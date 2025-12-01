01 de dezembro de 2025
DIREITOS DO CIDADÃO

Conheça os benefícios do governo que você tem direito e não usa

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA
A Carteira do Idoso e a ID Jovem são benefícios destinados a pessoas inscritas no CadÚnico.
A digitalização de documentos sociais tem transformado a forma como idosos e jovens acessam benefícios garantidos por lei. Entre as ferramentas mais importantes estão a Carteira do Idoso e a Identidade Jovem (ID Jovem), criadas para facilitar o exercício da cidadania e promover mobilidade, cultura e inclusão em todo o país — tudo de maneira online e gratuita.

VEJA MAIS:

ID Jovem: entrada facilitada na cultura e transporte interestadual

Destinada a jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único, a ID Jovem permite que estudantes e trabalhadores de baixa renda tenham acesso ampliado a atividades culturais, esportivas e educacionais. Com o cartão digital, é possível garantir:

  • Meia-entrada em peças, shows, cinemas e eventos esportivos;
  • Assentos gratuitos em ônibus interestaduais de linhas regulares;
  • Descontos quando as vagas gratuitas já estiverem ocupadas;
  • Benefícios adicionais, como abatimento em atividades de lazer, dependendo da região.

A emissão é totalmente online, tanto pelo aplicativo quanto pelo site oficial do programa. Basta inserir os dados do CadÚnico e gerar o cartão, que pode ser apresentado diretamente no celular. A renovação segue o mesmo processo, sem necessidade de atendimento presencial.

Carteira do Idoso: mobilidade garantida para quem mais precisa

Voltada para pessoas com 60 anos ou mais e renda individual de até dois salários mínimos, a Carteira do Idoso é um documento essencial para garantir o acesso a direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa. Entre as principais vantagens estão:

  • Gratuidade em viagens interestaduais;
  • Descontos de no mínimo 50% quando as vagas gratuitas estiverem esgotadas;
  • Utilização do documento digital em alguns municípios para gratuidade no transporte urbano;
  • Facilitação no acesso a serviços públicos voltados ao público idoso.

A emissão ocorre pela plataforma do Ministério da Cidadania, desde que o idoso esteja inscrito no CadÚnico. O processo é rápido: após o acesso ao sistema, o documento pode ser gerado e impresso ou salvo no celular.

Como emitir os dois documentos pela internet

A grande vantagem é que tanto a Carteira do Idoso quanto a ID Jovem podem ser obtidas sem sair de casa. Veja como:

  • Estar inscrito no CadÚnico com dados atualizados;
  • Acessar o site ou aplicativo oficial do benefício desejado;
  • Preencher as informações solicitadas;
  • Baixar o documento digital.

O formato eletrônico reduz filas, elimina deslocamentos e democratiza o acesso, especialmente para quem vive longe de centros urbanos.

Inclusão digital que transforma realidades

Com a adoção de carteiras digitais, o governo amplia a cidadania e reduz desigualdades. O acesso facilitado a mobilidade, lazer, educação e cultura contribui para a independência de idosos e fortalece a participação social dos jovens. Além disso, a popularização desses serviços estimula o uso consciente da tecnologia em diferentes faixas etárias, alinhando-se às políticas públicas de inclusão digital.

