A digitalização de documentos sociais tem transformado a forma como idosos e jovens acessam benefícios garantidos por lei. Entre as ferramentas mais importantes estão a Carteira do Idoso e a Identidade Jovem (ID Jovem), criadas para facilitar o exercício da cidadania e promover mobilidade, cultura e inclusão em todo o país — tudo de maneira online e gratuita.
ID Jovem: entrada facilitada na cultura e transporte interestadual
Destinada a jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único, a ID Jovem permite que estudantes e trabalhadores de baixa renda tenham acesso ampliado a atividades culturais, esportivas e educacionais. Com o cartão digital, é possível garantir:
- Meia-entrada em peças, shows, cinemas e eventos esportivos;
- Assentos gratuitos em ônibus interestaduais de linhas regulares;
- Descontos quando as vagas gratuitas já estiverem ocupadas;
- Benefícios adicionais, como abatimento em atividades de lazer, dependendo da região.
A emissão é totalmente online, tanto pelo aplicativo quanto pelo site oficial do programa. Basta inserir os dados do CadÚnico e gerar o cartão, que pode ser apresentado diretamente no celular. A renovação segue o mesmo processo, sem necessidade de atendimento presencial.
Carteira do Idoso: mobilidade garantida para quem mais precisa
Voltada para pessoas com 60 anos ou mais e renda individual de até dois salários mínimos, a Carteira do Idoso é um documento essencial para garantir o acesso a direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa. Entre as principais vantagens estão:
- Gratuidade em viagens interestaduais;
- Descontos de no mínimo 50% quando as vagas gratuitas estiverem esgotadas;
- Utilização do documento digital em alguns municípios para gratuidade no transporte urbano;
- Facilitação no acesso a serviços públicos voltados ao público idoso.
A emissão ocorre pela plataforma do Ministério da Cidadania, desde que o idoso esteja inscrito no CadÚnico. O processo é rápido: após o acesso ao sistema, o documento pode ser gerado e impresso ou salvo no celular.
Como emitir os dois documentos pela internet
A grande vantagem é que tanto a Carteira do Idoso quanto a ID Jovem podem ser obtidas sem sair de casa. Veja como:
- Estar inscrito no CadÚnico com dados atualizados;
- Acessar o site ou aplicativo oficial do benefício desejado;
- Preencher as informações solicitadas;
- Baixar o documento digital.
O formato eletrônico reduz filas, elimina deslocamentos e democratiza o acesso, especialmente para quem vive longe de centros urbanos.
Inclusão digital que transforma realidades
Com a adoção de carteiras digitais, o governo amplia a cidadania e reduz desigualdades. O acesso facilitado a mobilidade, lazer, educação e cultura contribui para a independência de idosos e fortalece a participação social dos jovens. Além disso, a popularização desses serviços estimula o uso consciente da tecnologia em diferentes faixas etárias, alinhando-se às políticas públicas de inclusão digital.