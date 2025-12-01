Destinada a jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único, a ID Jovem permite que estudantes e trabalhadores de baixa renda tenham acesso ampliado a atividades culturais, esportivas e educacionais. Com o cartão digital, é possível garantir:

A digitalização de documentos sociais tem transformado a forma como idosos e jovens acessam benefícios garantidos por lei. Entre as ferramentas mais importantes estão a Carteira do Idoso e a Identidade Jovem (ID Jovem), criadas para facilitar o exercício da cidadania e promover mobilidade, cultura e inclusão em todo o país — tudo de maneira online e gratuita.

A emissão é totalmente online, tanto pelo aplicativo quanto pelo site oficial do programa. Basta inserir os dados do CadÚnico e gerar o cartão, que pode ser apresentado diretamente no celular. A renovação segue o mesmo processo, sem necessidade de atendimento presencial.

Carteira do Idoso: mobilidade garantida para quem mais precisa

Voltada para pessoas com 60 anos ou mais e renda individual de até dois salários mínimos, a Carteira do Idoso é um documento essencial para garantir o acesso a direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa. Entre as principais vantagens estão:

Gratuidade em viagens interestaduais;

Descontos de no mínimo 50% quando as vagas gratuitas estiverem esgotadas;

Utilização do documento digital em alguns municípios para gratuidade no transporte urbano;

Facilitação no acesso a serviços públicos voltados ao público idoso.

A emissão ocorre pela plataforma do Ministério da Cidadania, desde que o idoso esteja inscrito no CadÚnico. O processo é rápido: após o acesso ao sistema, o documento pode ser gerado e impresso ou salvo no celular.

Como emitir os dois documentos pela internet