mantenedora do Colégio Metropolitano, ela tem um lema de vida: acreditar que educação é o maior agente transformador da sociedade.
Veja os destaques deste bate-papo que ela teve com a jornalista e colunista social do JP, Luciana Paula
1. Lia, sua trajetória no empreendedorismo começou na educação há 35 anos. O que a motivou a seguir esse caminho e qual foi o maior aprendizado até hoje como mantenedora do Colégio Metropolitano?
Sempre acreditei que a educação é o maior agente transformador da sociedade. Quando comecei, meu sonho era oferecer uma escola que unisse ensino de qualidade, acolhimento e valores humanos. O maior aprendizado, nesses 35 anos, é que formar pessoas vai muito além do conteúdo: é cuidar de corações, inspirar sonhos e acreditar no potencial de cada aluno e colaborador.
2. Além da educação, você construiu uma forte presença no setor de eventos e festas. De onde vem essa paixão por transformar sonhos em experiências inesquecíveis?
Sempre fui movida por emoções. Criar ambientes encantadores, ver o brilho nos olhos de uma criança ou a alegria de uma família celebrando um momento especial é algo que me alimenta. O setor de festas me permite expressar criatividade, cuidado e amor pelos detalhes — é transformar sonhos em realidade, o que me realiza profundamente.
3. Você esteve à frente de cinco empresas, conciliando universos diferentes como educação, eventos e mercado infantil. Como consegue equilibrar tantos negócios sem perder a essência em cada um deles?
O segredo é ter propósito em tudo o que faço. Cada empresa tem sua identidade, mas todas compartilham o mesmo valor: o encantamento pelas pessoas. Tenho equipes incríveis, líderes comprometidos e acredito muito na gestão com empatia. Planejamento, fé e amor pelo que se faz são o tripé que sustenta tudo.
4. Durante a pandemia, você enfrentou ao mesmo tempo a crise nos negócios e um diagnóstico de câncer. Como foi lidar com esse duplo desafio e o que a manteve firme nesse período tão delicado?
Foi o período mais difícil da minha vida. Enfrentar a incerteza dos negócios e, ao mesmo tempo, uma batalha pela saúde exigiu força, resiliência e fé. Houve dias de medo, mas também de gratidão por estar viva. O apoio da minha família, dos meus colaboradores e a confiança em Deus foram essenciais. Hoje, olho para trás e vejo que saí mais forte e com uma nova visão sobre a vida.
5. Em sua visão, qual é o papel da fé e do apoio familiar na sua jornada pessoal e profissional?
São fundamentais. Minha fé em Deus é o alicerce de tudo — é ela que me guia nas decisões e me dá serenidade nas adversidades. A família é o meu porto seguro, onde encontro amor, apoio e motivação para seguir. Sem eles, nada faria sentido.
6. O Colégio Metropolitano é referência em Piracicaba e você é embaixadora da Santillana Educação. Como enxerga o futuro da educação diante das novas tecnologias e metodologias?
Vivemos um momento de transformação. A tecnologia é uma aliada poderosa, mas jamais substituirá o olhar humano. O futuro da educação está no equilíbrio entre inovação e sensibilidade. No Colégio Metropolitano, buscamos formar cidadãos críticos, criativos e preparados para o mundo, mas, acima de tudo, pessoas com valores e empatia.
7. No setor de eventos — com o Espaço M.Terranee, Vamos Brincar 1 e 2, Kids and Teens, Ludic e Terraço, Brinkaki Festas e Maritaka Decorações — quais tendências e inovações você acredita que vão marcar os próximos anos?
Acredito que o futuro está na personalização e na experiência. As pessoas buscam eventos que contem histórias, que tenham alma. No meu grupo, priorizamos o atendimento humano, a criatividade e a sustentabilidade. Cada festa deve ser única, com detalhes que traduzam a emoção de quem celebra.
8. Você costuma dizer que empreender não é apenas sobre negócios, mas sobre transformar vidas. Como coloca esse propósito em prática no dia a dia?
Para mim, empreender é gerar impacto positivo. Seja na escola, nas empresas de eventos ou na loja, procuro inspirar pessoas, abrir oportunidades e reconhecer talentos. Transformar vidas acontece quando acreditamos no outro e oferecemos condições para que ele cresça — e é isso que busco fazer todos os dias.
9. Após tantos desafios superados, quais são os próximos passos? Há novos projetos que você pode compartilhar conosco?
Sim! Tenho projetos lindos em andamento. No setor educacional, o Colégio Metropolitano continua expandindo com novas parcerias e metodologias inovadoras. No segmento de festas, estamos preparando novidades. E, na Grife dos Personagens Store — licenciada Disney em Piracicaba — estamos finalizando um espaço ainda mais mágico, além de avançar com a comercialização de quiosques licenciados para shoppings. Continuo sonhando alto, sempre com o mesmo entusiasmo de quem está começando.
10. Para encerrar, que conselho você daria às mulheres empreendedoras de Piracicaba e região que desejam transformar suas ideias em realidade, mas ainda enfrentam medos e barreiras?
Acreditem em si mesmas. O medo faz parte, mas não pode ser maior que o sonho. Ser mulher empreendedora é desafiador, mas também uma grande bênção. Tenham fé, estudem, busquem parcerias e nunca desistam. Quando colocamos amor no que fazemos, o universo conspira a favor.