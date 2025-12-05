Uma das vantagens mais buscadas é a isenção do IPTU, disponível em diversos municípios brasileiros. As regras mudam conforme a cidade, mas geralmente exigem que o imóvel seja de uso próprio, que o idoso seja proprietário e que comprove renda dentro do limite estipulado pela prefeitura. A solicitação deve ser feita diretamente no órgão municipal, com apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência.

Pessoas com 60 anos ou mais podem garantir uma redução considerável nos gastos mensais graças a políticas públicas que oferecem isenções e descontos em serviços básicos. O conjunto de benefícios envolve desde tributos municipais até tarifas de consumo, trazendo mais previsibilidade financeira e ajudando muitos idosos a manter o orçamento sob controle.

Outro ponto importante é a possibilidade de não pagar Imposto de Renda, benefício garantido a quem tem 65 anos ou mais e se enquadra na faixa de isenção definida pela Receita Federal. Mesmo com a dispensa do pagamento, em algumas situações o idoso ainda precisa enviar a declaração para manter a regularidade fiscal. Entender as regras evita problemas futuros e assegura o benefício corretamente.

Também merece atenção a Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos expressivos na conta de luz. O benefício vale para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico ou para idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para manter o direito, é fundamental manter o cadastro atualizado e verificar periodicamente se os dados estão corretos.

Esses três mecanismos — IPTU, Imposto de Renda e Tarifa Social — somados, podem representar uma economia significativa ao longo do ano. Saber como solicitar cada um deles é o passo decisivo para garantir mais tranquilidade financeira e qualidade de vida.